Минфин и ЦБ нашли компромисс в вопросе защиты инвесторов

На российском рынке капитала появится больше возможностей

04 августа 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Центробанк Минфин сблизили позиции по неквалифицированным инвесторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Центробанк, Минфин и участники фондового рынка стали ближе к компромиссу по правилам работы неквалифицированных инвесторов. ЦБ смягчил свою позицию, следует из документа «Новые задачи финансового рынка в современных условиях», опубликованного 4 августа. В результате российский рынок капитала сохранит привлекательность и сожмется не так сильно, как мог бы при полном запрете на иностранные ценные бумаги, объяснили URA.RU эксперты. В Центробанке следят за дискуссией вокруг темы защиты прав инвесторов и учитывают предложения как от госструктур, так и от профессиональных объединений, сообщили URA.RU в пресс-службе ЦБ 4 августа. «Мы внимательно изучаем различные предложения и комментарии, в том числе от саморегулируемых организаций, и примем во внимание приводимые аргументы при обсуждении ранее представленной концепции с рынком. Ключевой принцип, от которого мы отталкиваемся — обеспечить надежность и прозрачность инструментов, предлагаемых розничным инвесторам, чтобы они не несли существенные и непрогнозируемые риски убытков на фоне санкций», — подчеркнули в Банке России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина следит за дискуссией вокруг темы защиты прав инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За смягчение позиции ЦБ, который ранее предложил закрыть неквалифицированным инвесторам доступ ко всем иностранным ценным бумагам, в конце июля выступило Министерство финансов. Познакомившись с первоначальным вариантом концепции ЦБ по защите прав участников фондового рынка, Минфин предложил оставить неквалифицированным инвесторам возможность инвестирования в ценные бумаги дружественных стран. Против полного запрета на вложения в иностранные активы также высказалось руководство Санкт-Петербургской биржи, которая предоставляет россиянам доступ к зарубежным ценным бумагам, и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). В результате дискуссии Центробанк допустил, что у неквалифицированных инвесторов останется возможность покупать ценные бумаги эмитентов из дружественных юрисдикций. «Банк России будет оценивать возможность допуска неквалифицированных инвесторов к иностранным финансовым инструментам, эмитенты которых являются резидентами дружественных государств, исключительно в случае отсутствия кастодиального риска [риска заморозки активов], а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования (о присущих рисках) по таким инструментам», — сказано в документе «Новые задачи финансового рынка в современных условиях», который был представлен ЦБ 4 августа. Корректировка позиции Банка России стала результатом компромисса с Минфином и НАУФОР, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. «Участники рынка высказывались против полного запрета на иностранные ценные бумаги, потому что это резко сужало их возможности. Они считают, что инвесторы должны быть предупреждены о последствиях санкций, а оценивать риск могут и самостоятельно. Что касается Минфина, то там стремятся предотвратить снижение привлекательности российского фондового рынка. Если она станет низкой, то денег инвесторов на рынке не будет, а значит их не смогут привлечь предприятия, что будет сдерживать развитие рынка капитала в нашей стране», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. Основная дружественная юрисдикция для российских инвесторов — это Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Требование Центробанка исключить «кастодиальный риск» означает, что партнером российской биржи может быть только такой банк-депозитарий, который гарантированно не заморозит счета россиян под давлением стран Запада, пояснил Беляев. «Что именно это может быть за депозитарий, какой страны, пока не ясно. Но совершенно понятно, что американские и европейские депозитарии этому критерию не отвечают», — сказал он. ЦБ смягчил и уточнил свою позицию, а также сфокусировал внимание инвесторов на риске утраты доступа к управлению ценными бумагами, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Так как кастодиальный риск, то есть риск заморозки активов и утраты доступа к управлению ими — один из основных в инвестициях, тем самым Центральный банк занял ответственную позицию, что можно только приветствовать. В целом позиция ЦБ стала мягче и точнее», — сказал он. Статья по теме Минфин вступил в полемику с ЦБ из-за риска для рынка капитала РФ В перспективе тесная связь с фондовым рынком дружественных стран откроет новые возможности не только для рядовых инвесторов, но и для крупных российских компаний, а также Минфина РФ, отметил Голубовский. «С одной стороны, рост популярности ценных бумаг Китая, а речь идет в первую очередь об этой стране, может привести к оттоку капитала из России. Но с другой — российским компаниям и Минфину было бы очень интересно размещать депозитарные расписки и облигации через китайские площадки, причем это можно будет делать непрозрачно для властей США. У России сейчас сильный платежный баланс, это делает рубль в нынешних условиях устойчивой валютой и привлекает зарубежных инвесторов, то есть возможен и приток капитала, несмотря на санкции. Нужно будет посмотреть, что из этого в итоге выйдет», — заключил финансист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк, Минфин и участники фондового рынка стали ближе к компромиссу по правилам работы неквалифицированных инвесторов. ЦБ смягчил свою позицию, следует из документа «Новые задачи финансового рынка в современных условиях», опубликованного 4 августа. В результате российский рынок капитала сохранит привлекательность и сожмется не так сильно, как мог бы при полном запрете на иностранные ценные бумаги, объяснили URA.RU эксперты. В Центробанке следят за дискуссией вокруг темы защиты прав инвесторов и учитывают предложения как от госструктур, так и от профессиональных объединений, сообщили URA.RU в пресс-службе ЦБ 4 августа. «Мы внимательно изучаем различные предложения и комментарии, в том числе от саморегулируемых организаций, и примем во внимание приводимые аргументы при обсуждении ранее представленной концепции с рынком. Ключевой принцип, от которого мы отталкиваемся — обеспечить надежность и прозрачность инструментов, предлагаемых розничным инвесторам, чтобы они не несли существенные и непрогнозируемые риски убытков на фоне санкций», — подчеркнули в Банке России. За смягчение позиции ЦБ, который ранее предложил закрыть неквалифицированным инвесторам доступ ко всем иностранным ценным бумагам, в конце июля выступило Министерство финансов. Познакомившись с первоначальным вариантом концепции ЦБ по защите прав участников фондового рынка, Минфин предложил оставить неквалифицированным инвесторам возможность инвестирования в ценные бумаги дружественных стран. Против полного запрета на вложения в иностранные активы также высказалось руководство Санкт-Петербургской биржи, которая предоставляет россиянам доступ к зарубежным ценным бумагам, и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). В результате дискуссии Центробанк допустил, что у неквалифицированных инвесторов останется возможность покупать ценные бумаги эмитентов из дружественных юрисдикций. «Банк России будет оценивать возможность допуска неквалифицированных инвесторов к иностранным финансовым инструментам, эмитенты которых являются резидентами дружественных государств, исключительно в случае отсутствия кастодиального риска [риска заморозки активов], а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования (о присущих рисках) по таким инструментам», — сказано в документе «Новые задачи финансового рынка в современных условиях», который был представлен ЦБ 4 августа. Корректировка позиции Банка России стала результатом компромисса с Минфином и НАУФОР, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. «Участники рынка высказывались против полного запрета на иностранные ценные бумаги, потому что это резко сужало их возможности. Они считают, что инвесторы должны быть предупреждены о последствиях санкций, а оценивать риск могут и самостоятельно. Что касается Минфина, то там стремятся предотвратить снижение привлекательности российского фондового рынка. Если она станет низкой, то денег инвесторов на рынке не будет, а значит их не смогут привлечь предприятия, что будет сдерживать развитие рынка капитала в нашей стране», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. Требование Центробанка исключить «кастодиальный риск» означает, что партнером российской биржи может быть только такой банк-депозитарий, который гарантированно не заморозит счета россиян под давлением стран Запада, пояснил Беляев. «Что именно это может быть за депозитарий, какой страны, пока не ясно. Но совершенно понятно, что американские и европейские депозитарии этому критерию не отвечают», — сказал он. ЦБ смягчил и уточнил свою позицию, а также сфокусировал внимание инвесторов на риске утраты доступа к управлению ценными бумагами, рассказал URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Так как кастодиальный риск, то есть риск заморозки активов и утраты доступа к управлению ими — один из основных в инвестициях, тем самым Центральный банк занял ответственную позицию, что можно только приветствовать. В целом позиция ЦБ стала мягче и точнее», — сказал он. В перспективе тесная связь с фондовым рынком дружественных стран откроет новые возможности не только для рядовых инвесторов, но и для крупных российских компаний, а также Минфина РФ, отметил Голубовский. «С одной стороны, рост популярности ценных бумаг Китая, а речь идет в первую очередь об этой стране, может привести к оттоку капитала из России. Но с другой — российским компаниям и Минфину было бы очень интересно размещать депозитарные расписки и облигации через китайские площадки, причем это можно будет делать непрозрачно для властей США. У России сейчас сильный платежный баланс, это делает рубль в нынешних условиях устойчивой валютой и привлекает зарубежных инвесторов, то есть возможен и приток капитала, несмотря на санкции. Нужно будет посмотреть, что из этого в итоге выйдет», — заключил финансист.