Уральской оппозиции, бежавшей из РФ, грозит депортация на родину

Чтобы остаться в Прибалтике, придется давать присягу

13 августа 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Федор Крашенинников сбежал в Литву два года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне, переехавшие в Прибалтику, в ближайшее время могут стать жертвами развернутой антироссийской кампании. Выданные им ранее виды на жительство (ВНЖ) власти как минимум пересмотрят, сходятся во мнении собеседники URA.RU, комментируя резонансную реплику главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича. И Екатеринбург это заметит, ведь в числе эмигрантов — известные в местной политтусовке журналист Дмитрий Колезев и оппозиционный политолог Федор Крашенинников. Как писало URA.RU, 11 августа Ринкевич заявил, что латвийцы, оформившие российские паспорта, должны будут покинуть страну. Даже если захотят остаться, им откажут в получении ВНЖ в Латвии. Это стало ответом Риги на намерение Госдумы упростить получение российского гражданства для соотечественников в Латвии. Новую волну обсуждений будущего россиян в Прибалтике запустила Латвия Фото: depositphotos.com В тот же день, 11 августа, парламент Латвии признал Россию «спонсором терроризма». В документе содержится призыв прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам и белорусам и сократить общее число шенгенских виз для граждан двух стран. До этого сейм Латвии утвердил поправки, предусматривающие лишение гражданства в случае поддержки российской спецоперации на Украине (идет с 24 февраля). Аналогичные действия в последние недели совершают власти Эстонии. В конце июля она стала первой страной Евросоюза, запретившей выдавать студенческие визы и виды на жительство гражданам России и Белоруссии. В сторону таких же ограничений движется Литва. Как и Латвия, она объявила Россию «спонсором терроризма», понизила уровень дипотношений с РФ, отозвав своих послов из Москвы, а также закрыла российские генконсульства на своей территории. Кроме того, в июне—июле Литва пыталась устроить блокаду Калининграда. Из публичных заявлений прибалтийских политиков при этом неясно, что будет с россиянами, уже получившими ВНЖ в Эстонии, Латвии или Литве, ждет ли их депортация. «Однозначно у кого-то виды на жительство будут пересмотрены. Местные режимы проведут ревизию эмигрантов. И тех, кто, по их мнению, недостаточный антипутинец, недостаточно антироссийски настроен, могут попросить на выход», — заверил корреспонденту политолог, специалист по странам Балтии Андрей Стариков. Так же считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич: «Это тот случай, когда государство играет с вами без правил. Они [Латвия, Эстония и Литва] сегодня говорят: „Вот, пожалуйста, оформляйте виды на жительство“. А завтра: „Знаете, вы вложили деньги в нашу экономику, открыли свои дела. А теперь катитесь“. В истории Латвии, например, такое уже было неоднократно». URA.RU также обратилось к Федору Крашенинникову c просьбой поделиться, ощущает ли он как эмигрант какую-либо угрозу. Но Крашенинников отказался давать комментарий. В Литве он ровно два года. Крашенинников сбежал туда 9 августа 2020-го. За месяц до этого он получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание. Осенью 219-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост в Telegram с агрессивной критикой судей. Дмитрий Колезев перебрался в Литву в начале мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU О своей эмиграции Крашенинников рассказал лишь спустя год — в июле 2021-го (чтобы журналисты не узнали заранее, пришлось врать). В 2020-м, во время конфликта вокруг президентских выборов в Беларуси, екатеринбуржца называли консультантом Светланы Тихановской — кандидата от оппозиции. Они прибыли в Литву почти в одно время. Впрочем, официального подтверждения, слухи об их сотрудничестве не нашли. Дмитрий Колезев прочитал вопрос корреспондента в мессенджере, но на момент публикации не ответил. Судя по постам в Telegram, он попал в Литву в начале мая 2022-го. До этого Колезев находился в Турции. Об отъезде из России журналист объявил 3 марта. «Государство считает людей, подобных мне, „нежелательными“», — объяснял он. На следующий день закрылась интернет-газета Znak.com, редакцию которой Колезев возглавлял с 2012-го по 2020 годы. Через несколько недель Роскомнадзор заблокировал сайт издания It’s My City (личный проект Колезева), который власти обвинили в распространении «недостоверной общественно значимой информации» о спецоперации РФ на Украине и в целом считают антироссийским ресурсом. Колезев также остается главредом издания Repulic, которое власти РФ сначала (еще в октябре 2021-го) признали иноагентом, а потом (6 марта) заблокировали. За разъяснением позиции URA.RU также обратилось с запросом в МИД Литвы. На момент публикации ответ на него не поступил. Источник в МИД РФ, комментируя ситуацию, дал прогноз, что выдворять россиян с действующими ВНЖ не будут. «Это выглядит как противоречие международному праву. Не припомню подобное в практике», — поделился он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне, переехавшие в Прибалтику, в ближайшее время могут стать жертвами развернутой антироссийской кампании. Выданные им ранее виды на жительство (ВНЖ) власти как минимум пересмотрят, сходятся во мнении собеседники URA.RU, комментируя резонансную реплику главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича. И Екатеринбург это заметит, ведь в числе эмигрантов — известные в местной политтусовке журналист Дмитрий Колезев и оппозиционный политолог Федор Крашенинников. Как писало URA.RU, 11 августа Ринкевич заявил, что латвийцы, оформившие российские паспорта, должны будут покинуть страну. Даже если захотят остаться, им откажут в получении ВНЖ в Латвии. Это стало ответом Риги на намерение Госдумы упростить получение российского гражданства для соотечественников в Латвии. В тот же день, 11 августа, парламент Латвии признал Россию «спонсором терроризма». В документе содержится призыв прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам и белорусам и сократить общее число шенгенских виз для граждан двух стран. До этого сейм Латвии утвердил поправки, предусматривающие лишение гражданства в случае поддержки российской спецоперации на Украине (идет с 24 февраля). Аналогичные действия в последние недели совершают власти Эстонии. В конце июля она стала первой страной Евросоюза, запретившей выдавать студенческие визы и виды на жительство гражданам России и Белоруссии. В сторону таких же ограничений движется Литва. Как и Латвия, она объявила Россию «спонсором терроризма», понизила уровень дипотношений с РФ, отозвав своих послов из Москвы, а также закрыла российские генконсульства на своей территории. Кроме того, в июне—июле Литва пыталась устроить блокаду Калининграда. Из публичных заявлений прибалтийских политиков при этом неясно, что будет с россиянами, уже получившими ВНЖ в Эстонии, Латвии или Литве, ждет ли их депортация. «Однозначно у кого-то виды на жительство будут пересмотрены. Местные режимы проведут ревизию эмигрантов. И тех, кто, по их мнению, недостаточный антипутинец, недостаточно антироссийски настроен, могут попросить на выход», — заверил корреспонденту политолог, специалист по странам Балтии Андрей Стариков. Так же считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич: «Это тот случай, когда государство играет с вами без правил. Они [Латвия, Эстония и Литва] сегодня говорят: „Вот, пожалуйста, оформляйте виды на жительство“. А завтра: „Знаете, вы вложили деньги в нашу экономику, открыли свои дела. А теперь катитесь“. В истории Латвии, например, такое уже было неоднократно». URA.RU также обратилось к Федору Крашенинникову c просьбой поделиться, ощущает ли он как эмигрант какую-либо угрозу. Но Крашенинников отказался давать комментарий. В Литве он ровно два года. Крашенинников сбежал туда 9 августа 2020-го. За месяц до этого он получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание. Осенью 219-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост в Telegram с агрессивной критикой судей. О своей эмиграции Крашенинников рассказал лишь спустя год — в июле 2021-го (чтобы журналисты не узнали заранее, пришлось врать). В 2020-м, во время конфликта вокруг президентских выборов в Беларуси, екатеринбуржца называли консультантом Светланы Тихановской — кандидата от оппозиции. Они прибыли в Литву почти в одно время. Впрочем, официального подтверждения, слухи об их сотрудничестве не нашли. Дмитрий Колезев прочитал вопрос корреспондента в мессенджере, но на момент публикации не ответил. Судя по постам в Telegram, он попал в Литву в начале мая 2022-го. До этого Колезев находился в Турции. Об отъезде из России журналист объявил 3 марта. «Государство считает людей, подобных мне, „нежелательными“», — объяснял он. На следующий день закрылась интернет-газета Znak.com, редакцию которой Колезев возглавлял с 2012-го по 2020 годы. Через несколько недель Роскомнадзор заблокировал сайт издания It’s My City (личный проект Колезева), который власти обвинили в распространении «недостоверной общественно значимой информации» о спецоперации РФ на Украине и в целом считают антироссийским ресурсом. Колезев также остается главредом издания Repulic, которое власти РФ сначала (еще в октябре 2021-го) признали иноагентом, а потом (6 марта) заблокировали. За разъяснением позиции URA.RU также обратилось с запросом в МИД Литвы. На момент публикации ответ на него не поступил. Источник в МИД РФ, комментируя ситуацию, дал прогноз, что выдворять россиян с действующими ВНЖ не будут. «Это выглядит как противоречие международному праву. Не припомню подобное в практике», — поделился он.