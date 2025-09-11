Над шестью регионами России уничтожены беспилотники

Средства ПВО России в ночь на 11 сентября отразили массированную атаку БПЛА над территориями сразу шести регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Воронежской областью — здесь средства ПВО нейтрализовали шесть аппаратов. Второе место по числу отраженных атак заняла Белгородская область, где было уничтожено пять беспилотников.

Кроме того, по два аппарата были сбиты над Брянской и Курской областями. Еще по одному беспилотнику удалось перехватить над Липецкой и Тамбовской областями.

