Кто руководит штабами кандидатов в президенты РФ в Челябинске

20:26 10 января 2018 0

Выборы президента России, каждый штаб надеется на свой торт от избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске развернули работу избирательные штабы в преддверии президентских выборов. Четыре из них соревнуются в сборе подписей. Штабам Жириновского и Грудинина, которым не надо собирать подписи, предстоит решить только главный вопрос — уговорить своих кандидатов приехать на Южный Урал.

Хотя в Центризбирком подано несколько десятков уведомлений от желающих принять участие в выборах 18 марта, эксперты сходятся, что в бюллетенях будет шесть фамилий. Столько же штабов действует и в Челябинске. Пока спокойнее всего себя чувствуют в штабах КПРФ и ЛДПР, которым не надо собирать подписи за своих кандидатов.

За Путина уже собрали 8 тысяч подписей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

10 января, во вторник, состоялось первое заседание штаба Павла Грудинина в Челябинске. Возглавил его лидер регионального отделения КПРФ, депутат Заксобрания Игорь Егоров. «Обсуждался и приезд Грудинина в Челябинск, — заявил „URA.RU“ председатель фракции КПРФ в гордуме Челябинска Константин Нациевский. — Но дата пока не определена. 82 региона, будут выбирать приоритетные, чтобы повышать узнаваемость. К тому же надо подобрать достойную площадку, чтобы не было провокаций. Пока наметили план работы. Но мы очень надеемся, что Грудинин побывает у нас».

В штабе Владимира Жириновского в Челябинске председательствует главный «пиарщик» регионального отделения ЛДПР Анатолий Ганин. Он стал доверенным лицом кандидата на выборах в Челябинской области. В ЦИК РФ уже принято соответствующее постановление.

По уже сложившейся традиции, как и в предыдущие кампании, надеются на прибытие поезда с Владимиром Жириновским, который будет проезжать по всей России. Пока, как сообщили в челябинском штабе, есть два варианта по УрФО — один с посещением только Екатеринбурга, другой с несколькими городами, в том числе и с Челябинском.

Сбор подписей за действующего президента Владимира Путина, решившего идти на выборы самовыдвиженцем, начался в Челябинске 9 января и проходит в крупных ТРК. С 12-ти точек, по информации «URA.RU», уже собрано 8 тысяч подписей — это та квота, которую определили области, исходя из числа избирателей. Но подписи еще будут собирать для возможной выбраковки.

Официально руководителя штаба Владимира Путина в Челябинске еще не назначили. Ранее на эту должность рассматривался председатель областного совета ветеранов, генерал ФСБ в отставке Анатолий Сурков.

Сурков станет играть одну из важных ролей, но, возможно, руководить штабом будет кто-то другой. Решили чуть освежить кампанию. Это решится в самое ближайшее время», — сообщил «URA.RU» собственный источник. Приезда кандидата не ждут. Владимир Путин был в Челябинске два месяца назад.

За самовыдвиженца для регистрации кандидатом необходимо собрать 300 тысяч подписей со всей России. Но если за Путина решили все-таки распределить квоты по регионам с учетом числа избирателей, то за Собчак собирают иначе. «Надо собрать примерно по 2,5 тысячи в каждом регионе — сообщил „URA. RU“ руководитель штаба Собчак в Челябинске Эрнест Лукманов. — Надеемся, что в ближайшие дни этот показатель получим. У нас уже приближается к 1,5 тысячам». Что касается приезда Собчак, то, как пояснил Лукманов: «Ксения пока поедет в те регионы, где сбор подписей идет не слишком хорошо. Челябинская область к таким не относится».

А вот челябинский штаб лидера «Яблока» Григория Явлинского с первой задачей справился. За Явлинского, как представителя непарламентской партии, надо собрать 100 тысяч подписей по России. Начальником штаба стал руководитель регионального отделения партии Андрей Талевлин. «Нам определили 2,5 тысячи подписей, — рассказал „URA.RU“ Талевлин. — Этот минимум мы уже собрали и продолжаем собирать дальше».

Андрей Талевлин: «А мы собрали подписи за Явлинского!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комментируя приезд Явлинского на Южный Урал в рамках предвыборной кампании, Талевлин сообщил, что челябинские «яблочники» очень на это рассчитывают. Готовят возможные площадки и аудитории для встреч.

Челябинским региональным отделением «Партии Роста», выдвинувшей в президенты своего лидера, российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, руководит предприниматель, депутат Законодательного собрания Валихан Тургумбаев. «Мы пока не определились с руководителем выборного штаба в регионе, — сообщил „URA.RU“ Тургумбаев. — По сути, отвечать за процесс буду я, но официально руководить будет кто-то другой».

Тургумбаев также пояснил, что сейчас «Партия Роста» собирает подписи за своего кандидата. Титову, как и Явлинскому, необходимо 100 тысяч подписей. На Челябинскую область, как крупный промышленный регион, спущена квота в 3 тысячи подписей. «Это несложно, мы уже собираем, и нужное число соберем», — заявил Валихан Тургумбаев.

Все подписи надо сдать в ЦИК РФ до 31 января, а основные кампании, период агитации начнутся в феврале.