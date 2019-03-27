Мир на челябинских кладбищах прерван: на разборке расстреляли двоих

Обвиняемый в двойном убийстве отказывался давать показания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске начались бандитские разборки из-за нового передела рынка похоронных услуг. Они привели к стрельбе и убийству двух мужчин на Успенском кладбище. Корреспонденты «URA.RU» выяснили личности погибших, на чьей стороне они выступили в конфликте и кто их расстрелял.

Первый серьезный передел рынка похоронных услуг начался несколько лет назад с приходом в Челябинск компании «Долг» (учредители Константин Билан и Иван Горнов, по факту считается подразделением магнитогорского ООО «Фирма „Долг“»). При лояльности магнитогорской команды, бывшей тогда у власти в регионе, она начала бороться с местными монополистами — «Вечность» (Дмитрий Ботов) и «Мемориал-Сервис №1» (Радик Ибатулин, аффилирована бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову).

Конфликт на рынке похоронных услуг Челябинска начался с поджогов катафалков Фото: Антон Бавин

Пик конфликта пришелся на 2017 год и ознаменовался стрельбой на кладбищах, драками, поджогами катафалков конкурентов. Силовое сопротивление «захватчикам» оказали сотрудники ИП Волоткевич — Артем Прудник и Геннадий Плиев. Они арендовали здание у Ибатулина, занимались копкой могил и продажей венков. Тот бунт привел к ожидаемым результатам: в иномарку предпринимательницы Светланы Волоткевич воткнули топор и оставили две гвоздики на капоте. Ее сына Антона Южакова, на тот момент сотрудника кладбища «Успенское», избили и чуть не зарезали неизвестные во дворе собственного дома.

Смена куратора этой сферы от мэрии — руководителя муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» — на лояльную «Долгу» Марину Кольцову вновь обострила ситуацию. Главным проигравшим в переделе рынка оказался «Мемориал». Та же Волоткевич пошла на сотрудничество с новым монополистом, ее сына сделали заведующим кладбищем. Однако Прудник, Плиев и некоторые другие коммерсанты остались работать с «Мемориалом».

Погибшие много лет работали вместе в кладбищенском бизнесе Фото: скрин с видео профсоюза «Содружество»

Новым ключевым моментом в переделе рынка источник «URA.RU» называет закрытие дела Сергея Давыдова. Бывший чиновник с чистой совестью улетел в Объединенные Арабские Эмираты. И так совпало, что сразу после этого начались «походы» больших групп крепких мужчин на кладбища, где якобы от имени «Мемориала» стали угрожать и требовать работать только через них. Один из таких визитов на Успенское кладбище закончился стрельбой.

«Приехало человек 15 на машинах, расставились. Зашли внутрь, все перевернули. Велели вызвать Южакова, угрожали, что сделают неприятные вещи с его матерью. Тот приехал. Ему стали угрожать. Парень достал пистолет и начал стрелять в Прудника и Плиева. Остальные разбежались. Южаков сел в машину, уехал, после чего позвонил в правоохранительные органы и сдался», — рассказывает «URA.RU» источник в полиции.

По словам собеседника, Южаков отказывался давать показания, прикрываясь 51-й статьей Конституции. «Парень считал, что в полиции у Радика Ибатуллина все схвачено», — объясняет он.

Радик Ибатуллин считается человеком экс-главы мэрии Челябинска Сергея Давыдова Фото: скрин с видео профсоюза «Содружество»

Расследованием уголовного дела занимается следственный комитет. По данным «URA.RU», силовики уже нашли участников «бригады», которая была силовой поддержкой Прудника, Плиева и других челябинцев, которых связывают с Радиком Ибатуллиным. Ими оказались люди криминального авторитета некоего Димы Монгола. Говорят, его этническую группировку, состоящую преимущественно из выходцев из Чечни, привлекают для решения каких-то неофициальных конфликтов. Например, они якобы выступили на стороне бывшего вице-мэра Петра Конарева во время раздела рынков с депутатом Советского райсовета Сергеем Шумаковым.

«Дима Монгол говорит, что теперь представляет интересы [единственного в области „вора в законе“, отбывающего наказание в челябинской колонии] Ахмеда Шалинского [Домбаева] на кладбищах. Но складывается ощущение, что его людей используют в своих интересах и „подставляют“ под пули», — делится один из участников рынка похоронных услуг на условиях анонимности.

Собеседник напоминает, как в 2009 году киллер расстрелял бывшего замдиректора МУП «Мемориал» Алексея Марьина, открывшего свой бизнес. Тогда говорили, что признанный по решению суда заказчиком предприниматель Александр Зайков мог на самом деле прикрывать реального бенефициара передела рынка. Так это или нет, но на основе МУП «Мемориал» Радик Ибатуллин открыл свое частное ООО «Мемориал-Сервис». А сейчас заговорили, что с помощью неких боевиков Димы Монгола бороться за расширение бизнеса.

«У погибшего Плиева осталось четверо детей, у Прудника — трое. У стрелявшего Южакова — двое. Сейчас другие люди займут их место. А реальные „кукловоды“ продолжают оставаться в тени», — добавил источник.

В ООО «Мемориал-Сервис №1» отказались от комментариев. В неофициальном разговоре один из сотрудников посоветовал сделать тест Южакова на опьянение. «Плиев и Прудник ехали к нему для жесткого разговора, но не убивать же. Они хотели вернуть то, что Южаков у них взял. Только и всего. А посему он начал стрелять, так это надо, наверное, сделать тест на состояние опьянения», — отметил он.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону добавили, что возбудили уголовное дело п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). «Мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в СКР.