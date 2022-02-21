Кража флага, яблоки в каптерке и захват грузовика

Как челябинские VIP отдавали долг Родине

22 февраля 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Служба в армии дает мужчинам массу воспоминаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский министр Алексей Бетехтин нес воинскую службу в десантных войсках, а вице-губернатор Сергей Шаль осваивал в армии боевую машину пехоты. Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков отдавал долг родине на службе в спецназе. В канун Дня защитника отечества 23 февраля челябинские VIP поделились с URA.RU армейскими воспоминаниями. С перепугу поразил все мишени Вице-губернатор Сергей Шаль нес службу в Екатеринбурге. В армию его забрали из Челябинского политехнического института, где он учился. Тогда студентов призывали на службу. Иметь дело ему пришлось с боевой машиной пехоты (БМП). На эту технику требовались солдаты, чей рост не превышает 1 метр 75 сантиметров. У первокурсника Сергея Шаля рост был, и сейчас таким остался — 1 метр 97 сантиметров. «Там в учебке несли службу жители Средней Азии. За полгода они видимо не только стрелять не научились, но и говорить по-русски. Командир так рассердился, что велел набрать наводчиков-операторов из студентов. На мой рост не посмотрели и забрали, сразу пошел служить в боевую часть», — рассказывает URA.RU Шаль. Через три месяца солдаты должны были сдавать стрельбы. Старослужащие решили им помочь. Договорились, что в БМП они будут меняться с молодыми и стрелять сами. «На мне все сломалось, я со своим ростом застрял и не мог поменяться местами. Старослужащий крикнул мне: „Тогда стреляй сам!“ И я от волнения, а может и с перепугу, поразил все мишени!» — говорит вице-губернатор. Рост Сергея Шаля (справа) доставлял ему немало хлопот в армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ни разу больше бойцу Шалю не удалось повторить этот успех. А к БМП он со временем приспособился. По словам вице-губернатора, научился «складываться как кузнечик». Десантники украли флаг спецназа Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков служил в спецназе. Ему запомнилась кража флага с боевой символикой, который пришлось отбивать у десантников. «Это было в Чебаркуле, на учениях. Мы развесили флаги, один с нашей боевой символикой. В ночь с 1 на 2 августа это флаг украли десантники! Они из Рязани приехали», — вспоминает Шестаков. Это сейчас Игорь Шестков служит церкви, а в молодости он служил в спецназе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Командир спецназа, сейчас он генерал-лейтенант на Северном Кавказе, отдал жесткий приказ — флаг вернуть. Спецназ провел целую операцию, чтобы отбить украденное. «До драки не дошло, мы были очень вежливы, но флаг вернули. Десантники нам говорили: „Да что вы, в самом деле! Мы пошутили!“ В итоге извинились», — говорит Шестаков. От прапорщика прятали яблоки Депутат городского собрания Златоуста, экс-мэр Вячеслав Жилин служил в инженерных войсках, в Прикарпатском военном округе, в роте №9. Особенно ему запомнились ночные марш-броски, когда поднимали спящих солдат. «Встаешь, одеваешься и бежишь! На конечной точке всех пересчитывают, выясняют потери. Если все не успели в нужное время возвращались, раздевались, ложились и снова вскакивали. Один из нас никогда не успевал, и мы его привязывали к ремням и тащили за собой. Он летел как на крыльях», — говорит Жилин. Вячеслав Жилин нес службу в Прикарпатском военном округу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще экс-мэр запомнил, как во время рейдов, когда искали тех, кто ушел в «самоволку», часто заходили в старый сад. Там осенью росло много яблок. «Возвращались с огромными рюкзаками. Главной задачей было спрятать яблоки в каптерке так, чтобы сержант не нашел!» — вспоминает Жилин. Жене в военкомате испортили паспорт Вице-спикеру челябинского заксобрания, гендиректору ОТВ Олегу Герберу, в армии служить не довелось. Но он хорошо запомнил день, когда он пришел за военным билетом в военкомат и проходил медосмотр. В кабинет. где скопилось более двух десятков обнаженных мужчин зашел некий гражданин. Он стал вежливо спрашивать, есть ли среди нас такой-то товарищ. В толпе голых мужчин нужного ему не оказалось. «Его стали упорно выставлять, но он настаивал на своем. Появился полковник, стал ругаться на него, а когда услышал фамилию, того кого ищут заявил: „Ну я это!“ И тогда это товарищ ему вежливо сообщил: „Я судебный пристав, вам повестка в суд!“ Очень мне эта история запомнилась!» — рассказал URA.RU вице-спикер. Олег Гербер по ошибке отдал военным паспорт жены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В том же военкомате жена Гербера случайно стала военнообязанной. Муж протянул в нужное окошечко по ошибке паспорт супруги, так его паспорт уже был там. Не глядя в документы, военный чиновник шлепнул штамп в паспорт жены. Потом пришлось разбираться и аннулировать запись. Для марш-броска захватили грузовик Министр культуры региона Алексей Бетехтин нес службу в десантных войсках, на Камчатке, в разведроте. Однажды на учениях была дана команда незаметно пройти 25 километров и заминировать, точнее написать, что «заминировано», некий объект. Офицеры выставили посты, чтобы отлавливать бойцов. «Мы увидели грузовик, за рулем которого был прапорщик. Взяли прапорщика как „языка“ и проехали на нем все 25 километров, мимо офицеров. Нас очень хвалили за выполнение задания», — рассказывает министр. Алексей Бетехтин в молодости был бравым десантником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Затем прапорщик, которого захватили вместе с грузовиком, нажаловался начальству., но потом прапорщик нажаловался как его захватывали. В наказание бойцов снова отправили на 25-километровый марш-бросок, пешком, с полной выкладкой. Каждый из собеседников URA.RU, служивший в армии, сообщил, что никогда не пожалел о тех годах, когда пришлось отдавать долг Родине. По словам Жилина, он и его бывшие сослуживцы до сих пор устраивают перекличку в специальном чате «9 рота». А Бетехтин прилежно собиравший дембельский альбом, сокрушается, что почти все фотографии изъяли на пропускном пункте по окончании срока службы. Армия умеет хранить своои секреты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский министр Алексей Бетехтин нес воинскую службу в десантных войсках, а вице-губернатор Сергей Шаль осваивал в армии боевую машину пехоты. Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков отдавал долг родине на службе в спецназе. В канун Дня защитника отечества 23 февраля челябинские VIP поделились с URA.RU армейскими воспоминаниями. С перепугу поразил все мишени Вице-губернатор Сергей Шаль нес службу в Екатеринбурге. В армию его забрали из Челябинского политехнического института, где он учился. Тогда студентов призывали на службу. Иметь дело ему пришлось с боевой машиной пехоты (БМП). На эту технику требовались солдаты, чей рост не превышает 1 метр 75 сантиметров. У первокурсника Сергея Шаля рост был, и сейчас таким остался — 1 метр 97 сантиметров. «Там в учебке несли службу жители Средней Азии. За полгода они видимо не только стрелять не научились, но и говорить по-русски. Командир так рассердился, что велел набрать наводчиков-операторов из студентов. На мой рост не посмотрели и забрали, сразу пошел служить в боевую часть», — рассказывает URA.RU Шаль. Через три месяца солдаты должны были сдавать стрельбы. Старослужащие решили им помочь. Договорились, что в БМП они будут меняться с молодыми и стрелять сами. «На мне все сломалось, я со своим ростом застрял и не мог поменяться местами. Старослужащий крикнул мне: „Тогда стреляй сам!“ И я от волнения, а может и с перепугу, поразил все мишени!» — говорит вице-губернатор. Ни разу больше бойцу Шалю не удалось повторить этот успех. А к БМП он со временем приспособился. По словам вице-губернатора, научился «складываться как кузнечик». Десантники украли флаг спецназа Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков служил в спецназе. Ему запомнилась кража флага с боевой символикой, который пришлось отбивать у десантников. «Это было в Чебаркуле, на учениях. Мы развесили флаги, один с нашей боевой символикой. В ночь с 1 на 2 августа это флаг украли десантники! Они из Рязани приехали», — вспоминает Шестаков. Командир спецназа, сейчас он генерал-лейтенант на Северном Кавказе, отдал жесткий приказ — флаг вернуть. Спецназ провел целую операцию, чтобы отбить украденное. «До драки не дошло, мы были очень вежливы, но флаг вернули. Десантники нам говорили: „Да что вы, в самом деле! Мы пошутили!“ В итоге извинились», — говорит Шестаков. От прапорщика прятали яблоки Депутат городского собрания Златоуста, экс-мэр Вячеслав Жилин служил в инженерных войсках, в Прикарпатском военном округе, в роте №9. Особенно ему запомнились ночные марш-броски, когда поднимали спящих солдат. «Встаешь, одеваешься и бежишь! На конечной точке всех пересчитывают, выясняют потери. Если все не успели в нужное время возвращались, раздевались, ложились и снова вскакивали. Один из нас никогда не успевал, и мы его привязывали к ремням и тащили за собой. Он летел как на крыльях», — говорит Жилин. Еще экс-мэр запомнил, как во время рейдов, когда искали тех, кто ушел в «самоволку», часто заходили в старый сад. Там осенью росло много яблок. «Возвращались с огромными рюкзаками. Главной задачей было спрятать яблоки в каптерке так, чтобы сержант не нашел!» — вспоминает Жилин. Жене в военкомате испортили паспорт Вице-спикеру челябинского заксобрания, гендиректору ОТВ Олегу Герберу, в армии служить не довелось. Но он хорошо запомнил день, когда он пришел за военным билетом в военкомат и проходил медосмотр. В кабинет. где скопилось более двух десятков обнаженных мужчин зашел некий гражданин. Он стал вежливо спрашивать, есть ли среди нас такой-то товарищ. В толпе голых мужчин нужного ему не оказалось. «Его стали упорно выставлять, но он настаивал на своем. Появился полковник, стал ругаться на него, а когда услышал фамилию, того кого ищут заявил: „Ну я это!“ И тогда это товарищ ему вежливо сообщил: „Я судебный пристав, вам повестка в суд!“ Очень мне эта история запомнилась!» — рассказал URA.RU вице-спикер. В том же военкомате жена Гербера случайно стала военнообязанной. Муж протянул в нужное окошечко по ошибке паспорт супруги, так его паспорт уже был там. Не глядя в документы, военный чиновник шлепнул штамп в паспорт жены. Потом пришлось разбираться и аннулировать запись. Для марш-броска захватили грузовик Министр культуры региона Алексей Бетехтин нес службу в десантных войсках, на Камчатке, в разведроте. Однажды на учениях была дана команда незаметно пройти 25 километров и заминировать, точнее написать, что «заминировано», некий объект. Офицеры выставили посты, чтобы отлавливать бойцов. «Мы увидели грузовик, за рулем которого был прапорщик. Взяли прапорщика как „языка“ и проехали на нем все 25 километров, мимо офицеров. Нас очень хвалили за выполнение задания», — рассказывает министр. Затем прапорщик, которого захватили вместе с грузовиком, нажаловался начальству., но потом прапорщик нажаловался как его захватывали. В наказание бойцов снова отправили на 25-километровый марш-бросок, пешком, с полной выкладкой. Каждый из собеседников URA.RU, служивший в армии, сообщил, что никогда не пожалел о тех годах, когда пришлось отдавать долг Родине. По словам Жилина, он и его бывшие сослуживцы до сих пор устраивают перекличку в специальном чате «9 рота». А Бетехтин прилежно собиравший дембельский альбом, сокрушается, что почти все фотографии изъяли на пропускном пункте по окончании срока службы. Армия умеет хранить своои секреты.