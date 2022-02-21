Кража флага, яблоки в каптерке и захват грузовика

Челябинский министр Алексей Бетехтин нес воинскую службу в десантных войсках, а вице-губернатор Сергей Шаль осваивал в армии боевую машину пехоты. Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков отдавал долг родине на службе в спецназе. В канун Дня защитника отечества 23 февраля челябинские VIP поделились с URA.RU армейскими воспоминаниями.
С перепугу поразил все мишени
Вице-губернатор Сергей Шаль нес службу в Екатеринбурге. В армию его забрали из Челябинского политехнического института, где он учился. Тогда студентов призывали на службу. Иметь дело ему пришлось с боевой машиной пехоты (БМП). На эту технику требовались солдаты, чей рост не превышает 1 метр 75 сантиметров. У первокурсника Сергея Шаля рост был, и сейчас таким остался — 1 метр 97 сантиметров.
«Там в учебке несли службу жители Средней Азии. За полгода они видимо не только стрелять не научились, но и говорить по-русски. Командир так рассердился, что велел набрать наводчиков-операторов из студентов. На мой рост не посмотрели и забрали, сразу пошел служить в боевую часть», — рассказывает URA.RU Шаль.
Через три месяца солдаты должны были сдавать стрельбы. Старослужащие решили им помочь. Договорились, что в БМП они будут меняться с молодыми и стрелять сами.
«На мне все сломалось, я со своим ростом застрял и не мог поменяться местами. Старослужащий крикнул мне: „Тогда стреляй сам!“ И я от волнения, а может и с перепугу, поразил все мишени!» — говорит вице-губернатор.
Рост Сергея Шаля (справа) доставлял ему немало хлопот в армии
Командир спецназа, сейчас он генерал-лейтенант на Северном Кавказе, отдал жесткий приказ — флаг вернуть. Спецназ провел целую операцию, чтобы отбить украденное.
«До драки не дошло, мы были очень вежливы, но флаг вернули. Десантники нам говорили: „Да что вы, в самом деле! Мы пошутили!“ В итоге извинились», — говорит Шестаков.
От прапорщика прятали яблоки
Депутат городского собрания Златоуста, экс-мэр Вячеслав Жилин служил в инженерных войсках, в Прикарпатском военном округе, в роте №9. Особенно ему запомнились ночные марш-броски, когда поднимали спящих солдат.
«Встаешь, одеваешься и бежишь! На конечной точке всех пересчитывают, выясняют потери. Если все не успели в нужное время возвращались, раздевались, ложились и снова вскакивали. Один из нас никогда не успевал, и мы его привязывали к ремням и тащили за собой. Он летел как на крыльях», — говорит Жилин.
Вячеслав Жилин нес службу в Прикарпатском военном округу
Еще экс-мэр запомнил, как во время рейдов, когда искали тех, кто ушел в «самоволку», часто заходили в старый сад. Там осенью росло много яблок.
«Возвращались с огромными рюкзаками. Главной задачей было спрятать яблоки в каптерке так, чтобы сержант не нашел!» — вспоминает Жилин.
Жене в военкомате испортили паспорт
Вице-спикеру челябинского заксобрания, гендиректору ОТВ Олегу Герберу, в армии служить не довелось. Но он хорошо запомнил день, когда он пришел за военным билетом в военкомат и проходил медосмотр. В кабинет. где скопилось более двух десятков обнаженных мужчин зашел некий гражданин. Он стал вежливо спрашивать, есть ли среди нас такой-то товарищ. В толпе голых мужчин нужного ему не оказалось.
«Его стали упорно выставлять, но он настаивал на своем. Появился полковник, стал ругаться на него, а когда услышал фамилию, того кого ищут заявил: „Ну я это!“ И тогда это товарищ ему вежливо сообщил: „Я судебный пристав, вам повестка в суд!“ Очень мне эта история запомнилась!» — рассказал URA.RU вице-спикер.
В том же военкомате жена Гербера случайно стала военнообязанной. Муж протянул в нужное окошечко по ошибке паспорт супруги, так его паспорт уже был там. Не глядя в документы, военный чиновник шлепнул штамп в паспорт жены. Потом пришлось разбираться и аннулировать запись.
Для марш-броска захватили грузовик
Министр культуры региона Алексей Бетехтин нес службу в десантных войсках, на Камчатке, в разведроте. Однажды на учениях была дана команда незаметно пройти 25 километров и заминировать, точнее написать, что «заминировано», некий объект. Офицеры выставили посты, чтобы отлавливать бойцов.
«Мы увидели грузовик, за рулем которого был прапорщик. Взяли прапорщика как „языка“ и проехали на нем все 25 километров, мимо офицеров. Нас очень хвалили за выполнение задания», — рассказывает министр.
Алексей Бетехтин в молодости был бравым десантником
Затем прапорщик, которого захватили вместе с грузовиком, нажаловался начальству., но потом прапорщик нажаловался как его захватывали. В наказание бойцов снова отправили на 25-километровый марш-бросок, пешком, с полной выкладкой.
Каждый из собеседников URA.RU, служивший в армии, сообщил, что никогда не пожалел о тех годах, когда пришлось отдавать долг Родине. По словам Жилина, он и его бывшие сослуживцы до сих пор устраивают перекличку в специальном чате «9 рота». А Бетехтин прилежно собиравший дембельский альбом, сокрушается, что почти все фотографии изъяли на пропускном пункте по окончании срока службы. Армия умеет хранить своои секреты.
Челябинский министр Алексей Бетехтин нес воинскую службу в десантных войсках, а вице-губернатор Сергей Шаль осваивал в армии боевую машину пехоты. Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков отдавал долг родине на службе в спецназе. В канун Дня защитника отечества 23 февраля челябинские VIP поделились с URA.RU армейскими воспоминаниями. С перепугу поразил все мишени Вице-губернатор Сергей Шаль нес службу в Екатеринбурге. В армию его забрали из Челябинского политехнического института, где он учился. Тогда студентов призывали на службу. Иметь дело ему пришлось с боевой машиной пехоты (БМП). На эту технику требовались солдаты, чей рост не превышает 1 метр 75 сантиметров. У первокурсника Сергея Шаля рост был, и сейчас таким остался — 1 метр 97 сантиметров. «Там в учебке несли службу жители Средней Азии. За полгода они видимо не только стрелять не научились, но и говорить по-русски. Командир так рассердился, что велел набрать наводчиков-операторов из студентов. На мой рост не посмотрели и забрали, сразу пошел служить в боевую часть», — рассказывает URA.RU Шаль. Через три месяца солдаты должны были сдавать стрельбы. Старослужащие решили им помочь. Договорились, что в БМП они будут меняться с молодыми и стрелять сами. «На мне все сломалось, я со своим ростом застрял и не мог поменяться местами. Старослужащий крикнул мне: „Тогда стреляй сам!“ И я от волнения, а может и с перепугу, поразил все мишени!» — говорит вице-губернатор. Ни разу больше бойцу Шалю не удалось повторить этот успех. А к БМП он со временем приспособился. По словам вице-губернатора, научился «складываться как кузнечик». Десантники украли флаг спецназа Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков служил в спецназе. Ему запомнилась кража флага с боевой символикой, который пришлось отбивать у десантников. «Это было в Чебаркуле, на учениях. Мы развесили флаги, один с нашей боевой символикой. В ночь с 1 на 2 августа это флаг украли десантники! Они из Рязани приехали», — вспоминает Шестаков. Командир спецназа, сейчас он генерал-лейтенант на Северном Кавказе, отдал жесткий приказ — флаг вернуть. Спецназ провел целую операцию, чтобы отбить украденное. «До драки не дошло, мы были очень вежливы, но флаг вернули. Десантники нам говорили: „Да что вы, в самом деле! Мы пошутили!“ В итоге извинились», — говорит Шестаков. От прапорщика прятали яблоки Депутат городского собрания Златоуста, экс-мэр Вячеслав Жилин служил в инженерных войсках, в Прикарпатском военном округе, в роте №9. Особенно ему запомнились ночные марш-броски, когда поднимали спящих солдат. «Встаешь, одеваешься и бежишь! На конечной точке всех пересчитывают, выясняют потери. Если все не успели в нужное время возвращались, раздевались, ложились и снова вскакивали. Один из нас никогда не успевал, и мы его привязывали к ремням и тащили за собой. Он летел как на крыльях», — говорит Жилин. Еще экс-мэр запомнил, как во время рейдов, когда искали тех, кто ушел в «самоволку», часто заходили в старый сад. Там осенью росло много яблок. «Возвращались с огромными рюкзаками. Главной задачей было спрятать яблоки в каптерке так, чтобы сержант не нашел!» — вспоминает Жилин. Жене в военкомате испортили паспорт Вице-спикеру челябинского заксобрания, гендиректору ОТВ Олегу Герберу, в армии служить не довелось. Но он хорошо запомнил день, когда он пришел за военным билетом в военкомат и проходил медосмотр. В кабинет. где скопилось более двух десятков обнаженных мужчин зашел некий гражданин. Он стал вежливо спрашивать, есть ли среди нас такой-то товарищ. В толпе голых мужчин нужного ему не оказалось. «Его стали упорно выставлять, но он настаивал на своем. Появился полковник, стал ругаться на него, а когда услышал фамилию, того кого ищут заявил: „Ну я это!“ И тогда это товарищ ему вежливо сообщил: „Я судебный пристав, вам повестка в суд!“ Очень мне эта история запомнилась!» — рассказал URA.RU вице-спикер. В том же военкомате жена Гербера случайно стала военнообязанной. Муж протянул в нужное окошечко по ошибке паспорт супруги, так его паспорт уже был там. Не глядя в документы, военный чиновник шлепнул штамп в паспорт жены. Потом пришлось разбираться и аннулировать запись. Для марш-броска захватили грузовик Министр культуры региона Алексей Бетехтин нес службу в десантных войсках, на Камчатке, в разведроте. Однажды на учениях была дана команда незаметно пройти 25 километров и заминировать, точнее написать, что «заминировано», некий объект. Офицеры выставили посты, чтобы отлавливать бойцов. «Мы увидели грузовик, за рулем которого был прапорщик. Взяли прапорщика как „языка“ и проехали на нем все 25 километров, мимо офицеров. Нас очень хвалили за выполнение задания», — рассказывает министр. Затем прапорщик, которого захватили вместе с грузовиком, нажаловался начальству., но потом прапорщик нажаловался как его захватывали. В наказание бойцов снова отправили на 25-километровый марш-бросок, пешком, с полной выкладкой. Каждый из собеседников URA.RU, служивший в армии, сообщил, что никогда не пожалел о тех годах, когда пришлось отдавать долг Родине. По словам Жилина, он и его бывшие сослуживцы до сих пор устраивают перекличку в специальном чате «9 рота». А Бетехтин прилежно собиравший дембельский альбом, сокрушается, что почти все фотографии изъяли на пропускном пункте по окончании срока службы. Армия умеет хранить своои секреты.