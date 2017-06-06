Москва придумала, как показать свое доверие Решетникову

23:30 06 июня 2017 0

Ради Максима Решетникова (слева) важные гости выдержали даже проливной дождь Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Во вторник, 6 июня, Пермский край посетил второй «десантник» федерального правительства — первый замминистра строительства РФ Леонид Ставицкий. Это особенно интересно, учитывая, что первый — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров — приезжал в понедельник. Важные гости не стали скрывать своего отношения к врио губернатора, также очевидным стал и характер их приезда.

Формальной причиной для приезда руководства Минстроя был отчет о ходе переселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта. Ждали министра Михаила Меня, но он по неизвестной причине свой визит отменил, и прислал своего первого заместителя.

Вся пермская элита размышляет о будущем Геннадия Тушнолобова Фото: Стефан Савелли © URA.RU

О намерении решить проблему Березников, где из-за провалов грунта необходимо расселить почти сотню домов, Максим Решетников заявил сразу после назначения на должность врио губернатора. Важным сигналом с его стороны было и то, что первый выезд на территорию края состоялся именно в Березники, где Решетников даже рискнул встретиться с семьями, ожидающими переселения. Тогда же он пообещал, что ежемесячно будет приезжать и проверять ход строительства микрорайона «Любимов» — именно в эти дома переселяют жителей.

Во вторник первым в новый микрорайон приехал председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов. До января он возглавлял правительство, а сегодня курирует масштабную стройку на новой должности. Сейчас пермская элита гадает, выдвинет ли новый глава региона кандидатуру бывшего премьера в Совет Федерации, или же политическая карьера Тушнолобова близится к завершению.

У команды Михаила Сюткина (скрыт зонтом) хорошее настроение, несмотря на критику Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Экс-премьер спокойно гулял под дождиком, о чем-то размышляя. Следом приехал и. о. заместителя председателя правительства, министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин. Чиновник, которого публично критикует глава региона, был весел — под зонтами что-то оживленно обсуждал со своей свитой.

Пока все ждали появления «вип»-персон, появилась женщина, которая сообщила, что живет в одном из новых домов, просила свести ее с «начальством». Дама рассказала, что на унитазе в ее новой квартире обнаружилась трещина, и никто не спешит устранить выявленный недостаток. «Я уже обращалась по этой проблеме. Сначала говорили, что это, наверное, царапина. Но потом убедились, что трещина, может ведь затопить…» — жаловалась жительница «Любимова».

Рассказ о треснутом унитазе заинтересовал Геннадия Тушнолобова, который тут же поручил записать адрес женщины и попросил назвать фамилию. Дама представилась как Лопаева. «Хорошая фамилия! Мы запомним», — ответил Тушнолобов и вызвал смех наблюдателей. Вероятно, он намекнул на и. о. вице-премьера, руководителя аппарата правительства Елену Лопаеву — одну из ближайших соратниц Решетникова.

Возможно, это был самый «быстрый» доклад в карьере Сергея Дьякова (справа) Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Перед появлением кортежа хлынул ливень. Полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич, врио губернатора Максим Решетников, замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий, выйдя из машин, быстро направились на осмотр квартала. Под прицелом телекамер гости отказались от зонтов и начали стремительный обход многоэтажек. «Проходки» Решетникова в принципе всегда очень быстрые, но на этот раз под дождем делегация перемещалось почти бегом.

По пути вокруг квартала глава Березников Сергей Дьяков максимально сжато докладывал о положении дел в новом микрорайоне: в домах уже живут 900 человек, в десяти метрах есть детский сад, но будет еще один. Мэр показывал, где находится ближайшая больница, где появится участок полиции. Вокруг свободно бегали дети, озорной смех которых привлек высокопоставленных гостей — они дружно обернулись.

Шахтер спас «вип»-персон от полного промокания Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Осмотрев один квартал, делегация расселась по машинам и поехала в другой — где строительство на финальном этапе. Столь же стремительно всех собрали в специально заготовленном шатре, под которым разместили стенды с графиками и иллюстрациями. Затем полпреда, замминистра и Решетникова повели внутрь достроенного дома — посмотреть одну из квартир. Вся свита ринулась следом.

«Столько желающих и все без бахил? Мы так тут всегда в бахилах ходим…» — удивился гендиректор подрядчика — «Стройпанелькомплект» — Виктор Суетин. Никто не обратил внимания на реплику — толпа стремительно влетела на первый этаж дома, обошла несколько комнат, и направилась к выходу. Полпред Бабич улыбался и выглядел вполне довольным, замминистра Ставицкий смотрел на происходящее с невозмутимым видом.

Далее кортеж направился в администрацию Березников на совещание. Власти вошли в зал вовремя, уже сухие, будто и не гуляли под проливным дождем. Первым со стула вскочил пермский министр строительства Михаил Сюткин — за ним следом и все остальные решили стоя поприветствовать высокопоставленных гостей.

Михаил Бабич не устает хвалить нового главу Прикамья Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Михаил Бабич в своем выступлении заявил, что все финансовые вопросы переселения жителей Березников из опасной зоны провалов решены, причем благодаря новому главе региона. Ранее сроки сдачи домов несколько раз отодвигались, финансирование не было обеспечено должным образом. «Буквально за три месяца ситуация изменилась», — отметил Бабич.

Полпред отметил, что благодаря стараниям Решетникова федеральные власти выделили 1,25 млрд рублей, еще 683 млн выделено в связи с удорожанием жилья. С «Уралкалием» достигнуты все договоренности об участии компании в переселении. Правда, в программу придется включить еще семь домов, которые тоже признаны аварийными. «Работа, которая проводится сегодня, нас полностью удовлетворяет», — подчеркнул Бабич.

Максим Решетников подтвердил, что ситуация Березников теперь «значительно более управляема». Власти региона рассчитывают, что новых проблем не возникнет — дома сдадут вовремя.

Леонид Ставицкий остался доволен работой нового губернатора Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Успех первых месяцев работы врио губернатора фактически подтвердил и замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. «Я считаю, что мы вышли на финишную прямую. На сегодняшний день нерешенных вопросов нет», — сообщил чиновник и выразил надежду, что график сдачи домов больше корректироваться не будет — в 2017—2018 годах программу переселения березниковцев выполнят. В то же время замминистра отметил, что, возможно, ситуация с провалами будет развиваться в негативном ключе, поэтому новый микрорайон, вероятно, нужно строить с «запасом». Когда же дело дошло до доклада по поводу состояния этих самых провалов, совещание перешло в закрытый формат.

Максим Решетников, как и накануне в присутствии Дениса Мантурова, вел себя абсолютно спокойно и уверенно, создавая впечатление, что обладает абсолютной поддержкой на федеральном уровне. Хорошую рекламу главе региона сделал и полпред Бабич, два дня подряд хваливший врио губернатора. И ранее на публичных мероприятиях Решетников постоянно рассказывал о продуктивных переговорах с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома Алексеем Миллером, говорил о контактах с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Виктор Басаргин в свое время тоже сумел создать хорошее впечатление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Благостная повестка прошедших двух дней создает впечатление полного доверия к Решетникову со стороны Москвы. Особенно с учетом того, что с прежним губернатором Виктором Басаргиным в последние месяцы его правления никто из федеральной элиты публично не встречался. В новинку ли это: вряд ли. Если вспомнить события середины 2012 года, то тогда точно также к назначенному губернатору Басаргину приезжали федеральные министры. Можно говорить о том, что это такой ритуал, фактическое подтверждение наличия связей и возможностей врио губернатора.

Если сравнивать с региональной политикой: это такой же прием поддержки и влияния на умы избирателей, как поездки краевых министров и вице-губернаторов в муниципалитеты накануне выборов. Местные жители получают подтверждение влиятельности своего основного кандидата. Сейчас на уровне края мы видим реализацию этого же сценария, и это точно повлияет на пермяков, ведь голосовать за человека, который демонстрирует высокие связи приятнее, чем за человека без такого ресурса.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что готовятся визиты в Пермский край еще ряда высокопоставленных чиновников и руководителей крупного бизнеса.