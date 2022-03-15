Правительство РФ заставило Запад притормозить с новыми санкциями

США и ЕС показали, в каких сферах продолжат сотрудничество с Россией

15 марта 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

«Росатом» сохранит мировое лидерство в отрасли, несмотря на санкции Фото: Анна Майорова © URA.RU США и Европа не смогли отказаться от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, поскольку опасаются ущерба для своей экономики. Об этом говорят решение ЕС вывести «Росатом» из-под санкций и осторожность Вашингтона в вопросе эмбарго на обогащенный уран из РФ, объясняют эксперты URA.RU. По их словам, поручение премьер-министра Михаила Мишустина продвигать проекты госкорпорации за рубежом будет выполнено правительством, невзирая на торговую войну с Западом. О том, что новые санкции Евросоюза в отношении сферы энергетики России предусматривают исключения для мирного атома, стало известно из заявления Еврокомиссии 15 марта. Хотя ранее предполагалось, что эта сфера может войти в новый санкционный пакет со стороны стран Запада. Об этом говорило сообщение агентства Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена задумалась над возможностью отказаться от импорта обогащенного урана из России. Доля прямых поставок российского топлива для американских ядерных реакторов оценивается в диапазоне от 16% до 20%. В отличие от политиков, представители атомной промышленности США прямо выступили против введения подобных санкций. Строительство АЭС в Венгрии и Финляндии, которое ведет «Росатом», под угрозой из-за санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU Возможное решение стран Запада ввести эмбарго на российское топливо для АЭС и запрет на сотрудничество с «Росатомом» могли помешать работе на иностранных рынках отечественной госкомпании, которой Мишустин уделяет особое внимание. Так, в феврале 2022 года на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким премьер поручил этому ведомству оказывать всю возможную поддержку продвижению российских ядерных технологий за рубежом. Трембицкий доложил Мишустину об активном сотрудничестве с европейскими партнерами и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе по малым атомным электростанциям, и отметил лидирующие позиции РФ в этой сфере. Российские атомщики строят и обслуживают десятки атомных станций в 12 странах мира, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «Наш „Росатом“ постоянно находится в условиях жесткой конкуренции с представителями промышленных кругов США и Франции. Они и раньше принимали все мыслимые меры, чтобы ограничить возможности „Росатома“, но Россия все равно остается мировым лидером и по строительству современных АЭС, и по производству топлива, и по ядерным реакторам малой мощности», — подчеркнул депутат. Михаил Мишустин поручил главе Ростехнадзора Александру Трембицкому активнее принимать участие в продвижении технологий «Росатома» за рубежом Наибольшему давлению Запада из-за спецоперации на Украине подвигаются Венгрия, Финляндия и Турция, которые договорились с «Росатомом» о строительстве атомных станций, считает Завальный. «Если эти страны откажутся от российских проектов, это будет дорого им стоить. Во-первых, придется компенсировать „Росатому“ понесенные расходы, во-вторых, начинать строительство АЭС с нуля, при этом все альтернативные проекты обходятся дороже. Скорее всего Турция так делать не станет, а уж Китай и Индия — точно не будут разрывать контракты с „Росатомом“. Что касается поставок обогащенного урана, то он как золото — всегда в цене и его можно накапливать. Отказ США от российского урана нанесет вред только самим Соединенным Штатам», — отметил парламентарий. Осторожность президента Байдена в отношении «Росатома» вызвана тем, что в США отсутствуют собственные мощности по обогащению урана, поэтому американские АЭС зависят от импорта, объяснил URA.RU эксперт по ядерной энергетике Борис Марцинкевич. «На самом деле доля российского обогащенного урана в США доходит до 50%, но большую часть они импортируют не напрямую из РФ, а как бы через Казахстан и Узбекистан. Там они закупают урановый концентрат и отдают его на переработку в „Росатом“, законы США это позволяют. Это нужно, чтобы формально соблюдать требования Госдепартамента к владельцам электростанций не превышать планку импорта российского урана в 20%. Остальное топливо американцы получают от европейской компании Urenco», — рассказал эксперт. Статья по теме Мишустин дал старт экспансии российских энергетиков в Европу Если власти США захотят запретить импорт обогащенного урана из России, то сперва им потребуется оценить свои запасы и соотнести их со сроками строительства новых заводов той же Urenco, отметил Марцинкевич. «Такие заводы строятся три-пять лет, дело небыстрое. Если их все-таки построят, то на американском рынке будет монополия одного поставщика, обычно это не очень хорошо для потребителей. К тому же в Urenco не делятся своими технологиями с США. России какие-то технологические решения не смогут запретить американцы просто потому, что у „Росатома“ они все свои собственные», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Европа не смогли отказаться от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, поскольку опасаются ущерба для своей экономики. Об этом говорят решение ЕС вывести «Росатом» из-под санкций и осторожность Вашингтона в вопросе эмбарго на обогащенный уран из РФ, объясняют эксперты URA.RU. По их словам, поручение премьер-министра Михаила Мишустина продвигать проекты госкорпорации за рубежом будет выполнено правительством, невзирая на торговую войну с Западом. О том, что новые санкции Евросоюза в отношении сферы энергетики России предусматривают исключения для мирного атома, стало известно из заявления Еврокомиссии 15 марта. Хотя ранее предполагалось, что эта сфера может войти в новый санкционный пакет со стороны стран Запада. Об этом говорило сообщение агентства Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена задумалась над возможностью отказаться от импорта обогащенного урана из России. Доля прямых поставок российского топлива для американских ядерных реакторов оценивается в диапазоне от 16% до 20%. В отличие от политиков, представители атомной промышленности США прямо выступили против введения подобных санкций. Возможное решение стран Запада ввести эмбарго на российское топливо для АЭС и запрет на сотрудничество с «Росатомом» могли помешать работе на иностранных рынках отечественной госкомпании, которой Мишустин уделяет особое внимание. Так, в феврале 2022 года на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким премьер поручил этому ведомству оказывать всю возможную поддержку продвижению российских ядерных технологий за рубежом. Трембицкий доложил Мишустину об активном сотрудничестве с европейскими партнерами и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе по малым атомным электростанциям, и отметил лидирующие позиции РФ в этой сфере. Российские атомщики строят и обслуживают десятки атомных станций в 12 странах мира, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «Наш „Росатом“ постоянно находится в условиях жесткой конкуренции с представителями промышленных кругов США и Франции. Они и раньше принимали все мыслимые меры, чтобы ограничить возможности „Росатома“, но Россия все равно остается мировым лидером и по строительству современных АЭС, и по производству топлива, и по ядерным реакторам малой мощности», — подчеркнул депутат. Наибольшему давлению Запада из-за спецоперации на Украине подвигаются Венгрия, Финляндия и Турция, которые договорились с «Росатомом» о строительстве атомных станций, считает Завальный. «Если эти страны откажутся от российских проектов, это будет дорого им стоить. Во-первых, придется компенсировать „Росатому“ понесенные расходы, во-вторых, начинать строительство АЭС с нуля, при этом все альтернативные проекты обходятся дороже. Скорее всего Турция так делать не станет, а уж Китай и Индия — точно не будут разрывать контракты с „Росатомом“. Что касается поставок обогащенного урана, то он как золото — всегда в цене и его можно накапливать. Отказ США от российского урана нанесет вред только самим Соединенным Штатам», — отметил парламентарий. Осторожность президента Байдена в отношении «Росатома» вызвана тем, что в США отсутствуют собственные мощности по обогащению урана, поэтому американские АЭС зависят от импорта, объяснил URA.RU эксперт по ядерной энергетике Борис Марцинкевич. «На самом деле доля российского обогащенного урана в США доходит до 50%, но большую часть они импортируют не напрямую из РФ, а как бы через Казахстан и Узбекистан. Там они закупают урановый концентрат и отдают его на переработку в „Росатом“, законы США это позволяют. Это нужно, чтобы формально соблюдать требования Госдепартамента к владельцам электростанций не превышать планку импорта российского урана в 20%. Остальное топливо американцы получают от европейской компании Urenco», — рассказал эксперт. Если власти США захотят запретить импорт обогащенного урана из России, то сперва им потребуется оценить свои запасы и соотнести их со сроками строительства новых заводов той же Urenco, отметил Марцинкевич. «Такие заводы строятся три-пять лет, дело небыстрое. Если их все-таки построят, то на американском рынке будет монополия одного поставщика, обычно это не очень хорошо для потребителей. К тому же в Urenco не делятся своими технологиями с США. России какие-то технологические решения не смогут запретить американцы просто потому, что у „Росатома“ они все свои собственные», — добавил он.