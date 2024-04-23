Посольство РФ обвинило Turkish Airlines в некорректном поведении по отношению к россиянам

Авиакомпания Turkish Airlines отказывает в посадке российским пассажирам, направляющимся через Стамбул в страны Латинской Америки, но не предоставляет им письменные объяснения отказа. Об этом сообщило посольство РФ в Турции. Дипломаты обвинили сотрудников компании в некорректном поведении.
«Представители „Турецких авиалиний“ не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего, а порой ведут себя откровенно некорректно», — сообщило российское посольство на своем официальном сайте. Там отметили, что информация о соответствующих требованиях размещена на сайте компании только на английском и турецком языках, несмотря на обращения посольства ввести также русский.
Ранее сообщалось, что с марта авиакомпания Turkish Airlines ввела специальные ограничения для российских пассажиров на рейсы, следующие из Стамбула в некоторые страны Латинской Америки. Среди ограниченных направлений оказались Аргентина, Бразилия и Мексика. Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку, передает RT.
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Авиакомпания Turkish Airlines отказывает в посадке российским пассажирам, направляющимся через Стамбул в страны Латинской Америки, но не предоставляет им письменные объяснения отказа. Об этом сообщило посольство РФ в Турции. Дипломаты обвинили сотрудников компании в некорректном поведении. «Представители „Турецких авиалиний“ не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего, а порой ведут себя откровенно некорректно», — сообщило российское посольство на своем официальном сайте. Там отметили, что информация о соответствующих требованиях размещена на сайте компании только на английском и турецком языках, несмотря на обращения посольства ввести также русский. Ранее сообщалось, что с марта авиакомпания Turkish Airlines ввела специальные ограничения для российских пассажиров на рейсы, следующие из Стамбула в некоторые страны Латинской Америки. Среди ограниченных направлений оказались Аргентина, Бразилия и Мексика. Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку, передает RT.