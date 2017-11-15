К концу года в Екатеринбурге закроются две трети ТСЖ. Более 300!

16:47 15 ноября 2017 0

Трудности подтолкнули екатеринбургские ТСЖ к самоликвидации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К концу года в Екатеринбурге может не остаться ни одного товарищества собственников жилья. Одно за другим ТСЖ начали менять форму управления и передавать дома профессиональным участникам рынка. В управляющих компаниях подтверждают эту тенденцию, объясняя ее не только изменением законодательства или желанием людей через УК попасть в федеральную программу благоустройства дворов, но и наблюдательностью граждан.

Изменения в работе ТСЖ связаны с новыми требованиями законодательства. С 1 января 2018 года ТСЖ (как и УК) будут обязаны раскрывать всю информацию на сайте ГИС ЖКХ. Речь идет об огромных объемах информации: финансовая отчетность, перечень работ с подробными сметами, начисления за жилищно-коммунальные услуги. Для ТСЖ, которые не испытывали на себе жесткий госконтроль, это стало серьезной проблемой. Повышение прозрачности требует дополнительных расходов и компетенций.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«ГИС ЖКХ — это самое страшное. Я поняла, что не справлюсь со всеми требованиями, это очень объемная работа, ради которой мне бы пришлось бросить основное место работы, но на зарплату председателя не прожить. Нанять специалистов, которые будут выкладывать отчетность, невозможно — дом маленький, собирает копейки, денег не нет даже на канцтовары, я их сама покупала, — рассказывает бывший председатель одного из ТСЖ в Пионерском поселке Елена Крашенинникова. — Основные причины ухода из ТСЖ — нехватка времени, средств и знаний. Представьте, я одна — и юрист, и бухгалтер, и электрик, а с нового года должна стать еще и программистом, чтобы с ГИС ЖКХ работать и сайт дома вести. Но я не могу, я не специалист, слишком много надо знать».

Необходимость введения контроля над ТСЖ обсуждалась уже давно. В отличие от УК, деятельность которых лицензируется и проверяется надзорными органами, товарищества так систематизированы не были. Недобросовестные председатели имели возможность подделывать любые документы, тратить деньги по своему усмотрению и не отчитываться перед остальными жильцами дома, не особо опасаясь преследований. Даже отсутствие корысти у председателя не является гарантией успешной деятельности ТСЖ.

По данным прокуратуры, всего в области действуют 1900 ТСЖ (из них 460 — в Екатеринбурге). К новому году эта цифра может уменьшиться в три раза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Практика показывает, что ТСЖ не имеют достаточного штата работников для осуществления деятельности по управлению домом. Руководители ТСЖ порой не знают требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, не имеют достаточного опыта работы и не всегда могут вовремя решить необходимые вопросы по содержанию дома, — сообщил „URA.Ru“ начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. — Так, имеют место факты ненадлежащей подготовки домов к эксплуатации в отопительный период, управляемых ТСЖ. Данная проблема возникает, в том числе и в связи с наличием задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и недостижением договоренности по их реструктуризации».

Зато с 2018 года товарищества, не выложившие информацию на сайте ГИС ЖКХ или выложившие ее не в полном объеме, будут штрафоваться на огромные суммы за каждое нарушение. Плюс к этому будут накладываться отдельные штрафы лично на председателей. Эта перспектива и подтолкнула екатеринбургские ТСЖ к самоликвидации.

По словам Максима Гриба, технический аудит со стороны УК выявил полный развал инженерных систем домов с ТСЖ

«Время легких денег, их романтической траты в ТСЖ закончилось. Теперь ТСЖ, как все — масса обязанностей и штрафные санкции за неисполнение. Поэтому председатели и складывают с себя полномочия один за другим, — говорит управляющий УК „Ардо“ Максим Гриб. — Рядовые члены товариществ тоже единогласно голосуют за переход в УК. Жители соседних домов смотрят на нашу работу и видят, что у нас и ремонт качественный, и платежи прозрачные, и вопросы решаются с жителями сообща. За последние два месяца к нам пришли шесть ТСЖ — два уже встали к нам в лицензию. С остальными пока в переговорах, но, думаю, никому не откажем, хотя аудит говорит о плачевном состоянии кровли и канализации, а также есть большие проблемы с должниками».