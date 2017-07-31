«К Олимпиаде-2022 вместо трех наших спортсменов будет десять»

15:51 31 июля 2017 1

В Нижнем Тагиле построили трамплин, который позволяет лыжникам треннироваться без снега Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Жара, на Урале установилось короткое лето, а в Нижнем Тагиле — разгар тренировок лыжников. Каждый день работает комплекс «Аист», где зимой пройдет очередной этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. «Такой комплекс есть только в трех городах России. Но даже в Сочи: дороже и хуже», — гордятся местные.

Сегодня в Нижним Тагиле действует самый современный в России лыжный трамплин. Прыгать с него можно не только зимой, но даже и летом Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Жара, на Урале установилось короткое лето, а в Нижнем Тагиле — разгар тренировок лыжников. Каждый день работает комплекс «Аист», где зимой пройдет очередной этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. «Такой комплекс есть только в трех городах России. Но даже в Сочи: дороже и хуже», — гордятся на Урале.

Год назад Международной федерации лыжного спорта (FIS) лишила Нижний Тагил права на проведение Кубка, сославшись на небольшое несовершенство конструкций. Теперь вернули. Надо лишь выполнить одно условие. Какое именно — «URA.RU» рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Свердловской области Алексей Чеканов.

— Алексей Архипович, как идет подготовка к соревнованиям?

— Год назад Международная федерация лыжного спорта из-за отсутствия ветрозащиты на трамплинах отменила проведение у нас этапа Кубка мира. Сейчас мы уже поставили мачты, скоро повесим на них саму ветрозащиту. После этого у нас будет самый современный комплекс в мире.

По завершении работ по монтажу ветрозащиты трамплин будет готов к проведению соревнований любого уровня Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— Насколько сложно было выполнить требование Федерации?

— Мы бы и в прошлый раз, если бы нам раньше сказали, сделали бы. Для профессионалов это вопрос не особо сложный. Конструкция проста, хотя, например, в Европе не везде есть. Там чаще используют мобильные экраны: на соревнования приезжают специальные краны с мачтами, на них вешаются сетки. Но у нас такое сложно реализовать из-за погодных условий и дорого — проще и дешевле постоянную ветрозащиту сделать.

Наш разговор идет на смотровой площадке перед трамплинами горно-лыжного комплекса «Аист» в Нижнем Тагиле. Каждую минуту с четырех огромных «горок» прыгают воспитанники спортивной школы. Подростки лет 12-16 в специальных костюмах лихо скатываются на лыжах с высоты в 20-40 метров и приземляются на поле со специальным пластиковым покрытием. А вокруг лето: люди ходят в футболках.

— До сих пор многие не могут поверить, что такое возможно — продолжает Чеканов, — недавно в городе сам слышал, как один человек другому говорил: «Летом лыжники с трамплинов прыгают? Да невозможно это».

И это в Нижнем Тагиле было.

— А много тагильских детей сейчас занимаются в спортшколе?

Алексей Чеканов: «С открытием трамплина лыжный спорт у нас стал массовым» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— Те, кто только прыжками с трамплина — 150. А есть еще: двоеборье, слалом, биатлон. У нас, ведь, тут все есть в

комплексе. В общей сложности сейчас — 250 человек. Да: с открытием комплекса горнолыжный спорт у нас стал массовым. И это хорошо, что детям теперь есть чем заниматься.

Сейчас вот рассчитываем еще воспитанников детдомов подтянуть, чтобы там ребята тоже могли заниматься. С финансированием вопросы уже почти решены. Но есть другая проблема: тренеров не хватает. У нас, ведь, 20 лет все это не развивалось. А новых мастеров спорта, чтобы воспитать и они могли других учить — десять лет нужно. Но тоже движется: у нас уже три воспитанника — в российской сборной для Олимпийских игр. Теперь у нас цель, чтобы к следующим их от нас было не меньше десяти.

За три года на нижнетагильском горно-лыжном комплексе прошло 60 различных соревнований, в том числе и международного уровня.

Каждое такое событие — это тысячи туристов, спортсменов, их друзей и родственников, приезжающих в Свердловскую область. В этом году, как ожидается, в графике будет сразу три события с участием зарубежных спортсменов. В расписании уже стоят Кубок мира, который должен пройти в декабре и финал Континентального кубка — в марте. К ним должен добавиться еще и Чемпионат среди ветеранов, на котором выступят спортсмены от 35 до 90 лет. Такое предложение сделала Международная федерация — сейчас оно рассматривается в министерстве спорта РФ.

— С момента реконструкции комплекса прошло всего три года. Сложно было за это время добиться, чтобы Нижний Тагил узнавали во всем мире?

— Даже в Москве, когда мы начинали, были те, кто говорил: «Какие соревнования в Нижнем Тагиле? У вас же там медведи по улицам ходят». А теперь

испытываешь гордость, когда наши соревнования показывают по Евро-спорт. Особенно ночные — очень зрелищно: горят прожектора, люди прыгают в небо.

— Как западные спортсмены относятся к комплексу?

Всего в России три таких комплекса. Благоприятное сочетание условий делает нижнетагильский лучшим из них Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— У нас уже есть свои фанаты. Каждый трамплин, ведь, уникален: где чуть короче, где чуть длиннее, где какое покрытие использовано. От розы ветров очень многое зависит. У нас все факторы очень удачно сложились. Есть уже даже те, кто готов приезжать к нам на любые соревнования, лишь бы именно с наших трамплинов прыгать.

В России же вообще сейчас всего три таких комплекса. Еще есть в Сочи и в Чайковском. Но наш из них лучший. В Сочи — там только два трамплина, а у нас четыре и вся инфраструктура отдельно размещена. А в Чайковском — там неудачная роза ветров: комплекс возле реки и к ним задувает от воды сильно. Теперь же с учетом того, что в мире происходит, подобные комплексы в России не скоро еще можно будет начинать строить. Все оборудование импортное, у нас такое пока не производят.

— Для города, наверное, это большой плюс, что на Западе комплекс так высоко ценят?

За реконструкцию трамплина Алексей Чеканов был награжден медалью от президента Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— Конечно. Но, кстати, тут важно и то, что Нижний Тагил за эти годы сильно изменился — приятно иностранцам его показывать. В городе теперь вся необходимая инфраструктура для этого есть, начиная с современных гостиниц — Сергей Константинович Носов заметно его преобразил.

Реконструкция нижнетагильского комплекса была закончена в 2014 году. Комплекс делался в том числе в качестве резервного к Олимпийским играм в Сочи. Если на юге не успели все достроить — часть соревнований прошла бы в Свердловской области. Для страны это была очень важная стройка. За ее выполнение Алексей Чеканов был награжден медалью и грамотой от президента Российской Федерации. Теперь комплекс ежемесячно служит для проведения 2-3 спортивных мероприятий. В минувшие выходные как раз прошел первый и второй этап Кубка России по прыжкам с трамплина.

— Сложно было построить комплекс?

С самого начала нижнетагильский комплекс рассматривался в качестве резервного для Олимпиады в Сочи

— Во время работ в проект было внесено более тысячи поправок. Каждая — это очень большой объем согласований. А самым значительным было то, что когда уже все закончили — выяснилось, что поляки, готовившие проект, ошиблись и трамплины оказались ниже на 250 миллиметров, чем должны были быть. Из международной федерации приехали проверять, чтобы сертификат выдать, замерили и выяснилось. Министр спорта РФ высоко оценил тогда скорость и технологические решения по изменению в проекте, которыми мы на месте занимались.

Но самым сложным было, когда возникли проблемы с финансированием на финальном этапе (прим. ред — дефицит почти 400 млн. рублей) — вот тогда действительно был риск, что проект вовсе не удастся закончить. Начинали еще при (экс-губернаторе Свердловской области) Эдуарде Росселе. Уже на последнем этапе был риск, что если деньги срочно не будут найдены — то оборудование, которое стремительно дорожало, потом вообще не удастся купить. Тогда как раз Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область. Он к нам приехал, на месте все посмотрел. И потом только под его личные гарантии эти деньги удалось найти в Москве. Очень нам помог, без него ничего бы не получилось.

— Насколько этот проект был важен для вас?

— Я коренной тагильчанин. И для меня этот проект вклад в серьёзное развитие родного города. Меня всегда восхищал прежний трамплин, когда он тут стоял — эти башни, возвышавшиеся над лесом. Грустно было потом смотреть, как все это разрушается. И поэтому когда возник этот проект — да, для меня было важно вернуть городу комплекс, возродить его и я этим результатом искренне горжусь!