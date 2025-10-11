Раскрыто количество похищенных россиян в мошеннических кол-центрах Мьянмы

Посол РФ Азизов: десятки россиян удерживаются в мошеннических кол-центрах Мьянмы
На территории Мьянмы могут находиться несколько десятков граждан России, вовлеченных в деятельность мошеннических кол-центров. Их вывезли из Таиланда торговцы людьми, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

«По приблизительным подсчетам, на территории Мьянмы в кол-центрах мошенников могут находиться примерно 20–25 россиян. Но не больше», — заявил Искандер Азизов, его слова передает ТАСС. Посол уточнил, что точные цифры определить трудно из-за специфики нелегального перемещения по реке Мэй, разделяющей Таиланд и Мьянму. Дипломат также отметил, что некоторые россияне могли согласиться на работу в кол-центрах добровольно, однако большинство попадает туда обманом.

Дипломат добавил, что есть подозрения о возможном большем количестве граждан РФ, привлеченных к деятельности мошенников, однако в настоящее время речь идет о нескольких десятках человек. Он подчеркнул, что россиян с небольшой охотой перевозят через границу в Мьянму. 

В 2025 году пятеро россиян, вывезенных из Таиланда в Мьянму, были освобождены. Трое из них вернулись на родину при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке, еще двое самостоятельно покинули Мьянму, но были задержаны таиландскими военными за незаконное пересечение границы. После этого их депортировали иммиграционные службы.

В начале 2025 года Таиланд, Китай и Мьянма договорились о совместных мерах против мошеннических центров, связанных с китайскими преступными группировками. В результате совместных операций в городах Мьявади и Шве-Кокко в штате Карен были ликвидированы крупные преступные анклавы. В мае МИД Таиланда сообщил об освобождении более 9,2 тыс. жертв мошенников на территории Мьянмы, среди которых 5,4 тыс. граждан Китая и жители стран СНГ. По данным властей, ущерб от телефонного и интернет-мошенничества в Таиланде с 2022 по 2024 год превысил 60 млрд батов (около $1,8 млрд), а жертвами стали более 500 тыс. жителей страны.

