В Ленобласти произошло массовое смертельное отравление алкоголем

Подозреваемые в продаже паленого алкоголя уже задержаны
Подозреваемые в продаже паленого алкоголя уже задержаны

В Сланах и Гостицах Ленинградской области зафиксированы массовые случаи отравления поддельным алкоголем. Об этом пишут telegram-каналы. 

«Семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Сланцах за последние двое суток. Еще двоих людей доставили в больницы с серьезными отравлениями», — говорится в публикации. Отмечается, что уже задержан 79-летний житель региона. Среди пострадавших числится и его супруга, которой 75 лет. В ходе осмотра их дома были изъяты пустые бутылки и канистры для проведения экспертизы.

Ранее аналогичные случаи отравления были зарегистрированы в ряде российских регионов после употребления чачи, приобретенной на сочинском рынке. Экспертиза выявила в пробах домашнего спиртного метиловый спирт, который, предположительно, стал причиной отравлений. По различным источникам, общее число пострадавших варьируется от 10 до 15 человек.

