«Зайцев» в пермском транспорте начнут считать онлайн до конца февраля

Количество безбилетников в автобусе можно будет увидеть на экранах в салоне уже в феврале. Систему проверят на маршрутах, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Об этом рассказал на комитете по экономическому развитию пермской гордумы начальник дептранса Перми Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Я думаю, что мы до конца февраля запустим ее [систему учета пассажиров] на маршрутах „Пермгорэлектротранса“ практически в готовом виде. Это будет, скажем так, промышленное тестирование. Полноценно система должна заработать ближе к лету, когда у перевозчиков начнут действовать новые контракты», — сообщил Путин.
О подготовке к запуску системы стало известно в октябре 2024 года. Тогда ее проверили на маршруте №30.
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