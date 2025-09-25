Молдавия может исчезнуть с карты мира из-за политики президента республики Майи Санду и превратиться в колонию ЕС. Об этом заявила в интервью российским журналистам депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
«Молдова интересует европейцев как плацдарм. Вот они ее в принципе захватили, сейчас они хотят переподтвердиться в своем управлении, а Майя Санду послушно выполняет абсолютно все их указания, и дальше, как мы не один раз уже заявляли, Молдова просто исчезнет с карты мира. Это будет европейская колония, румынская колония, они сами там себе придумают, как это будет происходить, но их не интересует суверенное, независимое государство Молдова», — сказала Таубер в интервью РИА Новости.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции также крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В МИД выразили протест из-за отказа Молдавии в аккредитации наблюдателей из РФ, передает MK.RU. В Службе внешней разведки, Европа готовится оккупировать Молдавию, сообщает «Национальная служба новостей».
