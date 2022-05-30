Откажутся ли туристы от пляжей юга в пользу Чечни и Камчатки

В регионы запускают дополнительные авиарейсы

30 мая 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Новые рейсы запустят на Дальний Восток, Северный Кавказ, Горный Алтай Фото: Александр Мамаев © URA.RU На фоне сложностей с полетами за рубеж и в южные курорты России в стране появятся новые центры притяжения туристов. Помимо всеми любимых Санкт-Петербурга, Казани или Калининграда, считают эксперты, в топе путешественников окажутся Чечня, Дагестан и Дальний Восток. В рамках переориентации туристических потоков авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала расширение географии полетов. В списке новых рейсов перевозчика — самолеты из Екатеринбурга до Грозного и Махачкалы, а также маршруты до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Раньше во все эти города можно было улететь из уральской столицы только с пересадкой. Также екатеринбуржцам доступны прямые беспосадочные рейсы до Владивостока. На Камчатку — за вулканами и гейзерами Как уточнили URA.RU в пресс-службе перевозчика, на Дальний Восток из столицы Урала с 9 июня будет ежедневно совершаться по четыре рейса: два — в Южно-Сахалинск и два — в Петропавловск-Камчатский. Как считает глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, эти направления для свердловских туристов — интересные и перспективные. Проблема в том, что на Дальнем Востоке пока нет того уровня сервиса, который ожидают путешественники, при этом ценник кусается. Интерес к Дальнему Востоку растет из года в год Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Интерес к Дальнему Востоку у нас есть, и он растет из года в год. Но там не подготовлена почва для туристов. У них достаточно серьезная проблема с размещением — там не хватает отелей. Можно, конечно, делать ставку на гостевые дома, но это уже другого рода условия. Ну и Дальний Восток, что называется, недостаточно раскручен», — прокомментировал Мальцев. Высокий ценник, по словам Мальцева, объясняется тем, что по Сахалину и Камчатке пока нет массового туристического продукта. А программы, сформированные по индивидуальным запросам, всегда дороже. Как сообщила URA.RU руководитель туристической компании «Би-Томо» (Южно-Сахалинск) Ирина Ли, стоимость путешествия обычно начинается от 114-120 тысяч рублей (без учета перелета на Дальний Восток). В цену включается не только Сахалин, но и Камчатка: как правило, туристы, проделавшие длинную дорогу до Дальнего Востока, выбирают именно такие программы, чтобы убить одновременно двух зайцев. «Пока мы ничего (повышенного спроса — прим. ред.) не ощущаем. Май — это нетуристический сезон. Обычно ежегодный наплыв туристов у нас начинается в лучшем случае в 20-х числах июня. Затем это июль, август, сентябрь, и сейчас сезон длится до октября включительно», — прокомментировала Ли. Тем не менее к росту турпотока компании готовятся. Во-первых, благодаря переориентации перевозчиков на внутренние направления, во-вторых, благодаря субсидированию тарифов у ряда перевозчиков. «Работает программа по льготным тарифам (фиксированная цена на авиабилет в салонах эконом-класса для отдельных категорий граждан, например, молодежи, пенсионеров, многодетных семей — прим. ред.). Мы, конечно, в надежде, что к нам поедут, но как это будет на самом деле — неизвестно. Хотя регион очень интересен для туристов, но, к сожалению, не так раскручен, многие вообще не понимают, что у нас здесь есть», — отметила Гришина руководитель турфирмы «Камчатка lend» (Петропавловск-Камчатский) Лилия Гришина. На Северный Кавказ — без пересадок Самолеты в Грозный будут отправляться два раза в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Северный Кавказ — еще одно перспективное направление для туристов, говорят эксперты. Как уточнили в «Уральских авиалиниях», летом (с 10 июня) из Екатеринбурга в Чечню (Грозный) самолеты будут летать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Рейсы до Дагестана (Махачкала) запланированы по понедельникам и четвергам. Как заявил руководитель туркомпании «Аркаим-Трэвел» Ярослав Иванов, интерес к Северному Кавказу стремительно растет у туристов на протяжении последних трех лет. Поток настолько большой, что регион не всегда способен справиться с ним. «К сожалению, они сами не готовы принимать такие объемы: не готова инфраструктура, не готовы пляжи, не готовы гостиницы (и количество мест, и сервис)… Зачастую это такой дикий туризм», — считает Иванов. При этом на Северном Кавказе действительно есть что посмотреть, отмечает Мальцев. И если Махачкала предполагает продолжительное путешествие, то Грозный — продукт скорее однодневный. «Это вечерний Грозный, это обзорная экскурсия — все это можно уложить в один день. Зато соседний Владикавказ уже более интересен, а от Владикавказа буквально полтора часа до Кабардино-Балкарской республики и Ингушетии», — прокомментировал Мальцев. За горами, как в Швейцарии, — на Горный Алтай Среди более раскрученных внутренних направлений, где также в этом году ждут потока туристов, — традиционно Горный Алтай. Его еще называют «русской Швейцарией». Природа региона напоминает Альпы: заснеженные горы, бурные реки и водопады, а также широкие луга. С той лишь разницей, что визу оформлять не нужно. С 9 июня и в течение всего лета из Екатеринбурга в Горно-Алтайск будут летать дополнительные рейсы — дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Как считают эксперты, это направление однозначно оправдает себя. «Начиная с середины мая, довольно активно там сезон идет», — прокомментировал Иванов. Горный Алтай является одним из самых перспективных направлений для туристов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Еще одна близкая к нам Швейцария, где также можно обойтись без виз, — знаменитый курорт Иссык-Куль. Это одно из самых крупных горных озер в мире. К тому же вода в озере богата солями и минералами, что делает ее лечебной. На киргизское направление в 2022 году туроператоры также делают ставки. По данным Ассоциации туроператоров России, в марте—апреле туры в Кыргызстан появились сразу у нескольких федеральных операторов — «Интурист», Space Trevel, «ВЕДИ Групп», BSI Group. Из Екатеринбурга массовых туров в Кыргызтан пока нет. Да и таких запросов от туристов практически не поступает, отметила руководитель туроператора «Народный» Анна Балыкова. Но возможность организовать путешествие все же есть. «Уральские авиалинии» специально для туристов с 10 июня запускают из Екатеринбург на Иссык-Куль новые рейсы — по понедельникам и пятницам. Далее, по словам Балыковой, туристы могут обращаться к местным операторам, которые возьмут на себя организацию отдыха. «Интерес к этому направлению во многом будет зависеть от цены авиабилетов», — отметила Балыкова.

На фоне сложностей с полетами за рубеж и в южные курорты России в стране появятся новые центры притяжения туристов. Помимо всеми любимых Санкт-Петербурга, Казани или Калининграда, считают эксперты, в топе путешественников окажутся Чечня, Дагестан и Дальний Восток. В рамках переориентации туристических потоков авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала расширение географии полетов. В списке новых рейсов перевозчика — самолеты из Екатеринбурга до Грозного и Махачкалы, а также маршруты до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Раньше во все эти города можно было улететь из уральской столицы только с пересадкой. Также екатеринбуржцам доступны прямые беспосадочные рейсы до Владивостока. На Камчатку — за вулканами и гейзерами Как уточнили URA.RU в пресс-службе перевозчика, на Дальний Восток из столицы Урала с 9 июня будет ежедневно совершаться по четыре рейса: два — в Южно-Сахалинск и два — в Петропавловск-Камчатский. Как считает глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, эти направления для свердловских туристов — интересные и перспективные. Проблема в том, что на Дальнем Востоке пока нет того уровня сервиса, который ожидают путешественники, при этом ценник кусается. «Интерес к Дальнему Востоку у нас есть, и он растет из года в год. Но там не подготовлена почва для туристов. У них достаточно серьезная проблема с размещением — там не хватает отелей. Можно, конечно, делать ставку на гостевые дома, но это уже другого рода условия. Ну и Дальний Восток, что называется, недостаточно раскручен», — прокомментировал Мальцев. Высокий ценник, по словам Мальцева, объясняется тем, что по Сахалину и Камчатке пока нет массового туристического продукта. А программы, сформированные по индивидуальным запросам, всегда дороже. Как сообщила URA.RU руководитель туристической компании «Би-Томо» (Южно-Сахалинск) Ирина Ли, стоимость путешествия обычно начинается от 114-120 тысяч рублей (без учета перелета на Дальний Восток). В цену включается не только Сахалин, но и Камчатка: как правило, туристы, проделавшие длинную дорогу до Дальнего Востока, выбирают именно такие программы, чтобы убить одновременно двух зайцев. «Пока мы ничего (повышенного спроса — прим. ред.) не ощущаем. Май — это нетуристический сезон. Обычно ежегодный наплыв туристов у нас начинается в лучшем случае в 20-х числах июня. Затем это июль, август, сентябрь, и сейчас сезон длится до октября включительно», — прокомментировала Ли. Тем не менее к росту турпотока компании готовятся. Во-первых, благодаря переориентации перевозчиков на внутренние направления, во-вторых, благодаря субсидированию тарифов у ряда перевозчиков. «Работает программа по льготным тарифам (фиксированная цена на авиабилет в салонах эконом-класса для отдельных категорий граждан, например, молодежи, пенсионеров, многодетных семей — прим. ред.). Мы, конечно, в надежде, что к нам поедут, но как это будет на самом деле — неизвестно. Хотя регион очень интересен для туристов, но, к сожалению, не так раскручен, многие вообще не понимают, что у нас здесь есть», — отметила Гришина руководитель турфирмы «Камчатка lend» (Петропавловск-Камчатский) Лилия Гришина. На Северный Кавказ — без пересадок Северный Кавказ — еще одно перспективное направление для туристов, говорят эксперты. Как уточнили в «Уральских авиалиниях», летом (с 10 июня) из Екатеринбурга в Чечню (Грозный) самолеты будут летать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Рейсы до Дагестана (Махачкала) запланированы по понедельникам и четвергам. Как заявил руководитель туркомпании «Аркаим-Трэвел» Ярослав Иванов, интерес к Северному Кавказу стремительно растет у туристов на протяжении последних трех лет. Поток настолько большой, что регион не всегда способен справиться с ним. «К сожалению, они сами не готовы принимать такие объемы: не готова инфраструктура, не готовы пляжи, не готовы гостиницы (и количество мест, и сервис)… Зачастую это такой дикий туризм», — считает Иванов. При этом на Северном Кавказе действительно есть что посмотреть, отмечает Мальцев. И если Махачкала предполагает продолжительное путешествие, то Грозный — продукт скорее однодневный. «Это вечерний Грозный, это обзорная экскурсия — все это можно уложить в один день. Зато соседний Владикавказ уже более интересен, а от Владикавказа буквально полтора часа до Кабардино-Балкарской республики и Ингушетии», — прокомментировал Мальцев. За горами, как в Швейцарии, — на Горный Алтай Среди более раскрученных внутренних направлений, где также в этом году ждут потока туристов, — традиционно Горный Алтай. Его еще называют «русской Швейцарией». Природа региона напоминает Альпы: заснеженные горы, бурные реки и водопады, а также широкие луга. С той лишь разницей, что визу оформлять не нужно. С 9 июня и в течение всего лета из Екатеринбурга в Горно-Алтайск будут летать дополнительные рейсы — дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Как считают эксперты, это направление однозначно оправдает себя. «Начиная с середины мая, довольно активно там сезон идет», — прокомментировал Иванов. Еще одна близкая к нам Швейцария, где также можно обойтись без виз, — знаменитый курорт Иссык-Куль. Это одно из самых крупных горных озер в мире. К тому же вода в озере богата солями и минералами, что делает ее лечебной. На киргизское направление в 2022 году туроператоры также делают ставки. По данным Ассоциации туроператоров России, в марте—апреле туры в Кыргызстан появились сразу у нескольких федеральных операторов — «Интурист», Space Trevel, «ВЕДИ Групп», BSI Group. Из Екатеринбурга массовых туров в Кыргызтан пока нет. Да и таких запросов от туристов практически не поступает, отметила руководитель туроператора «Народный» Анна Балыкова. Но возможность организовать путешествие все же есть. «Уральские авиалинии» специально для туристов с 10 июня запускают из Екатеринбург на Иссык-Куль новые рейсы — по понедельникам и пятницам. Далее, по словам Балыковой, туристы могут обращаться к местным операторам, которые возьмут на себя организацию отдыха. «Интерес к этому направлению во многом будет зависеть от цены авиабилетов», — отметила Балыкова.