В Челябинске судят соратника вора в законе Гули

Для Рахмана Абдуллаева ориентиром был Гули Бакинский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Противостояние воров в законе

В Челябинске судят 50-летнего Рахмана Абдуллаева, который считается ставленником на Урале одного из самых влиятельных и жестоких воров в законе Надира Салифова (Лоту Гули, Гули Бакинский), убитого в Турции 20 августа. По версии следствия, Абдуллаев вместе с сообщником Элданизом Багировым вымогали деньги у земляка, уроженца Азербайджана Рамила Джаниева, а после отказа убили его выстрелом в затылок во дворе собственного дома.

Преступление совершено из-за долга в 300 тыс. рублей. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, обвиняемые специально не отвечали на звонки Джаниева, который хотел привезти деньги в срок. А через несколько дней на встрече в ресторане «Бакинский дворик» потребовали еще 300 тыс. рублей за просрочку долга. Тот отказался. Багиров набросился на него с ножом и был отправлен в нокаут — Джаниев оказался мастером спорта международного класса по кикбоксингу. Спортсмен уехал.

Рахман Абдуллаев вел дела в кафе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Это нанесло урон авторитету Абдуллаева. Такого он и его окружение стерпеть не могли. По версии силовиков, Абдуллаев поручил Багирову убить Джаниева. Во время следствии это подтвердили свидетели. По их данным, через неделю после инцидента в «Бакинском дворике» Багиров подкараулил потерпевшего во дворе его дома в Курчатовском районе и выстрелил из ружья в затылок. Джаниев скончался в больнице.

«Багиров равнялся на Абдуллаева, беспрекословно его слушался. Указания Абдуллаева не мог не выполнить. Поэтому Багиров, не задумываясь, пошел на убийство, чтобы заслужить еще большее доверие Абдуллаева», — полагает силовик, участвовавший в задержании обоих.

На следующий день были поминки Джаниева в «Бакинском дворике». Собралось более 100 человек. Там был и Абдуллаев. Во время мероприятия в кафе нагрянули полиция и отряд спецназа «Гром». Они задержали гостей, переписали их данные, изъяли холодное оружие. «Были данные, что родственники погибшего подозревали, что Абдуллаев причастен к убийству Джаниева. Чтобы предотвратить возможную бойню, [экс-начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Ринат] Камалетдинов организовал и со своими подчиненными и спецназовцами из подразделения ГУ МВД „Гром“ это оперативно-профилактическое мероприятие», — объяснил URA.RU источник в полиции.

После этого Абдуллаева арестовали по обвинению в соучастии в убийстве и вымогательстве. Он отрицал вину, угрожал полицейским и свидетелям. Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД по региону столкнулись с большими трудностями при сборе доказательств. Однако несмотря ни на что подготовили материалы, которые легли в основу уголовных дел. И с момента задержания обеспечивают оперативное сопровождение дела, в том числе в суде.

Ближайшее заседание пройдет в Курчатовском райсуде 7 сентября. Адвокат Дарья Халитова, представляющая потерпевшего (отец Джаниева), сообщила URA.RU, что обвинение закончило представлять доказательства и допрашивать свидетелей. «Сейчас идет представление доказательств стороной защиты», — сказала она.

Высокопоставленный инсайдер в полиции вспоминает, что Абдуллаев оказался в поле зрения силовиков после 10-летнего заключения в исправительной колонии №1. «Он был в отрицалове, не соблюдал требования администрации. Считался авторитетом среди осужденных. Он соблюдал воровские традиции и навязывал их своему окружению. Вынашивал цель — стать вором в законе. Поэтому после освобождения не работал, ездил на дорогих машинах, жил на съемных квартирах. На путь исправления категорически не желал вставать. Деньги на существование добывал преступным путем. Например, собирал дань от коммерсантов. Его ненавидели, но платили, потому что боялись, как беспредельщика», — считает собеседник.

Рахман Абдуллаев был авторитетом в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По его словам, Абдуллаев устраивал сходки и разборки в кафе «Бакинский дворик». Он использовал заведение как офис. Владельцы кафе якобы боялись его, поэтому платили и кормили бесплатно.

Абдуллаев несколько раз был на грани возвращения в колонию. Однажды во время обыска у него в жилище изъяли маузер и газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. В это время в квартире был второй человек, он заявил, что оружие принадлежит ему и сел в колонию, а криминальный авторитет избежал наказания.

И все-таки Абдуллаев в 2016 году получил второй срок — за самоуправство с применением насилия и хранение оружия. Он получил один год и 10 месяцев колонии за то, что вместе с группой земляков требовал деньги с местного жителя.

Главным авторитетом для Абдуллаева был Гули, рассказывает представитель одной из силовых структур. По поручению вора в законе, он курировал рынки на Урале и, в частности, екатеринбургскую овощебазу №4. Абдуллаев часть денег направлял для Гули. «Абдуллаев знаменит жестоким нравом. В этом он равняется на Гули, который тоже все вопросы решал только силой. Более того, если бы Гули был жив, то решался бы вопрос о коронации Абдуллаева. После освобождения Гули в 2018 году, Абдуллаев рвался к нему. Но еще в колонии суд установил ему надзор [обязан отмечаться в полиции и сообщать о перемещениях], как за рецидивистом, поэтому Абдуллаеву не удалось вылететь в Турцию и встретиться с Гули», — поделился инсайдер.

Источник подчеркивает: история с Абдуллаевым демонстрирует, что местные силовики контролируют криминальный мир. «Челябинская область считается „красным регионом“, который контролируют силовики. И история с Абдуллаевым это демонстрирует. Даже когда у нас сидел вор в законе Ахмед Шалинский, не было беспредела. Нет никаких предпосылок, что что-то изменится», — резюмировал он.