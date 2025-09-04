Поручил скрыть поставку ракет Украине, Европа поражена заявлениями Мерца против РФ: какие данные раскрыла СВР

СВР: Мерц одержим реваншем за разгром Германии Советским Союзом
Мерц приказал скрыть поставки Taurus Украине, сообщили в СВР
Мерц приказал скрыть поставки Taurus Украине, сообщили в СВР Фото:

Канцлер Германии Фридрих Мерц поручил скрыть поставки крылатых ракет Taurus Украине. Все это сделано с целью уберечь Германию от непосредственного участия в конфликте. Об этом сообщили в СВР РФ (Служба внешней разведки).

Тем временем политики из Германии, в том числе и партнеры Мерца опасаются использования этих ракет против России. По их словам может последовать ответный удар по Германии.

Вместе с немецкой политэлитой усиливается обеспокоенность и в европейских экспертных кругах. Они переживают, что Мерц одержим идеей реванша за разгром Германии Советским Союзом. Главные заявления канцлера ФРГ — в материале URA.RU.

Европа недоумевает насчет заявлений Мерца

В европейских экспертных кругах усиливается обеспокоенность резкими высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца. Отмечается, что глава правительства проявляет особую настойчивость в попытках пересмотреть итоги поражения нацистской Германии в войне с Советским Союзом. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

«Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — указано в сообщении. Оно опубликовано на сайте ведомства.

Политики из ФРГ опасаются использования ракет против РФ

Политики из Германии опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против РФ может вызвать ответный удар. В таком случае вся территория страны окажется в зоне риска.

«Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ», — указано в сообщении СВР. Его приводит РИА Новости. Указано, что партнеры канцлера не забыли о том, чем заканчивались военные конфликты Германии и РФ.

Мерц поручил скрыть участие Германии в поставках ракет

Кроме того, Мерц принимает во внимание угрозу непосредственного участия Германии в конфликте. Поэтому он стремится по возможности скрыть роль страны в передаче Украине крылатых ракет Taurus.

«Канцлер [ФРГ Мерц], надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия (крылатых ракет — прим. URA.RU)», — написали на сайте СВР.

