Российская энергетика ответит Евросоюзу контрсанкциями

В этом стране поможет опыт советских инженеров

05 апреля 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Россия преодолеет зависимость от европейских стран в части поставок оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Энергетические компании России отреагируют на санкции западных стран против России импортозамещением и переориентацией на потребителей в Азии. Государство проследит, чтобы затраты не перекладывались на простых россиян и удержит рост тарифов на электричество ниже уровня инфляции, заявили руководители Минэнерго и Госдумы на XIV ежегодной конференции «Российская энергетика: перезагрузка отрасли» 5 апреля. По мнению экспертов, отечественные компании будут использовать опыт советских инженеров. Открывая конференцию, председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный отметил высокую устойчивость российской электроэнергетики к санкциям, но признал зависимость от европейских стран в части поставок оборудования. «У нас есть зависимость от Европы по поставкам запчастей, а у них — зависимость от России в поставках энергоресурсов, прежде всего газа. И если они нас будут как-то ущемлять, то мы можем краник им перекрыть — это будет адекватный ответ. Европейцы хотят света и тепла в своих домах, хотят энергобезопасности — и мы хотим того же, при этом у нас нет критической зависимости от ЕС», — заявил депутат. Российская электроэнергетика оказалась устойчива к санкциям, заявил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Завального, контрсанкции будут заключаться в ускоренной диверсификации экспорта путем замещения части европейских покупателей потребителями в Азии. Энергопротребление в этом регионе стремительно растет все последние годы. «Если раньше еще какие-то сомнения были, то сейчас их не осталось. Голову нам санкциями вылечили — мы поняли, что у нас нет другого выбора, кроме как стать более независимыми от Европы технологически и финансово, что мы и сделаем. У нас для этого есть все возможности и ресурсы. Мы преодолеем временные трудности и станем еще сильнее», — добавил парламентарий. Технически российские электроэнергетические компании больше всего зависят от Запада в части поставок электроники и другого сложного оборудования для электрогенерирующих станции, сошлись во мнении участники конференции. «Под наибольшим риском сейчас поставки парогазовых установок, это санкционно зависимое оборудование. Хотя формально в его отношении не введено санкций, западные партнеры всерьез опасаются поставлять и обслуживать его в России», — заметил директор по работе на рынке электроэнергии компании «Газпром энергохолдинг» Михаил Булыгин. Лучшее решение — производить все важное оборудование внутри России, считает глава «Корпорации СТС» Татьяна Черных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимое оборудование можно закупать в других странах, но гораздо лучше приложить усилия и начать производство в России, рассказала URA.RU председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. «Страна столкнулась с результатом собственной политики: растеряли свой производственный потенциал, наработки советского периода, открыли рынок для иностранных производителей без обязательного требования по локализации. В результате наша сверхинженерная нация вынуждена закупать оборудование для новых проектов у производителей 2-3 эшелона», — сказала она. Решить проблему санкций возможно только сочетанием комплекса мер — инвестиции, локализация производства, параллельный импорт, обратный инижиниринг, добавила Черных. Чтобы энергетические компании во время кризиса не перекладывали свои дополнительные расходы на потребителей, государство предоставит отрасли льготные кредиты, рост тарифов на электроэнергию для потребителей будет сдерживать, а людям с низкими доходами направит адресную помощь, подчеркнул Завальный. «Правительство повысит эффективность мер социальной поддержки населения за счет цифровизации, премьер-министр Михаил Мишустин во время пандемии показал, как это будет работать. Компаниям тоже нужно научиться любить своих потребителей», — сказал депутат. «Важно сдерживать рост тарифов», — подтвердил замглавы ФАС России Виталий Королев. По его словам, те тарифы на электроэнергию, которые установлены в 2022 году, позволяют отрасли уверенно продолжать работу. Правительство будет сдерживать рост цен на электричество, пообещал замминистра энергетики Павел Сниккарс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель Минэнерго Павел Сниккарс заявил, что правительство не намерено заставлять электроэнергетические компании работать в убыток, но в ближайшее время будет удерживать рост тарифов на электричество ниже уровня инфляции. «Позиция правительства заключается в том, что рост издержек компаний необходимо компенсировать, конкретные решения по этому вопросы будут приняты. Верхний предел роста тарифов — это уровень инфляции, каким будет нижний предел — сообщим, когда будет принято решение», — пояснил замминистра в кулуарах конференции. Сдерживание роста тарифов значительно ниже уровня инфляции создает большие трудности для электроэнергетических компаний, признала Татьяна Черных. «Это очень болезненное решение. Рост тарифов нужен не для того, чтобы увеличивать нашу прибыль. Нашим сотрудникам нужны зарплаты, они имеют право на индексацию, иначе мы их потеряем. У нас дорожают материалы, в том числе кабель, растут затраты на эксплуатацию. Правительство поддерживает строительство, технологические парки и другие проекты, но все они нуждаются в электроэнергии. Если рост тарифов окажется на околонулевом уровне, это будет критично для нашей отрасли», — заключила она. Статья по теме Правительство РФ заставило Запад притормозить с новыми санкциями XIV ежегодная конференции «Российская энергетика: перезагрузка отрасли» 5 апреля организована деловой газетой « Ведомости» . В мероприятии приняли участие руководители министерств и регуляторов, менеджеры высшего и среднего звена, владельцы бизнеса, представители отраслевых и деловых СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Энергетические компании России отреагируют на санкции западных стран против России импортозамещением и переориентацией на потребителей в Азии. Государство проследит, чтобы затраты не перекладывались на простых россиян и удержит рост тарифов на электричество ниже уровня инфляции, заявили руководители Минэнерго и Госдумы на XIV ежегодной конференции «Российская энергетика: перезагрузка отрасли» 5 апреля. По мнению экспертов, отечественные компании будут использовать опыт советских инженеров. Открывая конференцию, председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный отметил высокую устойчивость российской электроэнергетики к санкциям, но признал зависимость от европейских стран в части поставок оборудования. «У нас есть зависимость от Европы по поставкам запчастей, а у них — зависимость от России в поставках энергоресурсов, прежде всего газа. И если они нас будут как-то ущемлять, то мы можем краник им перекрыть — это будет адекватный ответ. Европейцы хотят света и тепла в своих домах, хотят энергобезопасности — и мы хотим того же, при этом у нас нет критической зависимости от ЕС», — заявил депутат. По словам Завального, контрсанкции будут заключаться в ускоренной диверсификации экспорта путем замещения части европейских покупателей потребителями в Азии. Энергопротребление в этом регионе стремительно растет все последние годы. «Если раньше еще какие-то сомнения были, то сейчас их не осталось. Голову нам санкциями вылечили — мы поняли, что у нас нет другого выбора, кроме как стать более независимыми от Европы технологически и финансово, что мы и сделаем. У нас для этого есть все возможности и ресурсы. Мы преодолеем временные трудности и станем еще сильнее», — добавил парламентарий. Технически российские электроэнергетические компании больше всего зависят от Запада в части поставок электроники и другого сложного оборудования для электрогенерирующих станции, сошлись во мнении участники конференции. «Под наибольшим риском сейчас поставки парогазовых установок, это санкционно зависимое оборудование. Хотя формально в его отношении не введено санкций, западные партнеры всерьез опасаются поставлять и обслуживать его в России», — заметил директор по работе на рынке электроэнергии компании «Газпром энергохолдинг» Михаил Булыгин. Необходимое оборудование можно закупать в других странах, но гораздо лучше приложить усилия и начать производство в России, рассказала URA.RU председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. «Страна столкнулась с результатом собственной политики: растеряли свой производственный потенциал, наработки советского периода, открыли рынок для иностранных производителей без обязательного требования по локализации. В результате наша сверхинженерная нация вынуждена закупать оборудование для новых проектов у производителей 2-3 эшелона», — сказала она. Решить проблему санкций возможно только сочетанием комплекса мер — инвестиции, локализация производства, параллельный импорт, обратный инижиниринг, добавила Черных. Чтобы энергетические компании во время кризиса не перекладывали свои дополнительные расходы на потребителей, государство предоставит отрасли льготные кредиты, рост тарифов на электроэнергию для потребителей будет сдерживать, а людям с низкими доходами направит адресную помощь, подчеркнул Завальный. «Правительство повысит эффективность мер социальной поддержки населения за счет цифровизации, премьер-министр Михаил Мишустин во время пандемии показал, как это будет работать. Компаниям тоже нужно научиться любить своих потребителей», — сказал депутат. «Важно сдерживать рост тарифов», — подтвердил замглавы ФАС России Виталий Королев. По его словам, те тарифы на электроэнергию, которые установлены в 2022 году, позволяют отрасли уверенно продолжать работу. Представитель Минэнерго Павел Сниккарс заявил, что правительство не намерено заставлять электроэнергетические компании работать в убыток, но в ближайшее время будет удерживать рост тарифов на электричество ниже уровня инфляции. «Позиция правительства заключается в том, что рост издержек компаний необходимо компенсировать, конкретные решения по этому вопросы будут приняты. Верхний предел роста тарифов — это уровень инфляции, каким будет нижний предел — сообщим, когда будет принято решение», — пояснил замминистра в кулуарах конференции. Сдерживание роста тарифов значительно ниже уровня инфляции создает большие трудности для электроэнергетических компаний, признала Татьяна Черных. «Это очень болезненное решение. Рост тарифов нужен не для того, чтобы увеличивать нашу прибыль. Нашим сотрудникам нужны зарплаты, они имеют право на индексацию, иначе мы их потеряем. У нас дорожают материалы, в том числе кабель, растут затраты на эксплуатацию. Правительство поддерживает строительство, технологические парки и другие проекты, но все они нуждаются в электроэнергии. Если рост тарифов окажется на околонулевом уровне, это будет критично для нашей отрасли», — заключила она. XIV ежегодная конференции «Российская энергетика: перезагрузка отрасли» 5 апреля организована деловой газетой «Ведомости». В мероприятии приняли участие руководители министерств и регуляторов, менеджеры высшего и среднего звена, владельцы бизнеса, представители отраслевых и деловых СМИ.