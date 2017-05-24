«Девочка, может не надо?»

22:37 24 мая 2017 1

Избирательная кампания Евгения Куйвашева начинается с приключений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третий день предвыборного вояжа врио губернатора Евгения Куйвашева по северу Свердловской области прошел в Нижнем Тагиле. Как и до того в Первоуральске и Серове: после обеда встреча с «лучшими людьми города», ближе к вечеру — с партактивом «Единой России» в рамках праймериз. В этот раз, правда, прессу на общение главы региона с руководством муниципалитета не позвали, но, как заверил потом журналистов желающий переизбраться осенью мэр Сергей Носов, ничего необычного — обсуждали перспективы развития. Иными словами, два человека, у которых на носу выборы, поговорили о том, кто кому и чем может быть полезен.

В части непосредственно праймериз Нижний Тагил изо всех сил попытался выделиться. И оркестр пригнали, чего не было на предыдущих встречах, и народу побольше — более 500, да и свита губернатора повнушительнее. К кортежу, наконец-то, присоединился, к примеру, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Последний очень тепло, кстати, перед началом о чем-то общался с главой местной полиции Ибрагимом Абдулкадыровым, подпортившим много крови осенью «Единой России» на выборах в Госдуму.

Нижний Тагил ближе Серова, так что в этот раз поддержать врио губернатора нашлась масса желающих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Само выступление, да и большая часть поступивших потом вопросов от партактива практически полностью повторяли выступления в Первоуральске и Серове. Среди отдельных журналистов даже появились предложения сыграть в игру «кто первый найдет десять отличий». Никто не выиграл.

Все то же: сначала секретарь реготделения ЕР Виктор Шептий минут пять хвалил врио губернатора за прожитые под его руководством 5 лет, затем Евгений Куйвашев перечисли, за что именно его хвалили. В списке достижений: рост экономики, соцгарантий и доведение продолжительности жизни свердловчан до 70 лет. Немного сказал и про местную специфику: пообещал поскорее достроить дорогу к многострадальной Серебрянке, а так же провести капремонты в остальных муниципалитетах, особенно в Верхнем Тагиле и Кушве.

Север области встретил, да и проводил Евгения Куйвашева тепло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затем школы пообещал, на этот раз выделил Кировград и опять, почему-то Верхний Тагил. По такому случаю чуть позже, когда настало время для предложений, делегация Верхнего Тагила попросила заодно и федеральную трассу им провести «для оживления экономики». Но Евгений Куйвашев сказал, что это уже слишком: «Вы хоть представляете, сколько это стоит? Нет!».

Явно, что в этот раз организаторы хотели особенно порадовать журналистов и тагильчан и специально готовили первый вопрос по итогам выступления, но продумали не все. Как только врио губернатора закончил специальные девочки в зале уже побежали вручать микрофоны желающим спросить главу региона. Но тут к сцене подскочил депутат Заксобрания Владимир Радаев и, чтобы его не опередили — Евгений Куйвашев протянул ему свой микрофон.

На встречу губернатора Евгения Куйвашева (слева) и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова (справа) журналистов не позвали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как выяснилось, парламентарий очень переживал за судьбу заброшенного военного городка под Нижним Тагилом. «Открою вам военную тайну, по секрету: к нам обратилась одна очень серьезная структура, которая хочет разместить там 3 тысячи человек. Три тысячи человек с деньгами приедет и разместится там», — заверил его Евгений Куйвашев.

Сложно сказать, на какую реакцию он надеялся, но пока говорил в зале нарастал недовольный гул. Одни ворчали, что лучше бы местных наняли, чем везти кого-то, другие опасались непонятной структуры. Напряжение быстро доросло до недисциплинированных выкриков с мест: «А нам нужна эта структура-то?» — «Будет нужна, даже не сомневайтесь», — хмуро ответил глава региона, и в зале как-то сразу притихли.

Шептий прекрасно справился с задачей восхваления врио губернатора перед выборами. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новость же про грядущий приезд Росгвардии в Нижнем Тагиле стала основным информповодом, в который вцепились журналисты.

Спросили про отобранную у Нижнего Тагила выставку вооружений — Евгений Куйвашев заверил, что принципиально ничего не поменяется: танки по-прежнему будут ездить, а продавали их, по его словам, и раньше на закрытых переговорах в Москве. Поговорили про многострадальный поселок Серебрянка, которому глава региона до конца года пообещал дорогу «туда направлено много денег, работает тяжелая техника — приезжайте в конце июля посмотреть». Обсудили цены на лекарства, строительство школ, ремонт дорог и весь прочий ассортимент подобных встреч.

В целом встреча прошла хорошо, но не все предложения Евгения Куйвашева в зале встретили «на ура». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под конец все же произошла пара неожиданностей. Сначала слово взяла пенсионерка, потребовавшая, чтобы у пожилых людей перестали отключать электричество за долги. «У нас на сегодняшний день два смертельных случая, у трех инвалидов травма от того, что им свет отключили», — аргументировала женщина и уточнила, что да — речь про Нижний Тагил. Зал удивленно замолчал вместе с главой региона.

«Кто умер?», — подскочил к сцене в возникшую паузу мэр Сергей Носов и торопливо добавил: «Нам это не известно. Но мы готовы во всем разобраться!». «Начальник полиции здесь? Разберитесь. И мне доложите — я досконально во всем разберусь», — нашелся, наконец, Евгений Куйвашев.

Следом микрофон взяла девочка лет 10 и начала путано и долго формулировать вопрос. «Девочка, может не надо, может письменно?», —

предложил врио губернатора, глядя в ее напряженное лицо и пробормотав что-то про «шутить» и «судьбу». «Нет, я задам!» — смело ответил ребенок.

Вопрос, впрочем, оказался не сложный, о том, когда сделают уличное освещение в отдаленном районе города — Сергей Носов пообещал все исполнить до конца лета, все выдохнули.

Покончив с вопросами и сделав селфи с жаждавшими этого фанатками в возрасте от 20 до 60, Евгений Куйвашев со своей свитой стремительно покинул здание. С его уходом у дверей произошло печальный казус: ветер усилился и начал сдувать стойки с флагами у дверей. Одну удалось спасти фотокору «URA.RU». Говорят, плохая примета для избирательной кампании была бы, если бы флаг упал на асфальт — символ страны, все-таки.