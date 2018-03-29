После трагедии в Кемерове бизнес сам просит закрутить гайки

22:23 29 марта 2018 0

Бизнесмены заинтересованны в более жестком регулировании Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кемеровская трагедия подняла вопрос контроля предпринимателей. Следователи говорят о том, что ТРЦ «Зимняя вишня» пользовалась преференциями, которые распространяются на малый и средний бизнес. Именно к такому типу предпринимателей относились все арендаторы комплекса. А значит, что они попадали под налоговые каникулы и имели легальные основания уклониться от ежегодных плановых проверок. «URA.RU» поговорило с вице-президентом Российского союза предпринимателей и промышленников России Виктором Плескачевским, чтобы узнать, чем пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» обернется для бизнеса и что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось.

— Виктор Семенович, как уже отметил президент, налоговые каникулы не имеют никакого отношения к сфере безопасности бизнеса. Можете ли разъяснить, какой все-таки характер отношений государства и предпринимателей? Кто и как в итоге контролирует работу бизнесмена?

Вице-президент РСПП Виктор Плескачевский требует сделать регулирование бизнеса жестко-точным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— В России малый бизнес и государство не имеют никаких логических правил взаимодействия. Можно описать их отношения движением маятника. Одна крайность — тотальные проверки. Другая — неадекватные послабления. На сегодняшний день у нас около 30 административных и правоохранительных органов, которые имеют право идти с проверками в любую организацию. Когда возникают вопросы о переизбыточности проверок, от которых все равно никакого толка, бизнесу дают послабления, и он начинает наглеть и не соблюдать элементарных норм. На протяжении 30 лет этот маятник раскачивается от тотальных проверок, до каких-то невероятных послаблений, которые приводят к тому, что бизнес начинает идти в разрез с общественным интересом, как это случилось в Кемерово.

— Вы говорите, что от проверок нет никакого толка. Почему?

— Суть проблемы в том, что любая проверка любого надзорного органа должна проводиться по совершенно определенным правилам, тогда она имеет какой-то смысл. Но, возьмем например пожарную безопасность, которая сегодня обсуждается больше всего.

Я, как человек, который 20 лет занимается регулированием профессиональной и предпринимательской деятельности предпринимателей в России, совершенно ответственно заявляю, что

с точки зрения существующих правил пожарной безопасности, сегодня можно придраться к любому кабинету, даже самого высокопоставленного кремлевского чиновника.

Получается, когда требования не определены достаточно точно, то все упирается в субъективизм и усмотрение конкретного проверяющего: хочет — накажет, не хочет — не накажет. Таким образом реальная пожарная безопасность в стране зависит не от добросовестности бизнеса и пожарных инспекторов, а от неопределенности всей системы регулирования предпринимательской деятельности

— Какие аргументы использует бизнес чтобы договориться с пожарным инспектором?

Застолье и конверт с деньгами — так бизнесмены обычно встречают проверяльщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А что это для кого-то секрет? Очень просто — накрытый стол, конверт с мздой, оплаченный отпуск. Это и есть коррупция. Но таким образом, неопределенность в вопросах регулирования предпринимательской деятельности вполне осознанно провоцирует коррупцию в России. Общеизвестно, что каждый бизнес в России вынужден в той или иной форме платить проверяющим. В первую очередь торговые центры, учитывая многообразие под одной крышей множества разных товаров и множества разных предпринимателей, аптеки, продовольственные магазины, кинотеатры, каждый из которых помимо общих, имеют к себе ещё и специфические требования от пожарных, санэпидемстанций, потребнадзоров и прочих проверяющих.

— Так вы объясняете логику коррупционера?

— Неопределенность требований вызывает субъективность контроля, и именно это создает условия для коррупции. Система доказывает, что если ты ведешь себя честно, то ты идиот, потому что теряешь прибыль: пожарные не получают дополнительного вознаграждения, а бизнесмен теряет возможность сэкономить на более дешевых, но пожароопасных отделочных материалах, например. Это глобальная проблема: нынешняя система госрегулирования фактически построена на добросовестности проверяющего и проверяемого. Если добросовестность высока, то все более-менее неплохо. Если нет — то о нашей с вами безопасности вообще никто не думает.

Предприниматель должен точно знать, где он виноват, а где нет. А так он всегда виноват, когда этого хочет проверяющий.

После кемеровской трагедии маятник качнулся в другую сторону, уже волна тотальных проверок пошла по России, но никто опять не занимается уточнениями требований и понижением их коррупционной емкости.

— Кто должен заниматься уточнением пожарных правил? Госпожнадзор?

— Проверяющий никогда не заинтересован в уточнении требований. Потому что в условиях неточных требований у него больше возможностей. На самом деле единственный, кто может быть заинтересован в точности требований — это добросовестный предприниматель, тот который готов выполнять все необходимые требования, но хотел бы точно знать, где он виноват, а где нет.

— Но ведь если сгорит объект, который принял недобросовестный инспектор, за ним придут. Почему личная ответственность не останавливает коррупцию?

Тюрьмы мало, только личная материальная ответственность за несоблюдение правил остановит бизнес от взяток Фото: depositphotos.com © URA.RU

— Не слышал, чтобы проверяющих повсеместно сажали. А даже если и посадят, то посидит он год-два и выйдет с чистой совестью. Даже, если бы расстреляли его, это не имело бы в масштабах страны никакого значения. В России сегодня в экономической сфере преобладают уголовные и административные наказания, в то время как во всем мире главным регулятором всех экономических отношений является материальное наказание.

Это система, при которой владелец ТЦ, не обеспечивший нашу с вами безопасность, попадает на деньги в размере всего ущерба, который принес пожар на его объекте. Это означает, что ему нужно будет пожизненно платить. Всем предпринимателям выгодней за свои преступления посидеть в тюрьме и потом выйти на свободу с «чистой совестью» к своим деньгам, чем знать, что выплачивая всем причиненный ущерб он фактически теряет не только весь свой бизнес, но и репутацию.

Поэтому я утверждаю: если мы, предприниматели, заинтересованы в том чтобы передавать по наследству своим детям свой бизнес и свою репутацию, то мы более всех должны быть заинтересованы в жестко точной системе правил. Более чем государство и тем более, чем его чиновники.