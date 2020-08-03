Челябинский губернатор лишит Мякуша основных политических активов

Владимир Мякуш (слева) и Алексей Текслер (справа) провели закрытые переговоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру удалось то, чего не могли добиться его предшественники. После переговоров с ним спикер челябинского ЗСО Владимир Мякуш, который на протяжении 15 лет занимал сразу четыре должности, оставит три из них. После сентябрьских выборов патриарху челябинской политики придется довольствоваться только креслом председателя регионального парламента. Полный контроль над освободившимися сферами получит Текслер.

По словам источника URA.RU в «Единой России», будущий политический расклад стал итогом переговоров спикера ЗСО с Текслером. С 2005 года Мякуш руководит не только заксобранием, но также региональным отделением «ЕР», партийной фракцией в заксобрании и комитетом по бюджету.

Владимир Мякуш занимает статус второго лица в регионе 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Все должности значимые, — отметил источник. — После разговора с Текслером Мякуш согласился с тем, что останется только на посту председателя ЗСО. Все это произойдет после сентябрьских выборов в заксобрание — при дележке портфелей в новом составе областного парламента».

Региональное отделение «ЕР», по словам источника, Текслер может возглавить сам. О том, что губернатор возьмет партию в регионе под личный контроль, заговорили сразу же, как глава региона вступил в ее ряды. Тогда же стали обсуждать будущие кадровые перестановках внутри партии и в самом ЗСО. «Фракцию в ЗСО, как и бюджетный комитет возглавят те, на кого укажет лично Текслер, — утверждает инсайдер. — И это будут уже его представители, а не Мякуша. Особенно если учесть, что бюджетный комитет в ЗСО одна из ключевых структур».

Как отметил источник, Текслер получит полное право диктовать свои условия при дележке портфелей в новом составе областного парламента. Именно губернатор возглавляет списки «ЕР» на выборах в ЗСО.

По словам инсайдера, никому из прежних губернаторов не удалось добиться от Мякуша того, чего добился Текслер. По данным URA.RU, смену Мякуша готовили еще когда областью руководил Михаил Юревич (был губернатором с мая 2010 по январь 2014), и когда регион возглавлял Борис Дубровской. При Дубровском в 2018 году всерьез решался вопрос о смене секретаря челябинской «ЕР». В качестве нового партийного руководителя называли нынешнего вице-спикера ЗСО Олега Голикова, но Мякуш сохранил все позиции.

Анатолий Векшин: «Все кадровые решения после выборов за губернатором» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам Мякуш при обсуждении его будущего придерживается прежних позиций. «Я останусь в команде губернатора, если буду нужен команде, — в очередной раз повторил он URA.RU. — Сейчас для меня важнее не мое будущее, а подготовка к выборам в ЗСО. Чтобы „ЕР“ выиграла как можно больше мандатов, получив максимальный кредит доверия от избирателей. На выборы мы идем вместе с губернатором, с очень сильным и эффективным руководителем».

Вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин, входящий в состав областного президиума «ЕР», тоже воздерживается от комментариев по поствыборному раскладу. «Для нас сейчас важнее всего провести кампанию, чтобы с 11 по 13 сентября каждый избиратель смог воспользоваться своим правом на выборах, — отметил Векшин. — Но могу подтвердить, что

после выборов все кадровые решения в «ЕР» и в ЗСО будут согласовываться с губернатором».

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Андрей Лавров, признавая заслуги и опыт Мякуша, обращает внимание, что пока на агитационных баннерах «Единой России» изображен один только Текслер. Это, по мнению политолога означает, что губернатор берет всю ответственность на себя и готов вытягивать партию из тяжелого положения, в котором она оказалась.

«Тяжелое положение „ЕР“ — не вина Мякуша, а ситуация по стране в целом, — отметил Лавров. — Но раз уж Текслера уговорили возглавить список партии и вытягивать ее своим авторитетом и рейтингом, то логично, что ему потребуется больший контроль над партией. В том числе за счет доверенных людей на ключевых должностях. Для Мякуша это тоже достойный вариант, поскольку он сохраняет главную должность и статус второго руководителя в области».

К выборам в ЗСО допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!» Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Жители выберут 60 депутатов, половину по партийным спискам. Выборы пройдут с 11 по 13 сентября