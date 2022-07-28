Эстония не будет давать россиянам виды на жительство

Эстония прекращает выдачу видов на жительство россиянам
Эстония прекращает выдачу россиянам временного вида на жительство. Также не будут выдаваться визы для обучения. Об этом сообщается на сайте МИД Эстонии.
«Правительство утвердило санкцию, которая ограничивает возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии», — говорится в сообщении МИД. Те же меры касаются граждан Беларуси.
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