Посольство РФ обвинило Turkish Airlines в некорректном поведении по отношению к россиянам

Turkish Airlines письменно не объясняет причины отказа в посадке граждан РФ

23 апреля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Российское посольство в Турции сообщило, что на сайте компании отсутствует русский язык Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания Turkish Airlines отказывает в посадке российским пассажирам, направляющимся через Стамбул в страны Латинской Америки, но не предоставляет им письменные объяснения отказа. Об этом сообщило посольство РФ в Турции. Дипломаты обвинили сотрудников компании в некорректном поведении. «Представители „Турецких авиалиний“ не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего, а порой ведут себя откровенно некорректно», — сообщило российское посольство на своем официальном сайте. Там отметили, что информация о соответствующих требованиях размещена на сайте компании только на английском и турецком языках, несмотря на обращения посольства ввести также русский. Новость по теме Что делать, если не пускают на самолет в другой стране Ранее сообщалось, что с марта авиакомпания Turkish Airlines ввела специальные ограничения для российских пассажиров на рейсы, следующие из Стамбула в некоторые страны Латинской Америки. Среди ограниченных направлений оказались Аргентина, Бразилия и Мексика. Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Turkish Airlines отказывает в посадке российским пассажирам, направляющимся через Стамбул в страны Латинской Америки, но не предоставляет им письменные объяснения отказа. Об этом сообщило посольство РФ в Турции. Дипломаты обвинили сотрудников компании в некорректном поведении. «Представители „Турецких авиалиний“ не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего, а порой ведут себя откровенно некорректно», — сообщило российское посольство на своем официальном сайте. Там отметили, что информация о соответствующих требованиях размещена на сайте компании только на английском и турецком языках, несмотря на обращения посольства ввести также русский. Ранее сообщалось, что с марта авиакомпания Turkish Airlines ввела специальные ограничения для российских пассажиров на рейсы, следующие из Стамбула в некоторые страны Латинской Америки. Среди ограниченных направлений оказались Аргентина, Бразилия и Мексика. Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку, передает RT.