Куйвашев попробовал роль спасителя

01:25 06 июня 2017 0

Режим ЧС показал, что областные (справа губернатор Евгений Куйвашев) и муниципальные (слева мэр Нижнего Тагила Сергей Носов) власти должны работать синхронно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В минувшие выходные небо в буквальном смысле обрушилось на несколько муниципалитетов Свердловской области. В двух: Староуткинске и Нижнем Тагиле — объявлены режимы чрезвычайных ситуаций. В понедельник врио губернатора Евгений Куйвашев, первым делом поехал в танкоград, изучать нанесенный региону урон. В ходе поездки лично посетил несколько «зон бедствия».

В качестве первой «картинки» была выбрана нижнетагильская школа №65. Она сильнее всего пострадала, оказавшись, по словам чиновников, в «эпицентре». Пейзаж соответствующий: за забором стоит погнувшаяся и так за сутки не выпрямившаяся рощица, вокруг валяются кучи сорванных веток и поваленные деревья, частично уже попиленные к визиту главы региона, сдутая ветром крыша лежит перед зданием, дополняя картину мини-апокалипсиса.

Татьяну Моисеенко (справа) было искренне жаль всем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обнаженные внутренности школы поливает мелкий неприятный дождь. «Это все оттого, что мы практически в чистом поле стоим — не было зданий, которые могли бы прикрыть от ветра», — раз за разом объясняет все подъезжающим журналистам мокнущая во дворе директор школы Татьяна Моисеенко.

В ожидании приезда главы региона каждый согревается, как может. Министры — в джипах, журналисты — дымят, местные чиновники — сгрудились под зонтиком вокруг мэра Сергея Носова и травят анекдоты. В основном про выборы. Директор школы — продолжает делиться своей бедой: «Крышу в 2015 году только сделали, 3,4 миллиона стоила. Теперь новую надо. Плюс, что сейчас зальет — тоже ремонтировать придется».

Наконец, приехал Евгений Куйвашев. Минут за 15 осмотрел двор, деловито прошелся по первому этажу, выслушал доклад о состоянии школы, оперативно дал комментарий журналистам, пообещал помочь и удалился осматривать ущерб дальше.

По заданию губернатора, Александр Кудрявцев объяснит главам, как не нарушать закон Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следующим пунктом предполагалось осмотреть еще один пострадавший дом. В процессе врио губернатора потерялся. Как позже выяснилось — Сергей Носов уговорил его изменить маршрут и некоторое время пообщаться тет-а-тет на фоне живописно поваленных деревьев на одной из городских аллей. По ловам очевидцев, общались практически дружески.

На третьем адресе, стоя на разрушенной крыше девятиэтажки, глава региона узнал, что 100 миллионов из резервного фонда области не хватит на восстановление региона — на одни крыши Нижнего Тагила необходимо порядка 70. Выслушал цифру спокойно.

Полный перечень проблем заслушивали уже в управлении Горно-Заводского округа на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Понятно, что предотвратить столь мощные природные события невозможно. Тем не менее, максимально минимизировать ущерб от них — основная цель и задача органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — открыл заседание Евгений Куйвашев. Добавил, что по области пострадало порядка 6800 домов, из которых 200- многоквартирных.

Так выглядит крыша дома после урагана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следом выступил и. о. руководителя свердловского управления МЧС Сергей Щербаков: «На 3 июня прогнозировались тяжелые метеоусловия с порывами ветра до 25 метров в секунду. Данный прогноз был доведен до глав муниципальных образований, через смс-рассылку, средства массовой информации был доведен до населения», — на этом пункте журналисты пожали плечами и продолжили стенографировать.

Согласно докладу министра: непосредственно в день ЧП без электричества осталось 58 тысяч человек, проживающих 23 тысяче домов в 48 населенных пунктах. В одном только Нижнем Тагиле повреждена кровля в 198 домах, пострадало 26 социальных объектов, повалено более 100 деревьев.

Министры оперативно вслед за губернатором оказались в Нижнем Тагиле Фото: Анна Майорова © URA.RU

В следующем докладе министра ЖКХ Николая Смирнова, количество пострадавших выросло уже до 123 тысяч человек. Но с оговоркой, что по состоянию на 12 часов 3 июня большая часть проблем была уже устранена и без света сидели лишь 3,5 тысячи человек в 8 населенных пунктах. В ряде муниципалитетов было нарушено водоснабжение, пострадало несколько птицефабрик.

Со сроками ликвидации последствий вышла незадача. Сначала министры пообещали устранить все в течение «одного-двух дней», потом срок увеличился до «трех суток», к концу совещания уже осторожно прогнозировали «в течение недели».

Даже Светлана Учайкина не смогла пропустить эту поездку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди проблем выяснилось, что не все разбираются в законодательстве. «Есть просьба научить, как распорядиться резервным фондом. По федеральному закону мы должны проводить конкурс по всем закупкам. Но мы же сейчас просто покупаем пиломатериал у частников и раздаем его жителям. Как быть потом?», — пожаловался под конец по видео-связи глава Староуткинска, отчитываясь о ходе ликвидации последствий шторма. Евгений Куйвашев пообещал в ответ отправить тому для разъяснений главу министерства общественной безопасности Александра Кудрявцева. Почему не министра финансов — осталось не понятно.

В конце врио губернатора отдельно увел министров и представителя МЧС «поговорить» без журналистов. Содержаний «тайной части» никто так и не раскрыл, но судя по довольным лицам выходящих оттуда — обошлось без взысканий.

Нижнему Тагилу последствия урагана позволят реализовать сразу несколько мечт Фото: Анна Майорова © URA.RU

По итогам совещания сошлись на том, что на будущее необходимо предусмотреть автономные источники питания в больницах: «А то: понимаешь, что сейчас из-за отключений стоки пойдут в городской пруд, тебе надо туда независимые источники питания направлять, и потом, что в больницах люди лежат. И думаешь: ничего, потерпим как-нибудь, будем искать варианты», — пояснял позже журналистам Сергей Носов.

Вторая проблема — граждане завалили диспетчеров жалобами, телефонные линии были перегружены, и невозможно было дозвониться ни до кого — на будущее необходимо разработать новый алгоритм работы. «Дозвониться было невозможно — приходилось на машинах объезжать все подстанции», — описывал мэр Нижнего Тагила ужасы минувших выходных.

Вообще глава танкограда явно был доволен — помимо всего прочего повалило столбы, на которых висели «воздушные» линии связи провайдеров, наконец-то появился повод загнать тех в добровольно-принудительном порядке под землю, где они обязаны будут платить Ростелекому за аренду специальных желобов. Борьба за это шла несколько лет. «Я провайдеров уже собирал, сказал: если бы меньше поддавались панике — уже были бы под землей и такого ущерба бы не было. А теперь природа распорядилась: многие опоры демонтировала, и восстанавливать их нет смысла», — хвастался Сергей Носов перед телекамерами.

«Общий урон по предварительным подсчетам превысит 500 миллионов рублей. Часть затрат ляжет на электросетевые компании. По социальной сфере оценку планируется завершить завтра, пока порядка 200 миллионов рублей», — подытожил журналистам Николай Смирнов ущерб от разгулявшейся стихии. По данным «URA.RU», губернатор уже ведет переговоры с федеральным центром для получения необходимых средств.