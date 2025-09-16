«Екатеринбург-Арена» оказалась в списке самых странных стадионов мира

«Екатеринбург-Арена» попала в топ-25 самых необычных стадионов мира. Российская арена заняла 14-е место в рейтинге из-за нестандартного расположения трибун за пределами стадиона, сообщает портал StadiumDB.
«Да, это не иллюзия — трибуны за обоими воротами действительно расположены вне чаши стадиона. Не менее примечателен и фасад: нижняя часть сохранила архитектуру 1956 года в стиле сталинского неоклассицизма, а верхняя выполнена из современных металлических панелей», — говорится в описании на сайте портала. Первое место заняла арена турецкого клуба «Бурсаспор», выполненная в форме крокодила.
Ранее в Екатеринбурге также была анонсирована первая в России специализированная падел-арена РМК, которая откроется 19 сентября в здании КРК «Уралец». Новый спортивный объект станет площадкой для этапа Российского Падел Тура и шоу-матчей мировых звезд, а также будет оснащен современными кортами и инфраструктурой для зрителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!