20 марта 2019

Задержан уралец, расстрелявший двух человек на кладбище

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 10:22
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В городе склонны объяснять произошедшее начавшимся переделом похоронного бизнесаФото: «URA.RU»

Задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух мужчин на Успенском кладбище в Челябинске. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших. Решается вопрос о заключении под стражу и предъявлении обвинения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации агентства, после совершения преступления подозреваемый сам позвонил в правоохранительные органы и сдался силовикам. В городе склонны объяснять произошедшее начавшимся переделом похоронного бизнеса.

ЧП произошло 20 марта. По словам очевидцев, по погибшим открыли огонь из автомобиля Daewoo с номером 666.

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