Минобороны РФ завершило завоз свыше 76 тысяч тонн различных материальных средств в 137 труднодоступных пунктов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. В числе доставленных грузов — современные образцы вооружения и военной техники.
«Всего в 137 труднодоступных пункта доставлено свыше 76 тысяч тонн различных грузов, что позволит обеспечить выполнение воинскими частями задач по предназначению, а также их жизнедеятельность», — говорится в сообщении Минобороны. В числе доставленных грузов — горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество, а также современные образцы вооружения и военной техники. Созданные запасы полностью соответствуют установленным нормам и рассчитаны на обеспечение потребностей подразделений до конца навигации 2026 года.
Для реализации северного завоза были мобилизованы значительные транспортные ресурсы. В операции приняли участие 63 морских и речных судна, 11 самолетов военно-транспортной авиации и 87 единиц автомобильного транспорта. Всего за навигационный период выполнено более 250 рейсов.
В рамках северного завоза продолжились мероприятия по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне. В 2025 году на архипелаге Новая Земля собрано 300 тонн металлолома. Всего с 2015 года из Арктической зоны вывезено более 32 тысяч тонн отходов. Работы по очистке территории выполнялись специализированными подразделениями Минобороны и будут продолжены в 2026 году.
Северный завоз — это комплекс мероприятий по организации накопления, погрузки и доставки технических средств, горюче-смазочных материалов, продовольствия, вещевого имущества и других материальных средств для обеспечения воинских частей и подразделений, расположенных в труднодоступных районах страны. Доставка осуществляется судами вспомогательного флота Минобороны, судами сторонних организаций по госконтрактам, а также воздушным и автомобильным транспортом.
