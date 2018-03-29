После трагедии в Кемерове бизнес сам просит закрутить гайки

Кемеровская трагедия подняла вопрос контроля предпринимателей. Следователи говорят о том, что ТРЦ «Зимняя вишня» пользовалась преференциями, которые распространяются на малый и средний бизнес. Именно к такому типу предпринимателей относились все арендаторы комплекса. А значит, что они попадали под налоговые каникулы и имели легальные основания уклониться от ежегодных плановых проверок. «URA.RU» поговорило с вице-президентом Российского союза предпринимателей и промышленников России Виктором Плескачевским, чтобы узнать, чем пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» обернется для бизнеса и что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось.
— Виктор Семенович, как уже отметил президент, налоговые каникулы не имеют никакого отношения к сфере безопасности бизнеса. Можете ли разъяснить, какой все-таки характер отношений государства и предпринимателей? Кто и как в итоге контролирует работу бизнесмена?
— В России малый бизнес и государство не имеют никаких логических правил взаимодействия. Можно описать их отношения движением маятника. Одна крайность — тотальные проверки. Другая — неадекватные послабления. На сегодняшний день у нас около 30 административных и правоохранительных органов, которые имеют право идти с проверками в любую организацию. Когда возникают вопросы о переизбыточности проверок, от которых все равно никакого толка, бизнесу дают послабления, и он начинает наглеть и не соблюдать элементарных норм. На протяжении 30 лет этот маятник раскачивается от тотальных проверок, до каких-то невероятных послаблений, которые приводят к тому, что бизнес начинает идти в разрез с общественным интересом, как это случилось в Кемерово.
— Вы говорите, что от проверок нет никакого толка. Почему?
— Суть проблемы в том, что любая проверка любого надзорного органа должна проводиться по совершенно определенным правилам, тогда она имеет какой-то смысл. Но, возьмем например пожарную безопасность, которая сегодня обсуждается больше всего.
Я, как человек, который 20 лет занимается регулированием профессиональной и предпринимательской деятельности предпринимателей в России, совершенно ответственно заявляю, что
с точки зрения существующих правил пожарной безопасности, сегодня можно придраться к любому кабинету, даже самого высокопоставленного кремлевского чиновника.
Получается, когда требования не определены достаточно точно, то все упирается в субъективизм и усмотрение конкретного проверяющего: хочет — накажет, не хочет — не накажет. Таким образом реальная пожарная безопасность в стране зависит не от добросовестности бизнеса и пожарных инспекторов, а от неопределенности всей системы регулирования предпринимательской деятельности
— Какие аргументы использует бизнес чтобы договориться с пожарным инспектором?
— А что это для кого-то секрет? Очень просто — накрытый стол, конверт с мздой, оплаченный отпуск. Это и есть коррупция. Но таким образом, неопределенность в вопросах регулирования предпринимательской деятельности вполне осознанно провоцирует коррупцию в России. Общеизвестно, что каждый бизнес в России вынужден в той или иной форме платить проверяющим. В первую очередь торговые центры, учитывая многообразие под одной крышей множества разных товаров и множества разных предпринимателей, аптеки, продовольственные магазины, кинотеатры, каждый из которых помимо общих, имеют к себе ещё и специфические требования от пожарных, санэпидемстанций, потребнадзоров и прочих проверяющих.
— Так вы объясняете логику коррупционера?
— Неопределенность требований вызывает субъективность контроля, и именно это создает условия для коррупции. Система доказывает, что если ты ведешь себя честно, то ты идиот, потому что теряешь прибыль: пожарные не получают дополнительного вознаграждения, а бизнесмен теряет возможность сэкономить на более дешевых, но пожароопасных отделочных материалах, например. Это глобальная проблема: нынешняя система госрегулирования фактически построена на добросовестности проверяющего и проверяемого. Если добросовестность высока, то все более-менее неплохо. Если нет — то о нашей с вами безопасности вообще никто не думает.
Предприниматель должен точно знать, где он виноват, а где нет. А так он всегда виноват, когда этого хочет проверяющий.
После кемеровской трагедии маятник качнулся в другую сторону, уже волна тотальных проверок пошла по России, но никто опять не занимается уточнениями требований и понижением их коррупционной емкости.
— Кто должен заниматься уточнением пожарных правил? Госпожнадзор?
— Проверяющий никогда не заинтересован в уточнении требований. Потому что в условиях неточных требований у него больше возможностей. На самом деле единственный, кто может быть заинтересован в точности требований — это добросовестный предприниматель, тот который готов выполнять все необходимые требования, но хотел бы точно знать, где он виноват, а где нет.
— Но ведь если сгорит объект, который принял недобросовестный инспектор, за ним придут. Почему личная ответственность не останавливает коррупцию?
— Не слышал, чтобы проверяющих повсеместно сажали. А даже если и посадят, то посидит он год-два и выйдет с чистой совестью. Даже, если бы расстреляли его, это не имело бы в масштабах страны никакого значения. В России сегодня в экономической сфере преобладают уголовные и административные наказания, в то время как во всем мире главным регулятором всех экономических отношений является материальное наказание.
Это система, при которой владелец ТЦ, не обеспечивший нашу с вами безопасность, попадает на деньги в размере всего ущерба, который принес пожар на его объекте. Это означает, что ему нужно будет пожизненно платить. Всем предпринимателям выгодней за свои преступления посидеть в тюрьме и потом выйти на свободу с «чистой совестью» к своим деньгам, чем знать, что выплачивая всем причиненный ущерб он фактически теряет не только весь свой бизнес, но и репутацию.
Поэтому я утверждаю: если мы, предприниматели, заинтересованы в том чтобы передавать по наследству своим детям свой бизнес и свою репутацию, то мы более всех должны быть заинтересованы в жестко точной системе правил. Более чем государство и тем более, чем его чиновники.