На самых сложных выборах-2020 выстрелит новая политсила

«Новые люди» уже могут готовиться к выборам в Госдуму в 2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Новые люди», созданная в 2020 году владельцем компании Faberlic Алексеем Нечаевым, гарантированно будет участвовать в выборах в Госдуму-2021. Это станет возможным, потому что партия получит мандат в заксобрании Новосибирской области 13 сентября, сообщил URA.RU источник в правительстве РФ. Наличие хотя бы одного места в региональном парламенте позволяет молодой партии избавиться от необходимости собирать подписи, чтобы выдвинуться в 2021 году в Госдуму.

«Партия Нечаева получит одно-два места из 76 в парламенте Новосибирской области и выполнит задачу-минимум перед федеральной кампанией будущего года», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что Кремль запустил на выборах-2020 эксперимент — каждой из четырех новых партий («Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива» и «Партия прямой демократии») гарантировано место в одном из заксобраний. По задумке федеральных властей, молодые политические силы помогут расколоть оппозиционный электорат. Кроме того есть задача замотивировать «Единую Россию» на более активную активную работу с электоратом, что приведет к усилению конкурентной борьбы.

Слова источника URA.RU подтверждают данные опроса, проведенного ВЦИОМ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слова источника подтверждают данные исследования ВЦИОМ, опубликованные 3 сентября. Согласно опросу населения, за «Новых людей» в Новосибирской области готовы проголосовать 7% избирателей. Социологи также предсказывают, что партия преодолеет пятипроцентный барьер во всех региональных кампаниях, где участвует: в Рязанской (6%), Костромской (7%) и Калужской (8%) областях.

Причиной успеха «Новых людей» ВЦИОМ называет резкий рост узнаваемости (известность с подсказкой) партии, которую она с начала июля увеличила в два-три раза в зависимости от региона. «Если в начале июля о ней слышали от 16% до 37%, то в конце августа — уже от 41% до 57% избирателей. Рост спонтанной известности „Новых людей“ также существенный: за две недели до голосования ее самостоятельно называли в числе российских политических партий от 13% до 22% опрошенных», — говорится в исследовании.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев не скрывает желания попасть в новый состав Госдумы Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов считает, что данные социологов несколько завышены, но согласен с тем, что «Новые люди» возьмут планку в 5% голосов. «Люди готовы проголосовать за любой фантом, дающий надежду на изменение. А „Новые люди“ увешали весь город своими баннерами», — объясняет он свой прогноз. По мнению эксперта часть электората партия Нечаева заберет у «Единой России». «Другая часть их избирателей — люди, разочаровавшиеся в действующей партийной системе, но сохранившие активную позицию», — добавляет Антонов.

Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социологических исследований Екатерина Соколова замечает, что «Новые люди» были убедительнее других новых партий в предвыборной риторике. «Их проект был более заметен, в том числе, по политтехнологиям» — говорит она. По мнению политолога Павла Данилина, «Новые люди» дали возможность прийти на выборы интеллигенция, которая не готова голосовать ни за «Единую Россию», ни за «Яблоко».

Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин оценивает результаты социологов как достоверные. «Согласно нашей оценке, наиболее яркую кампанию „Новые люди“ провели в Новосибирской области. На втором месте, наверное, Рязань», — рассказал политолог. По его словам, вероятность того, что партия примет участие в федеральных выборах 2021 года, очень высока.

По мнению политологов, возросшая конкурентность кампании-2020 привела к расширению спектра партий-победительниц. «Во всех региональных парламентах в этом году будет пять-семь фракций, вместо стандартных четырех. Это самое важное новшество текущей кампании. Если кардинально ничего не изменится, что и в Госдуме через год мы увидим то же самое», — заявил доцент МГУ Григорий Казанков.

URA.RU обратилось за комментарием по итогам исследования ВЦИОМ в пресс-службу «Новых людей». В партии взяли время на подготовку ответа.

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