Пермские силовики устроили охоту на бывшего вице-мэра

19:32 18 апреля 2018 0

Бывший вице-мэр Усолья вслед за своим начальником попал «под статью» — встречаться со следователями теперь просто опасно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политические проблемы, которые в свое время руководители Усольского городского поселения создали команде губернатора Виктора Басаргина, дорого обошлись чиновникам. Бывший мэр и его заместитель оказались под прессингом силовиков. Оба стали фигурантами весьма странных уголовных дел. Причем первого уже обвинили в мошенничестве, а за вторым «охотятся» следователи.

Выходцы из органов МВД, бывший глава Усолья Анатолий Грачев и его заместитель Владимир Горшков «отметились» на выборах 2016 года. Руководители проблемного и недофинансированного муниципалитета решили побороться за мандат депутата Законодательного собрания. Но договориться с властями региона им не удалось, как и выдвинуться от «Справедливой России».

В 2016 году выборы едва не прошли мимо Игоря Папкова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В итоге за две недели до голосования в одномандатном округе (в него входят Березники и Усольский район) Грачев и Горшков едва не сорвали выборы — кандидаты от КПРФ и ЛДПР были близки к тому, чтобы отказаться от борьбы. Если бы влиятельный действующий депутат-единоросс Игорь Папков остался единственным кандидатом, то кампанию признали бы несостоявшейся. Скорее всего, Папков потом выиграл бы довыборы, но пропустил бы распределение руководящих должностей в Заксобрании — он второй человек в парламенте, занимает должность первого вице-спикера.

Источник, близкий к властям региона, рассказал, что тогда руководителям Усолья удалось уйти от конфликта с Басаргиным. «Они нашли общий язык с вице-премьером и теневым губернатором Олегом Демченко. Усолью было обещано дополнительное финансирование при условии, что Грачев и Горшков не будут создавать политических проблем. Но в начале 2017 года Басаргин ушел в отставку, и все договоренности „обнулились“», — говорит собеседник.

Об уголовном деле Анатолия Грачева «URA.RU» уже рассказывало в прошлом году. После ухода из администрации его обвинили в мошенничестве с 300 тысячами рублей. Мэр должен был отремонтировать дорогу, которая и так находилась в приличном состоянии. Деньги «перекинули» на другие улицы. Прокуратура провела проверку и инициировала возбуждение уголовного дела. А Грачев заявил, что уволился из мэрии, потому что все время находился под прессингом силовиков — штрафы уже превышали размер заработной платы.

Официально Олег Демченко занимался инфраструктурой, но нередко вмешивался и в политические «разборки» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Следом фигурантом другого уголовного дела стал Владимир Горшков. Суть в том, что в марте 2013 года администрация заключила договор аренды земельного участка с ИП Тодоровым (бизнесмен планировал заниматься ритуальными услугами). Свой бизнес он передал ИП Свирепову. Этот предприниматель попросил продлить срок аренды участка еще на семь лет, но получил ответ, что земельные вопрос необходимо решать в администрации Усольского района — участок находился в обременении.

Из материалов дела, имеющихся в распоряжении редакции, следует, что ИП Свирепов подал иск в Арбитражный суд Пермского края и выиграл. В декабре 2016 года суд обязал мэрию повторно рассмотреть заявление о продлении срока аренды. Заявление рассмотрели, но поздно, а ответ бизнесмену направили лишь в мае 2017 года.

«Опоздание» как раз и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Активизировался следственный отдел по Березникам регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. Силовики возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Ранее Владимир Горшков рассказывал корреспонденту «URA.RU» о возникшем конфликте. Он пояснил, что в период с ноября 2016-го по февраль 2017 года исполнял обязанности главы Усолья. Затем в начале марта Горшков ушел на больничный, потом в отпуск, а 2 мая уволился. «Как я мог рассмотреть судебное решение и заявление предпринимателя, если не находился на рабочем месте? Профильная комиссия почему-то этот вопрос не отработала. Меня пытаются обвинить в преступлении, которого не было. И никакого злого умысла быть не могло», — заверил бывший вице-мэр.

Повторно с Горшковым связаться не удалось. Его адвокат Александр Брязгунов уверен, что следователь планирует предъявить обвинение бывшему вице-мэру, хотя его вины нет: «Мы предполагаем, что Горшков находится в розыске, так как по месту его регистрации периодически появляются сотрудники полиции. Его официальный статус — свидетель. Хотя фактически его считают подозреваемым. Мы предполагаем, что, как только он войдет в кабинет следователя, Горшкову будет предъявлено обвинение. Но умысел на совершение преступления не доказан».

Собеседник добавил, что бывшего вице-мэра официально не вызывали на допрос и не уведомляли о каких-либо следственных действиях, повесток не присылали. Сегодня о статусе Горшкова можно только догадываться.

Ранее дело вел следователь березниковского отдела Николай Малишевский. Последний сообщил, что не может прокомментировать ход расследования уголовного дела — он около месяца уже не работает в СК. В следственном отделе информацию получить не удалось, поэтому «URA.RU» направило запрос в региональное управление.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах уверен, что Горшкова не оставят в покое: «Уголовное дело может быть сомнительным. Не секрет, что немало „заказных“ дел. Но если за фигуранта, тем более, за бывшего чиновника, ухватились — не отстанут. Скорее всего, ему даже предложат пойти на соглашение — признать вину и отделаться судебным штрафом. Но закрывать дела сегодня не принято — и прокуратура, и следователи гонятся за показателями, а судьям негласно запрещено выносить оправдательные приговоры».