Арестовали стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту за донат

За плевок на ленту против блогера возбуждено уголовное дело
Стример Андрей Скутин (известен под псевдонимом Таракан), который плюнул на георгиевскую ленту, взят под стражу. Об этом пишут СМИ.
«Постановлением суда Скутин арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о реабилитация нацизма», — сообщили в суде. Об этом сообщает ТАСС.
Следствие установило, что Скутин совершил публичное осквернение георгиевской ленты, плюнув на нее. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в мае текущего года. Тогда то и появилось видео, на котором блогер плюет на ленту.
