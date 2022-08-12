Зачем Путин закрыл фондовый рынок России от иностранцев

Профессор ВШЭ — о новых правилах работы финансовой системы страны

12 августа 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин принял меры для защиты финансового рынка России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Владимир Путин поменял правила работы финансовой системы РФ, чтобы защитить фондовый рынок от недружественных инвесторов. Так инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган объяснил в интервью URA.RU указы президента, которые ограничивают перепродажу ценных бумаг ключевых российских компаний, стимулируют бизнес отказаться от «токсичных» валют, а также разрешают платить по еврооблигациям в рублях вместо долларов и евро. Тем самым Путин усилил позиции страны в условиях санкций, считает Коган. — Евгений Борисович, президент Владимир Путин издал указ №520 «О применении специальных экономических мер», которым до конца 2022 года запрещаются сделки с долями иностранцев из недружественных стран в ряде российских компаний и кредитных организаций. Список таких компаний ожидается к 15 августа, его президент поручил подготовить правительству и Центробанку. Что это означает? Поменяв правила работы финансовой системы РФ, Путин усилил позиции страны в условиях санкций, считает профессор ВШЭ Евгений Коган Фото из личного архива Е.Б. Когана — Я думаю, что Путину доложили о вероятных негативных последствиях возобновления допуска нерезидентов на российский фондовый рынок, что и стало причиной появления указа. Дело в том, что деление нерезидентов на дружественных и недружественных — это наше, российское изобретение, и оно условно. Вот, например, у Англии нет вечных друзей, а есть вечные интересы. Это выражение очень хорошо относится к текущей ситуации. Зарубежные инвесторы делятся на тех, кто может заработать на санкциях против России, и тех, кто не может. Для иностранцев это просто бизнес, а ценные бумаги российских компаний, в том числе стратегических, они рассматривают как инструмент заработка, поэтому могут их перепродавать кому угодно без оглядки на интересы самой России. Недружественные нерезиденты, скажем, американцы или французы, могут договориться с дружественными юрисдикциями, например, Индией, Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией или Китаем, и торговать через них. В результате будут затронуты стратегические интересы России, так как акционеры вправе влиять на работу компаний. Любая страна мира защищает особо важные для своей экономики предприятия от иностранного влияния, это могут быть добыча полезных ископаемых или другие отрасли. Когда на операции с такими ценными бумагами требуется получать разрешение, то это нормальная практика. — До того, как стало известно о президентском указе №520, Московская биржа планировала допустить нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам на фондовом рынке с 8 августа. После публикации указа, Мосбиржа объявила, что они будут допущены только к срочному и долговому рынкам, а профессиональные участники торгов будут обязаны провести идентификацию своих клиентов и их контролирующих лиц. Почему так произошло? Мосбиржа отложила решение о допуске иностранцев на фондовый рынок Фото: Антон Белицкий © URA.RU — В данной ситуации Путин своим указом ограничил доступ на фондовый рынок, поскольку появилось условие идентификации. Зарубежный инвестор должен будет объяснить, кому достанутся акции российских компаний, если он хочет из них выйти. Власти будут оценивать, возможны ли с покупателем проблемы, насколько он токсичен для РФ. Ведь кроме обычных инвесторов, которые просто хотят заработать, есть еще и так называемые «фонды-стервятники». У таких фондов особая тактика, они покупают за бесценок долги проблемных стран и доли в крупных проектах, а потом начинают выжимать из них все соки с помощью своей армии юристов по всему миру. Могут задержать груз, добиться ареста на счета или недвижимое имущество. [Например, задержать груз, добиться ареста на счета или недвижимое имущество, чтобы вынудить основного собственника компании выкупить их долю дороже цены покупки]. Этим не брезгуют в том числе и американские фонды. Власти заинтересованы, чтобы таким фондами российские ценные бумаги не достались. Иначе потом придется судиться с этими «стервятниками». Той же цели служит другое ограничение, которое предусматривает указ президента — по срокам. Если инвестор держал российские активы давно и весной попал под заморозку, ему вернут право их продать, если он пожелает. Но если активы были приобретены по очень низкой цене после известных событий на фондовом рынке [введение санкций], то очевидно, что речь идет о наживе и спекуляциях, поэтому перепродажа определенное время будет невозможна. Я думаю, таким инвесторам тоже дадут выйти из активов, но сроки удлинят. Раз люди решили заработать на такой ситуации, то взяли на себя повышенный риск, все закономерно. А могли бы вообще ничего не получить. — Путин 8 августа подписал указ № 529 «О временном порядке исполнения обязательств», российским компаниям разрешили расплатиться по еврооблигациям в рублях на специальные счета типа «Д». При этом нерезиденты смогут конвертировать рубли, поступившие на счет «Д», в иностранную валюту и перевести за рубеж без разрешения правительственной комиссии. Какие цели преследует эта мера? — Это сделано для того, чтобы попавшие под санкции российские компании могли с держателями еврооблигаций рассчитаться рублями, а не долларами, евро и другими недружественными валютами. В текущей ситуации это объективно разумное решение, эмитенты еврооблигаций получают право рассчитываться так, как могут, а получатели платежей — возможность свои деньги забрать. Это лучше, чем отсутствие платежей по евробондам вообще. — Тем же указом от 8 августа Путин разрешил банкам временно перестать работать в валюте стран, заморозивших их активы. В Центробанке разъяснили, что указ президента касается только счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это коснется только тех средств, которые могут поступить компаниям или ИП после 8 августа и только в тех российских банках, которые попадут под санкции после 8 августа. Как вы объясните это решение президента? Центробанк и правительство готовят список компаний, акциями которых иностранцам торговать будет запрещено Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Тут проще пояснить на примере. Проставьте себе, что вы некая компания, вы что-то продаете за рубеж, например, зубные щетки. Вот вы продали свои щетки, и с вами расплатились переводом в долларах, они зачислены на счет в российском банке. Если этот банк попадет под санкции, то ваши деньги могут быть заморожены, а вы, скорее всего, пойдете предъявлять претензии банку. Поэтому вас предупреждают о таком риске. Возможно, после такого предупреждения вы договоритесь с контрагентами о платежах в юанях или примете другие меры. — В ЦБ отметили, что если компания или ИП все же решит хранить деньги в «токсичных» валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств. Почему регулятор выступил с таким предостережением? — Если вы как предприниматель решите оставить свои счета в долларах и евро, то российский банк за них отвечать в случае санкций и заморозки больше не будет. В силу менталитета наши люди не всегда реагируют на предупреждения и трезво оценивают риски. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Выбор за бизнесом, но с банков указ ответственность в такой ситуации снимает. — Почему для защиты финансового рынка понадобились отдельные указы президента? Мог ли Центробанк урегулировать ситуацию в рамках своих полномочий? Статья по теме Минфин и ЦБ нашли компромисс в вопросе защиты инвесторов — Меры, которые были приняты президентом для защиты финансового рынка, выходят за рамки опыта и специализации ЦБ. Центробанк у нас отвечает за денежно-кредитную политику, а реагирование на угрозы безопасности финансовой системы со стороны санкций и геополитики отступает от его мандата. Там просто нет таких подразделений, которые могли бы самостоятельно заниматься всеми вопросами, касающимися специфики текущего момента. И вопросы риск-менеджмента перекладывать с бизнеса на Центробанк тоже неправильно. Таких претензий ни главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, ни к ее замам быть не может, перед ними стоят другие задачи. Каждый предприниматель должен быть сам себе риск-менеджером. 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Владимир Путин поменял правила работы финансовой системы РФ, чтобы защитить фондовый рынок от недружественных инвесторов. Так инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган объяснил в интервью URA.RU указы президента, которые ограничивают перепродажу ценных бумаг ключевых российских компаний, стимулируют бизнес отказаться от «токсичных» валют, а также разрешают платить по еврооблигациям в рублях вместо долларов и евро. Тем самым Путин усилил позиции страны в условиях санкций, считает Коган. — Евгений Борисович, президент Владимир Путин издал указ №520 «О применении специальных экономических мер», которым до конца 2022 года запрещаются сделки с долями иностранцев из недружественных стран в ряде российских компаний и кредитных организаций. Список таких компаний ожидается к 15 августа, его президент поручил подготовить правительству и Центробанку. Что это означает? — Я думаю, что Путину доложили о вероятных негативных последствиях возобновления допуска нерезидентов на российский фондовый рынок, что и стало причиной появления указа. Дело в том, что деление нерезидентов на дружественных и недружественных — это наше, российское изобретение, и оно условно. Вот, например, у Англии нет вечных друзей, а есть вечные интересы. Это выражение очень хорошо относится к текущей ситуации. Зарубежные инвесторы делятся на тех, кто может заработать на санкциях против России, и тех, кто не может. Для иностранцев это просто бизнес, а ценные бумаги российских компаний, в том числе стратегических, они рассматривают как инструмент заработка, поэтому могут их перепродавать кому угодно без оглядки на интересы самой России. Недружественные нерезиденты, скажем, американцы или французы, могут договориться с дружественными юрисдикциями, например, Индией, Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией или Китаем, и торговать через них. В результате будут затронуты стратегические интересы России, так как акционеры вправе влиять на работу компаний. Любая страна мира защищает особо важные для своей экономики предприятия от иностранного влияния, это могут быть добыча полезных ископаемых или другие отрасли. Когда на операции с такими ценными бумагами требуется получать разрешение, то это нормальная практика. — До того, как стало известно о президентском указе №520, Московская биржа планировала допустить нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам на фондовом рынке с 8 августа. После публикации указа, Мосбиржа объявила, что они будут допущены только к срочному и долговому рынкам, а профессиональные участники торгов будут обязаны провести идентификацию своих клиентов и их контролирующих лиц. Почему так произошло? — В данной ситуации Путин своим указом ограничил доступ на фондовый рынок, поскольку появилось условие идентификации. Зарубежный инвестор должен будет объяснить, кому достанутся акции российских компаний, если он хочет из них выйти. Власти будут оценивать, возможны ли с покупателем проблемы, насколько он токсичен для РФ. Ведь кроме обычных инвесторов, которые просто хотят заработать, есть еще и так называемые «фонды-стервятники». У таких фондов особая тактика, они покупают за бесценок долги проблемных стран и доли в крупных проектах, а потом начинают выжимать из них все соки с помощью своей армии юристов по всему миру. Могут задержать груз, добиться ареста на счета или недвижимое имущество. [Например, задержать груз, добиться ареста на счета или недвижимое имущество, чтобы вынудить основного собственника компании выкупить их долю дороже цены покупки]. Этим не брезгуют в том числе и американские фонды. Власти заинтересованы, чтобы таким фондами российские ценные бумаги не достались. Иначе потом придется судиться с этими «стервятниками». Той же цели служит другое ограничение, которое предусматривает указ президента — по срокам. Если инвестор держал российские активы давно и весной попал под заморозку, ему вернут право их продать, если он пожелает. Но если активы были приобретены по очень низкой цене после известных событий на фондовом рынке [введение санкций], то очевидно, что речь идет о наживе и спекуляциях, поэтому перепродажа определенное время будет невозможна. Я думаю, таким инвесторам тоже дадут выйти из активов, но сроки удлинят. Раз люди решили заработать на такой ситуации, то взяли на себя повышенный риск, все закономерно. А могли бы вообще ничего не получить. — Путин 8 августа подписал указ № 529 «О временном порядке исполнения обязательств», российским компаниям разрешили расплатиться по еврооблигациям в рублях на специальные счета типа «Д». При этом нерезиденты смогут конвертировать рубли, поступившие на счет «Д», в иностранную валюту и перевести за рубеж без разрешения правительственной комиссии. Какие цели преследует эта мера? — Это сделано для того, чтобы попавшие под санкции российские компании могли с держателями еврооблигаций рассчитаться рублями, а не долларами, евро и другими недружественными валютами. В текущей ситуации это объективно разумное решение, эмитенты еврооблигаций получают право рассчитываться так, как могут, а получатели платежей — возможность свои деньги забрать. Это лучше, чем отсутствие платежей по евробондам вообще. — Тем же указом от 8 августа Путин разрешил банкам временно перестать работать в валюте стран, заморозивших их активы. В Центробанке разъяснили, что указ президента касается только счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это коснется только тех средств, которые могут поступить компаниям или ИП после 8 августа и только в тех российских банках, которые попадут под санкции после 8 августа. Как вы объясните это решение президента? — Тут проще пояснить на примере. Проставьте себе, что вы некая компания, вы что-то продаете за рубеж, например, зубные щетки. Вот вы продали свои щетки, и с вами расплатились переводом в долларах, они зачислены на счет в российском банке. Если этот банк попадет под санкции, то ваши деньги могут быть заморожены, а вы, скорее всего, пойдете предъявлять претензии банку. Поэтому вас предупреждают о таком риске. Возможно, после такого предупреждения вы договоритесь с контрагентами о платежах в юанях или примете другие меры. — В ЦБ отметили, что если компания или ИП все же решит хранить деньги в «токсичных» валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств. Почему регулятор выступил с таким предостережением? — Если вы как предприниматель решите оставить свои счета в долларах и евро, то российский банк за них отвечать в случае санкций и заморозки больше не будет. В силу менталитета наши люди не всегда реагируют на предупреждения и трезво оценивают риски. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Выбор за бизнесом, но с банков указ ответственность в такой ситуации снимает. — Почему для защиты финансового рынка понадобились отдельные указы президента? Мог ли Центробанк урегулировать ситуацию в рамках своих полномочий? — Меры, которые были приняты президентом для защиты финансового рынка, выходят за рамки опыта и специализации ЦБ. Центробанк у нас отвечает за денежно-кредитную политику, а реагирование на угрозы безопасности финансовой системы со стороны санкций и геополитики отступает от его мандата. Там просто нет таких подразделений, которые могли бы самостоятельно заниматься всеми вопросами, касающимися специфики текущего момента. И вопросы риск-менеджмента перекладывать с бизнеса на Центробанк тоже неправильно. Таких претензий ни главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, ни к ее замам быть не может, перед ними стоят другие задачи. Каждый предприниматель должен быть сам себе риск-менеджером.