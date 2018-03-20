Свердловские министры потихоньку приходят в себя после выборов

15:26 20 марта 2018 0

Тунгусов занят подведением итогов кампании, а Орлов — 51-го года жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские власти готовят реформу правительства и администрации губернатора. То ли очередная «пугалка», то ли реально запланированная перспектива сегодня вовсю обсуждается членами свердловского кабмина. Некоторые из них еще до выборов президента России 18 марта прогнозировали заметные перестановки в управленческом составе.

Замглавы администрации Дубичев и директор департамента внутренней политики Третьяков готовят списки «провинившихся» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициаторов и структуры предстоящей реформы пока никто не знает, но самые большие изменения ждут именно в администрации губернатора. Ее сотрудники сейчас по заданию руководства области анализируют итоги выборов президента: в аналитических отчетах муниципалитеты разделят по явке — на те, что показали больше 60% и те, что не достигли этого порога. Второй список ранжирует территории по поддержке самовыдвиженца Владимира Путина. Здесь рубеж — 72%. Анонсировано, что главы недотянувших территорий будут наказаны, вплоть до отставок. В частности, в Качканаре (66,67% явка и 67,67% голосов) всерьез рассматривается уход не только главы города Сергея Набоких, но и председателя думы Геннадия Русских, конфликтующего с главами.

Внимание к территориям объясняет слух относительно администрации губернатора: здесь должны усилить направление, работающее с муниципалитетами.

В правительстве спокойнее. Главный ответственный за кабинет сегодня отсутствует — первый вице-губернатор Алексей Орлов взял однодневный отпуск, чтобы в тишине и семейном кругу отпраздновать свой 51-й день рождения. Без него в правительстве занялись подведением своих итогов. В частности, отвечавший за голосование по «Комфортной городской среде» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов готовит отчет в МинстройЖКХ РФ по реализации проекта, по сути, призванного поднять явку на выборах президента.

Министр Смирнов погружен и в проработку вопросов концессий и государственно-частного партнерства вместе с, пожалуй, самой обаятельной чиновницей кабмина — министром инвестиций Викторией Казаковой. Последняя, как утверждают в обладминситрации поступила «как настоящая королева» — взяла на себя роль координатора и методического помощника при подготовке концессий, а работу поручила отраслевым ведомствам.

Больше всего повезло министру Смирнову: у него самый симпатичный, хоть и временный, деловой союз в кабмине — с Казаковой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Другую красавицу свердловского правительства — директора департамента молодежной политики Ольгу Глацких — еще на прошлой неделе попытались рассорить с Росмолодежью. Разлад, как утверждали злые языки, случился во время визита президента России Владимира Путина на Форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Сама она, впрочем, над слухами посмеялась, заверив, что сохраняет прежние конструктивные отношения с федеральными коллегами. Сейчас чиновница готовится к защите в Минэкономики РФ проекта по молодежному предпринимательству и созданию центра молодежного инновационного творчества.

Коллега, у которого Глацких по приходу отняла часть полномочий и денег — министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт — готовится к приезду паралимпийцев 30 марта. Медалистам из регионального бюджета будет выплачено более 50 млн рублей, что, безусловно, добавит к репутации министра ощутимых плюсов. Впрочем, наряду с приятными хлопотами министр признается, что озабочен подготовкой к тестовым матчам, которые пройдут в Екатеринбурге 1 и 15 апреля, а также 6 мая.

Ответственный за другой глобальный проект — подготовку к «Экспо 2025» — вице-губернатор Александр Высокинский не менее активно готовится к визиту инспекционной комиссии Экспо и по-прежнему настаивает на предстоящей победе заявки Екатеринбурга на право проведения международной универсальной выставки.

Отдельные интриги кабмина были известны читателям «URA.RU» еще до выборов, но они сохраняют свою актуальность. Предварительно была одобрена отставка вице-губернатора, исполняющего обязанности министра по управлению госимуществом Сергея Зырянова — тот уже давно просил отпустить его на заслуженную пенсию. Впрочем, пока перед главой МУГИСО стоит вопрос подготовки к июлю этого года документов для передачи земли под ЦПКиО администрации Екатеринбурга.

Особенно не позавидуешь Андрею Злоказову — тяжело жить целый год с сознанием того, что придется уйти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Готовящийся занять место Зырянова министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов также будет вынужден подключиться к вопросу передачи земель парка. Впрочем, пока у чиновника хватает вопросов в его нынешней зоне ответственности: это и готовность области к паводкам, и ремонт гидро-технических сооружений, и перепиской «Красной Книги». Обновленное издание последней «с дарственной надписью от ежа обыкновенного» министр пообещал показать журналисту «URA.RU».

Ситуация с министром социальной политики Андреем Злоказовым также пока не получила никакого альтернативного развития и в ноябре главу ведомства сменят. Будет ли это замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда или же место получит зам Злоказова — Диляра Медведская, вернувшаяся из минздрава — пока неизвестно, но реализация губернаторского проекта «единой карты свердловчанина», порученная Гайде пока идет провальными темпами.

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, впрочем, сегодня совсем не до мелких интриг своего кабмина. Глава региона вместе с остальными коллегами из субъектов УрФО подводят итоги выборов на совещании под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.