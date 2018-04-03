Пермский губернатор побил рекорд самоиронии. И дал бой Telegram

13:50 03 апреля 2018 0

Губернатор Пермского края рассказал о своем отношении к анонимным авторам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В понедельник, 2 апреля, в Пермском театре оперы и балета состоялся «Бал прессы», мероприятие совместившее в себе две премии: «Выбор прессы» и «Краевой журналистский конкурс имени Гайдара». Оригинальным было время проведения: журналистские церемонии принято проводить в канун Нового года. Во-первых, это соответствует духу профессии: подводить итоги, следить за датами и вехами. Во-вторых, в России начало января — день прессы, отмечаемый в честь первой газеты — «Ведомости».

А тут — начало апреля. Сами организаторы говорят, что сделано это было в целях экономии. Но журналисты люди с профдеформацией, поэтому есть и иная версия, связанная с технократичностью нового губернатора Максима Решетникова. В корпорациях апрель — время выплаты годовой премии. И если знать об этом, то подведение медиаитогов-2017 уже не выглядит запоздалым.

В этом году на фуршете только шампанское и конфеты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мероприятие сделали «концертом-капустником», но более высокого, чем обычно уровня — в самом знаменитом зале Перми. «К зданию оперы в дорогих каретах съезжается почтенная публика. Поговаривают, будет губернатор. „Надысь“, „отнюдь“, „третьего дня“ — отовсюду слышится благородная речь собравшихся. Кто-то опечален, узрев, что это не баскетбол. Все думали, что играет БК „Парма“, а, оказывается, играет оркестр. Знать бы заранее — лучше бвы на ярмарку или к цыганам, но деваться некуда», — так организаторы шуточно обозначили церемонию в своем буклете, раздаваемым гостям перед началом церемонии.

В отличии от мероприятий прошлых лет в этот раз алкоголем гостей угощали до начала поздравлений и вручения наград. Подтверждая поговорку «Кому щи пусты, кому жемчуг мелок», одни пермяки сетовали на бедность угощений (в прошлые мероприятия было разнообразнее по закускам и выпивке), другие были огорчены отсутствием безалкогольных напитков.

Ведущим определили экс-капитана легендарной пермской команды КВН «Парма» Александра Смирнова, за музыкальное сопровождение отвечал оркестр Театра оперы и балета с солистами.

Первым самым ярким моментом вечера песня «Ты морячка, я моряк» Газманова, исполненная одним из солистов театра в классической оперной оранжировке. А затем зрители оживились при появлении главного «реального пацана» страны Николая Наумова, вышедшего на сцену по просьбе губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Губернатор Прикамья Максим Решетников и его «двойник» Николай Наумов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Этот выход был обставлен как выход двойника главы региона. «Коля, ты где? Выходи уже», — позвал его Решетников. Наумов, вышедший на сцену, отшутился: «Сколько гостей из Москвы я за вас встретил! Вот вы на Мотовилихинские заводы, а я — с ветеранами чай пить. Вы — с Владимиром Путиным чай пить, а я неподалеку, в 200 км от вас, в Барде. Тоже чай пью».

Сходство Решетникова и Наумова давно обсуждается в социальных сетях и уже стало мемом: сам губернатор репостил Коляна в образе главы региона в своем инстаграме.

Несмотря на шуточную обстановку, руководитель региона произнес серьезные слова о значении пермской прессы. «Мы не ждем от вас ничего хорошего, но верим в вас», — заявил губернатор, улыбаясь, но, при этом, добавил о том, что в последнее время очень сильно распространились Telegram-каналы, дающие разную, порой совершенно полярную информацию. Но отличие этого тренда в том, что авторы там анонимны, а значит им нельзя доверять, в отличии от официальных СМИ, несущих ответственность за свои материалы.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и первый заместитель генерального директора ЗАО ИК «Финансовый Дом» Леонид Морозов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев лестно отозвался о формате мероприятия и заявил, что желает распространить его и на другие регионы. При этом, руководитель пермского Союза журналистов Игорь Лобанов не согласился со своим московским коллегой. В беседе с «URA.RU» уже на выходе после окончания мероприятия он рассказал, что эксперимент по объединению двух премий не удался, и в следующем году он будет ратовать за проведение этих мероприятий раздельно. «Два с половиной часа — это очень долго. Не спасли даже музыкальные вставки», — объяснил Лобанов.

Ногами его поддержали и гости: они стали покидать мероприятие, не дождавшись окончания. Если в начале вечера зал был полон, то уже через час почти половина кресел была пуста. Отметим, что глава Пермского края Максим Решетников также покинул мероприятие через некоторое время после своего выхода на сцену.

Что касается VIP-посетителей бала прессы, то гости отмечают, что в этот раз их было больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. На мероприятии был замечен депутат Государственной Думы Игорь Шубин, депутаты краевого и городского парламента, крупные бизнесмены, члены правительства, пиарщики и политтехнологи.

Это обновление не было поддержано событиями на сцене, где награды получали те же коллеги, что делают это каждый год. С тем лишь отличием, что в этом году отсутствовала награда лучшему радиожурналисту.

Основными же победителями стали телеканалы «Ветта», «ГТРК», «Рифей», интернет-порталы «Звезда» и «Пропермь», газеты «Искра», «АиФ Прикамье» и другие.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU