Свидетель убийства Чарли Кирка рассказал о первых секундах трагедии

Свидетель убийства Кирка заявил, что сразу понял - тот не выживет после выстрела
Очевидец убийства американского активиста-консерватора Чарли Кирке, Скайлер Бэрд, сразу понял, что тот не выживет после выстрела. Он также отметил недостаточный уровень охраны на мероприятии в университете штата Юта, где выступал Кирке.

«Я был всего в пяти метрах от него, когда услышал хлопок и подумал: „Это был выстрел. Я сразу понял, что он не выживет“», — заявил Бэрд телеканалу KUTV, принадлежащему CNN. 

По его словам, несмотря на наличие охраны возле Чарли Кирка, место проведения мероприятия оставалось весьма открытым. Так, организаторы обеспечили достаточную защиту от возможной атаки с близкого расстояния — чтобы никто не подошел к нему с ножом, однако в целом атмосфера напоминала обычный день на территории кампуса. 

Скайлер Бэрд охарактеризовал произошедшее как трагедию. Он подчеркнул, что Чарли Кирк прибыл в университет для открытого диалога с представителями разных политических взглядов.

Ранее стало известно, что два мужчины, подозреваемые в причастности к убийству, были освобождены из-под стражи после установления их непричастности к трагедии. Сейчас продолжается расследование обстоятельств происшествия и поиски нападавшего.

