Пермские инсайды: единороссы слили секрет партии

Актер Егор Бероев выступил против дискриминации непривитых. А что раздражает вас? (на фото — посольство США в Москве) Коллаж: URA.RU

Проигравшие праймериз единороссы решили раскрыть серые схемы партии, которой они стали не нужны. Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов избавится от ненужного актива, а его коллеге Игорю Сапко из-за наглости укажут на место. Спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин потерял возможность для пиара из-за запрета врачей, а предприниматели вновь подсчитывают убытки.

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Краевая власть хочет заполучить контроль над медиа Скриванова

В пермской краевой администрации мечтают о покупке медиаактивов у структур депутата Госдумы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источники сообщают, что пермские региональные власти хотят получить контроль над краевой газетой «Звезда» и радиостанцией «Эхо Перми». Якобы сейчас идут переговоры о том, кто и каким образом может приобрести СМИ в интересах краевой власти. Сейчас же бенефициаром данных изданий является депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, который всячески отрицает связь со СМИ.

«Похоже, Скриванову удастся все-таки продать этот „чемодан без ручки“. Заодно власть избавит от возможности влиять на повестку», — добавляет инсайдер.

Сапко пристроился к губернатору

Депутату Госдумы Игорю Сапко (справа) укажут на его место во время протокольных мероприятий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Госдумы от региона Игорь Сапко во время церемонии возложения цветов 22 июня оказался далеко от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Сначала шел губернатор, потом мэр, ветераны, руководство федеральных ведомств в крае и только потом — Сапко. Но он и тут умудрился вылезти вперед», — говорит инсайдер. Он утверждает, что по протоколу после возложения все уходили направо, а Сапко вместо этого пошел в другую сторону и вклинился между губернатором и мэром. «Похоже, такой наглости от Сапко они не ожидали и не стали гнать публично. В следующий раз предупредят заранее, укажут Сапко на его место, раз он сам не понимает», — добавил инсайдер.

Руководитель реготделения ЛДПР провоцировал оппонентов

Источники сообщают, что во время возложения цветов 22 июня руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников с неизвестным молодым человеком «перемывал кости» пока еще своим однопартийцам. На церемонию пришел также депутат гордумы Перми от ЛДПР Илья Лисняк, который судится с партией за выход из нее. Вместе с Лисняком пришла общественница Ирина Форсюк, которая планирует тоже избраться в гордуму. «Лисняк и Форсюк оказались где-то в метре от Постникова. И тот нарочно громко обсуждал их. Говорил, кто это такие, назвал их любовниками и приписал к коммунистам», — добавляет оцевидец. Он утверждает, что Лисняк и Форсюк на это никак не отреагировали.

Депутат Григоренко будет мстить ЛДПР

Депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко собрал компромат на своего партийного шефа Олега Постникова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что депутату законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Александру Григоренко не найдется места в новом составе регионального парламента. «Григоренко идет „мимо кассы“. Поэтому он сейчас начнет мстить ЛДПР», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Григоренко, который много знает изнутри, начнет портить репутацию руководителю реготделения Олегу Постникову и партии в целом. «У него для этого есть три месяца. За это он хорошо может подорвать кампанию. Заодно пойдет на выборы самовыдвиженцем, заручившись молчаливой поддержкой другой партии, куда он перейдет уже после выборов», — добавляет инсайдер.

«Единая Россия» подкупает избирателей едой

Источники сообщают, что руководство пермского реготделения «Единой России» использовало день медработника, чтобы напомнить о себе. «Они устроили якобы благотворительную акцию, которая больше напоминает подкуп избирателей», — говорит инсайдер. Он утверждает, что единороссы привезли в некоторые пермские больницы стенды с поздравлениями, а заодно и коробки с фруктами. «И все бы ничего, но только на этих коробках были огромные логотипы „Единой России“ с названием партии», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в уже началась избирательная кампания и формально такие действия могут считаться подкупом избирателей.

Спикеру пермской думы запретили сидеть

Спикеру гордумы Перми Дмитрию Малютину из-за травмы ноги нельзя долго сидеть Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что врио председателя пермской гордумы Дмитрию Малютину из-за травмы ноги запретили находиться в сидячем положении. «Малютин очень хотел сам провести пленарное заседание думы, но не получилось. У него нога отекает. Поэтому пришлось пожертвовать возможностью для пиара в пользу здоровья», — говорит инсайдер. Он утверждает, что до этого Малютин почти месяц активно лечил ногу после травмы, а сейчас начался процесс восстановления в гипсе.

В думе Перми нашли признаки коррупции

Инсайдеры намекают на «признаки коррупциогенности» в гордуме Перми. Якобы речь идет о непрозрачной процедуре отбора и приема на работу потенциальных кандидатов. «Непонятен принцип рассмотрения резюме и принятия решения о приеме на работу. Решение объявляется кандидату устно — по телефону, что может говорить о коррупциогенности процедуры рассмотрения резюме», — отмечает источник.

Он добавляет, что совсем недавно, на сайте представительного органа вообще не было вакансий, как таковых. Но в ситуацию вмешалась прокуратура, которая обратила внимание гордумы на нарушение законодательства. После этого на сайте Пермской гордумы появилось несколько вакансий.

Единороссы в Соликамске сдали своих

Переметнувшиеся в КПРФ соликамские единороссы начали сдавать прежних однопартийцев. Ходят слухи, что после проигрыша на праймериз они объяснили причину поражения, раскрыв схему получения ЕР необходимого количества голосов «за нужных кандидатов». Якобы для этого реготделение «Единой России» купило тысячи аккаунтов на Госуслугах. «Шансов победить у кого-то другого не было никаких», — утверждает инсайдер.

Власть в Чайковском боится оппозиции

Мэр Чайковского Юрий Востриков запутался в политических схемах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Чайковском местные власти отказываются проводить довыборы в гордуму, опасаясь конкуренции со стороны оппозиции. Место в гордуме стало вакантным после сложения депутатом Татьяны Демаковой своих полномочий. «Коммунисты обратились к спикеру, предложили этой осенью в единый день голосования провести довыборы, но тот отказался. Они просто боятся победы коммуниста Вячеслава Нечкина. Чтобы понять, что он станет победителем довыборов, достаточно проехать по деревням, которые депутаты-единороссы представляют в гордуме — они за три года там ни разу не появлялись», — сказал источник.

Организаторы мероприятий в Пермском крае подсчитывают убытки

Введение новых коронавирусных ограничений застало организаторов массовых мероприятий врасплох. «Отмена за несколько дней до начала — это просто катастрофа. Уже проданы билеты, заключены контракты с общепитом, гостиницами. Самое сложное сейчас — объяснить людям, что организаторы не виноваты, это форс-мажор, но все „шишки“ летят именно на них. Особенно — в части возврата проданных билетов», — говорит инсайдер. По его словам, убытки от отмены фестивалей в регионе исчисляются сотнями тысяч рублей.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.