Свердловские инсайды: Куйвашев получит установки о мобилизации

О войне в заксо, наказании для депутата-матершинника и плане Росселя. Выпуск 990

30 сентября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Свердловчане задумались о брони Фото: коллаж URA.RU В кулуарах шепчутся, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Москве получит важные установки, касающиеся частичной мобилизации. Тем временем в заксобрании назревает борьба за главный комитет, министру дали задачу по призыву, а депутата, обматерившего вице-мэра Екатеринбурга, решили приструнить. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор поехал в Москву за установками по мобилизации… Губернатор, по слухам, полетел в Москву не только из-за обращения Путина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В правительстве рассказывают, что визит губернатора Евгения Куйвашева в Москву выдался крайне насыщенным. По слухам, в столичном графике главы региона значились несколько закрытых совещаний, содержание которых до сих пор держится в строгом секрете. Если верить утечкам, то на одной из встреч Куйвашеву передали уточнения и корректировки по частичной мобилизации в области. Но какие именно — загадка. …и дал министру задачу по призыву Есть сведения, что министерство общественной безопасности во главе с Александром Кудрявцевым получило от руководства области четкую установку — все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, перевести в режим ручного управления. «Со всеми сбоями будут разбираться оперативно на уровне министра. Если понадобится — то и выше», — пересказывают осведомители. В заксо назревает борьба за главный комитет,… В заксобрании обсуждают, что возможное повышение единоросса Дмитрия Жукова до вице-спикера обернется настоящей борьбой за его пост председателя комитета по законодательству. Первый претендент — его однопартиец Сергей Никонов, чей комитет по экологии имеет достаточно иллюзорные полномочия. «К тому же он подчиняется [вице-спикеру, справороссу Армену] Карапетяну, что Никонова не устраивает», — докладывают в заксо. Во всяком случае, говорят, Никонов уже заручился поддержкой нового сенатора, бывшего первого вице-спикера Виктора Шептия. …но интригу сломает одно решение Бабушкиной В то же время в парламенте все чаще звучит версия, что ставку первого вице-спикера, которую освободил Шептий и которую прочат Жукову, попросту сократят. По слухам, именно такой вариант сейчас вызывает симпатии спикера заксо Людмилы Бабушкиной. «Логика: „Не доставайся же ты никому“. Чтобы не было лишних перестановок, повышений, понижений», — рассуждают в заксобрании. Мандат Шептия получит «темная лошадка» Кто займет место Шептия — пока неизвестно Фото: Размик Закарян © URA.RU Поползли слухи, что претендентом на место депутата от Ирбитского округа, которое недавно покинул Виктор Шептий, может быть выдвинута сама неожиданная кандидатура. В заксобрании намекают, что этот человек совсем необязательно будет связан с местными элитами. В губернаторскую кампанию областной предвыборный штаб показал свою эффективность, поэтому, рассуждают во власти, выиграть в округе сможет и «темная лошадка». «В победе которой будет заинтересовано руководство области», — уточняют собеседники. Назначение Злоказова пытались сорвать Ходят слухи, что переназначение Андрея Злоказова на пост министра соцполитики едва не обернулось скандалом. Чиновник проходил предварительное согласование у «социального» комитета заксобрания, и все присутствующие, по рассказам, были уверены, что Злоказов получит единогласную поддержку. Но произошло неожиданное — представительница КПРФ Римма Скоморохова проголосовала против кандидатуры. «Поднялась паника, мол, как мы Злоказова сейчас не согласуем? В итоге [председатель комитета Вячеслав] Погудин как-то вырулил», — делятся в заксобрании. Место Бахтерева могли отдать академику,… Ирина Донник, по слухам, покинула пост вице-президента РАН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рассказывают, что Ирина Донник, возглавлявшая раньше Уральский государственный аграрный университет, покинула пост вице-президента РАН. В областном правительстве многие считают, что известная дама вполне могла бы занять кресло министр сельского хозяйства вместо нынешнего руководителя Артема Бахтерева. «Вот только одна преграда — Ирине Михайловне летом исполнилось 67 лет», — качают головами инсайдеры. В любом случае, добавляют они, влияние на кадровую ситуацию академик может оказывать — она до сих пор в неплохих отношениях с губернатором. …но работать будет временщик Одновременно в кабинетах предупреждают, что назначение нового министра агропрома серьезно затянется. Сразу после ухода Бахтерева руководителем с приставкой «и. о.» станет его первый заместитель Сергей Шарапов. «А подобрать полноценного министра пока не получается, переговоры с заинтересованными структурами затянуты. Внимание на других проблемах», — объясняют источники. Россель покушается на выгодный ресурс Говорят, теперь уже бывший сенатор Эдуард Россель задумал любопытную авантюру. Ветеран уральской политики в кулуарах горячо обсуждает идею взять под свой контроль Свердловский облпотребсоюз, обладающий рядом интересных активов. Примечательно, что ранее с инициативой возглавить структуру выступал помощник Росселя и бывший министр сельского хозяйства Сергей Чемезов. Свердловский министр остро отреагировал на частичную мобилизацию… Министр Карлов обеспокоен мобилизацией медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ходят слухи, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обеспокоен массовым призывом военнообязанных медиков. «Карлов находится в смятении из-за массового призыва врачей для работы в зоне боевых действий. В регионе и так острый дефицит медперсонала, а тут нужно отдать несколько десятков медиков. Кем их заменить, Карлов пока не понимает. А тут еще и заболеваемость ковидом растет. В медицинском сообществе положению Карлова, мягко говоря, не завидуют», — отметил источник. …и ищет поддержку, чтоб переизбраться на новый срок Говорят, что министр Карлов ищет поддержку среди глав уральских вузов. «Андрея Александровича официально еще не переизбрали на новый срок в качестве регионального министра здравоохранения. Сейчас Карлов пытается заручиться поддержкой ректора УГМУ Ольги Ковтун и главы УрФУ Виктора Кокшарова. Ковтун и Кокшаров — самые влиятельные главы вузов в области, которые, в свою очередь, очень тесно общаются с представителями политической элиты в регионе. Карлов полагает, что в случае чего они замолвят за него словечко», — делится источник. Свердловский депутат Госдумы ждет одобрения Кремля Ходят слухи, что депутат Госдумы Максим Иванов стал чрезмерно активным после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. «Иванов активизировался после того, как объявили мобилизацию. Он старается проявлять свой патриотизм максимально громко, чтобы в Кремле заметили его старания, похвалили, а может, и какую должность более высокооплачиваемую нашли», — делятся слухачи. Орлов отменил переговоры в Москве из-за мобилизации… С кем именно хотел встретиться Алексей Орлов, собеседники не раскрывают Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил очередную командировку в Москву, где должен был обсудить сразу несколько проектов. Говорят, это связано с началом частичной мобилизации, в организации которой задействованы не только структуры Минобороны, но и гражданские власти. «Под угрозой, скорее всего, и отпуск [Орлова], который был намечен на октябрь», — обсуждают в мэрии. …но тут же пропал Вместе с тем, градоначальника уже несколько дней не видят на месте. По одной из версий, Алексей Орлов приболел. «Но он при этом работает, совещания проводит — по ВКС», — делятся слухмейкеры. Миллиардер, подставивший мэра, приехал загладить вину Глава крупнейшей строительной компании Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — Валерий Ананьев, чьи люди провалили дорожный ремонт у резиденции губернатора Евгения Куйвашева в Екатеринбурге, подставив тем самым мэра Алексея Орлова, пытается спасти бизнес. Говорят, на днях он приезжал в администрацию, чтобы заверить чиновников в договороспособности. А перед этим выкупил оставшиеся квартиры в доме на улице Вилонова 86/1, жильцы которого жаловались вице-мэру Рустаму Галямову на беспредел от застройщика. Собственно, срыв Ананьевым обещания урегулировать скандал и стал причиной заморозки всех его перспективных проектов в городе. Чем закончился поход бизнесмена по кабинетам, пока не известно. Депутата, обматерившего вице-мэра Екатеринбурга, решили приструнить Извинений Александр Колесников пока не принес Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэрия впервые за четыре года решила приструнить, пожалуй, самого экстравагантного депутата Екатеринбурга Александра Колесникова (представляет крупный коммунальный холдинг). Поводом стала его перепалка c замглавы города Дмитрием Ноженко на заседании 20 сентября, в которой Колесников использовал ненормативную лексику. «Коллеги Дмитрия Юрьевича настоятельно рекомендовали Колесникову извиниться — причем публично. От того, сделает ли он это, зависят дальнейшие шаги», — поделился собеседник в муниципальной власти, не раскрывая фамилий. Свердловские топ-менеджеры разозлили военкомов… Военкомы Свердловской области недовольны, как ведут себя руководители крупных предприятий. Дело в том, что топ-менеджеры стараются забронировать от частичной мобилизации как можно больше сотрудников — чуть ли не всех. «Комиссариаты с этим не согласны и пожаловались первому замгубернатора [Алексею] Шмыкову», — поделился участник одного из совещаний в Белом доме. …но попали под защиту зама Куйвашева Алексей Шмыков занял позицию чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шмыков, говорят, в ответ дал понять представителям Минобороны, что есть ключевые специалисты, без которых все посыпется. И попросил мэров еще теснее общаться с военкоматами. «Чтобы нужные кадры не забирали в армию. Это относится конкретно к предприятиям военно-промышленного комплекса, их прямым подрядчикам (но не в когорте ВПК), а также к тем, кто отвечает за жизнеобеспечение городов — энергетики, ЖКХ, дорожные службы», — рассказал собеседник в областном кабмине. Два депутата свердловского города срывают выборы мэра По словам источника, депутаты думы Белоярского городского округа Александр Слепухин и Игорь Полуяктов срывают выборы главы, обязанности которого сейчас выполняет Людмила Туманова. «Эти два интригана пытаются выторговать новые условия и финансовые преимущества у команды, которая теперь во главе думы и администрации», — уверяет слухач. Вотчину Силина прикроют По информации инсайдеров, власти Екатеринбурга взяли курс на постепенно сворачивание деятельности городской Общественной палаты, которую возглавляет ректор УрГЭУ Яков Силин. В кулуарах объясняют, что мэру Алексею Орлову интереснее работать с Советом неравнодушных, а на две общественные структуры его времени не хватает. Научную среду ждет большая чистка Знающие люди говорят, что смена руководства Уральского отделения РАН — начало большой кампании по смене действующих директоров академических институтов. Отдельно инсайдеры указывают, что впервые за долгие десятилетия во главе уральских ученых встал гуманитарий — философ и правовед Виктор Руденко. Он, говорят, тесно связан с советником губернатора Анатолием Гайдой, который тоже может приложить руку к кадровым перестановкам. Свердловский силовик уехал в Херсон за хорошей пенсией В свердловском главке МВД Владимир Теряев руководил кадровым управлением Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Главный кадровик свердловского ГУ МВД Владимир Теряев, про которого говорили, что он вышел на пенсию, в действительности находится в Херсонской области Украины, готовящейся войти в состав РФ. И у полковника, по слухам, особая мотивация. «Теряев решил схитрить. Уехал в командировку, чтобы быстро заработать там генеральскую звезду и красиво уйти на пенсию — со всеми генеральскими привилегиями», — обсуждают полицейские. В каком качестве Теряев трудится в Херсоне, пока не известно. Пиарщикам свердловской полиции велели замолчать По слухам, сотрудникам пресс-службы свердловской полиции пришли новые установки, касающиеся распространения информации о деятельности сотрудников. Предположительно, это связано с появлением в соцсетях информации о деталях раскрытия громких преступлений, которая невыгодна руководству ГУ МВД. Сотрудников настоятельно попросили внимательнее относиться к информации, преподносимой как официально, так и неофициально, говорят инсайдеры. У ключевого отдела полицейского главка резко прибавилось работы… В оперативно-разыскной части управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в последние недели работа идет в разы активнее, чем раньше. Дело в том, считают слухачи, что у некоторых сотрудников прибавилось срочных задач. Якобы специальное поручение им дало высшее руководство, которому отказать так же невозможно, как найти причину не выполнять задачу. …из-за высокопоставленных силовиков По одной из версий, авральный режим работы ОРЧ СБ свердловской полиции связан с проверкой одновременно нескольких силовиков, занимающих высокие посты в ведомстве. Якобы к делу подключены сотрудники и других ведомств, однако никаких доказательств вины ни одного начальника не было найдено. Силовики отложили несколько спецопераций Говорят, из-за срочной бумажной работы силовики отложили несколько операций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поговаривают, из-за срочной бумажной работы силовики из ГУ МВД и УФСБ по Свердловской области приняли решение отложить несколько операций как в Екатеринбурге, так и в городах региона. Приготовления к некоторым из операций длились несколько месяцев, но силовики приняли решение подождать более подходящего момента и дать старт ряду уголовных дел. Свердловские авторитеты залегли на дно Инсайдеры отмечают, что спортсмены, считавшиеся в некоторых кругах криминальными авторитетами, перестали появляться на людях и ушли в уединение. Слухачи допускают, что они могли поссориться с окружением и на время холодов в России уехать в более теплые страны. Однако у инсайдеров есть и другие версии, касающиеся исхода авторитетов. Дипломат со связями в спецслужбах собирает сторонников Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, по версии инсайдеров связанный со службами иностранной разведки, продуктивно провел визит в Екатеринбург, считают слухачи. По их словам, дипломат договорился со сторонниками о взаимодействии в будущем. Во время визита в Ельцин Центр он переговорил с британским послом в Екатеринбурге Ричардом Дьюэллом, а затем провел несколько объемных разговоров с людьми, связанными с политикой. Строительные компании срывают сроки работы Слухачи говорят, что некоторые строительные компании в Свердловской области столкнулись с проблемами при выполнении заказов. В первую очередь, это якобы связано с нехваткой сотрудников, которые должны были работать на объектах вахтовым методом. Многие из кандидатов, с которыми наемщики нашли общий язык и шли на соглашения, отказались от работы в последний момент. Крупного застройщика ждут суды и многомиллионные убытки Говорят, что петербургскую Группу ЛСР (в Екатеринбурге она реализует проекты под знаком «ЛСР. Недвижимость-Урал») ждут многочисленные судебные разбирательства. «ЛСР начали жестко экономить на материалах. Последние несколько домов, которые сдал застройщик, оставляют желать лучшего: крыши домов протекают, стеклопакеты хилые и пропускают воздух. Владельцы квартир на Широкой речке готовят иски. Для ЛСР это может обернуться многомиллионными убытками», — говорят слухачи. Пиарщица митрополита затеяла опасную игру Поговаривают, все большее недовольство вызывает работа пресс-секретаря Екатеринбургской епархии Анжелы Тамбовой. На фоне явного улучшения отношений между губернатором Куйвашевым и митрополитом Евгением пиарщица продолжает борьбу с нелояльными лично к ней СМИ. «Это может поставить под удар позитивные тенденции», — намекают источники. Рабочие свердловского завода пытаются получить бронь Многие заводчане рассчитывают на бронь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) на фоне объявления частичной мобилизации массово пытаются перевестись на работу в один из цехов. «На сотрудников этого цеха распространяется бронь, которая освобождает от призыва», — объясняет источник. Военкомат Екатеринбурга не справляется с медкомиссией Слухачи уверяют, что в военном комиссариате по Чкаловскому району Екатеринбурга легкомысленно относятся к проведению медкомиссии при частичной мобилизации. По словам источника, у призывников не собирают анализы крови и мочи, а обследования отправляют проходить в платные клиники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В кулуарах шепчутся, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Москве получит важные установки, касающиеся частичной мобилизации. Тем временем в заксобрании назревает борьба за главный комитет, министру дали задачу по призыву, а депутата, обматерившего вице-мэра Екатеринбурга, решили приструнить. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор поехал в Москву за установками по мобилизации… В правительстве рассказывают, что визит губернатора Евгения Куйвашева в Москву выдался крайне насыщенным. По слухам, в столичном графике главы региона значились несколько закрытых совещаний, содержание которых до сих пор держится в строгом секрете. Если верить утечкам, то на одной из встреч Куйвашеву передали уточнения и корректировки по частичной мобилизации в области. Но какие именно — загадка. …и дал министру задачу по призыву Есть сведения, что министерство общественной безопасности во главе с Александром Кудрявцевым получило от руководства области четкую установку — все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, перевести в режим ручного управления. «Со всеми сбоями будут разбираться оперативно на уровне министра. Если понадобится — то и выше», — пересказывают осведомители. В заксо назревает борьба за главный комитет,… В заксобрании обсуждают, что возможное повышение единоросса Дмитрия Жукова до вице-спикера обернется настоящей борьбой за его пост председателя комитета по законодательству. Первый претендент — его однопартиец Сергей Никонов, чей комитет по экологии имеет достаточно иллюзорные полномочия. «К тому же он подчиняется [вице-спикеру, справороссу Армену] Карапетяну, что Никонова не устраивает», — докладывают в заксо. Во всяком случае, говорят, Никонов уже заручился поддержкой нового сенатора, бывшего первого вице-спикера Виктора Шептия. …но интригу сломает одно решение Бабушкиной В то же время в парламенте все чаще звучит версия, что ставку первого вице-спикера, которую освободил Шептий и которую прочат Жукову, попросту сократят. По слухам, именно такой вариант сейчас вызывает симпатии спикера заксо Людмилы Бабушкиной. «Логика: „Не доставайся же ты никому“. Чтобы не было лишних перестановок, повышений, понижений», — рассуждают в заксобрании. Мандат Шептия получит «темная лошадка» Поползли слухи, что претендентом на место депутата от Ирбитского округа, которое недавно покинул Виктор Шептий, может быть выдвинута сама неожиданная кандидатура. В заксобрании намекают, что этот человек совсем необязательно будет связан с местными элитами. В губернаторскую кампанию областной предвыборный штаб показал свою эффективность, поэтому, рассуждают во власти, выиграть в округе сможет и «темная лошадка». «В победе которой будет заинтересовано руководство области», — уточняют собеседники. Назначение Злоказова пытались сорвать Ходят слухи, что переназначение Андрея Злоказова на пост министра соцполитики едва не обернулось скандалом. Чиновник проходил предварительное согласование у «социального» комитета заксобрания, и все присутствующие, по рассказам, были уверены, что Злоказов получит единогласную поддержку. Но произошло неожиданное — представительница КПРФ Римма Скоморохова проголосовала против кандидатуры. «Поднялась паника, мол, как мы Злоказова сейчас не согласуем? В итоге [председатель комитета Вячеслав] Погудин как-то вырулил», — делятся в заксобрании. Место Бахтерева могли отдать академику,… Рассказывают, что Ирина Донник, возглавлявшая раньше Уральский государственный аграрный университет, покинула пост вице-президента РАН. В областном правительстве многие считают, что известная дама вполне могла бы занять кресло министр сельского хозяйства вместо нынешнего руководителя Артема Бахтерева. «Вот только одна преграда — Ирине Михайловне летом исполнилось 67 лет», — качают головами инсайдеры. В любом случае, добавляют они, влияние на кадровую ситуацию академик может оказывать — она до сих пор в неплохих отношениях с губернатором. …но работать будет временщик Одновременно в кабинетах предупреждают, что назначение нового министра агропрома серьезно затянется. Сразу после ухода Бахтерева руководителем с приставкой «и. о.» станет его первый заместитель Сергей Шарапов. «А подобрать полноценного министра пока не получается, переговоры с заинтересованными структурами затянуты. Внимание на других проблемах», — объясняют источники. Россель покушается на выгодный ресурс Говорят, теперь уже бывший сенатор Эдуард Россель задумал любопытную авантюру. Ветеран уральской политики в кулуарах горячо обсуждает идею взять под свой контроль Свердловский облпотребсоюз, обладающий рядом интересных активов. Примечательно, что ранее с инициативой возглавить структуру выступал помощник Росселя и бывший министр сельского хозяйства Сергей Чемезов. Свердловский министр остро отреагировал на частичную мобилизацию… Ходят слухи, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обеспокоен массовым призывом военнообязанных медиков. «Карлов находится в смятении из-за массового призыва врачей для работы в зоне боевых действий. В регионе и так острый дефицит медперсонала, а тут нужно отдать несколько десятков медиков. Кем их заменить, Карлов пока не понимает. А тут еще и заболеваемость ковидом растет. В медицинском сообществе положению Карлова, мягко говоря, не завидуют», — отметил источник. …и ищет поддержку, чтоб переизбраться на новый срок Говорят, что министр Карлов ищет поддержку среди глав уральских вузов. «Андрея Александровича официально еще не переизбрали на новый срок в качестве регионального министра здравоохранения. Сейчас Карлов пытается заручиться поддержкой ректора УГМУ Ольги Ковтун и главы УрФУ Виктора Кокшарова. Ковтун и Кокшаров — самые влиятельные главы вузов в области, которые, в свою очередь, очень тесно общаются с представителями политической элиты в регионе. Карлов полагает, что в случае чего они замолвят за него словечко», — делится источник. Свердловский депутат Госдумы ждет одобрения Кремля Ходят слухи, что депутат Госдумы Максим Иванов стал чрезмерно активным после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. «Иванов активизировался после того, как объявили мобилизацию. Он старается проявлять свой патриотизм максимально громко, чтобы в Кремле заметили его старания, похвалили, а может, и какую должность более высокооплачиваемую нашли», — делятся слухачи. Орлов отменил переговоры в Москве из-за мобилизации… Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил очередную командировку в Москву, где должен был обсудить сразу несколько проектов. Говорят, это связано с началом частичной мобилизации, в организации которой задействованы не только структуры Минобороны, но и гражданские власти. «Под угрозой, скорее всего, и отпуск [Орлова], который был намечен на октябрь», — обсуждают в мэрии. …но тут же пропал Вместе с тем, градоначальника уже несколько дней не видят на месте. По одной из версий, Алексей Орлов приболел. «Но он при этом работает, совещания проводит — по ВКС», — делятся слухмейкеры. Миллиардер, подставивший мэра, приехал загладить вину Глава крупнейшей строительной компании Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — Валерий Ананьев, чьи люди провалили дорожный ремонт у резиденции губернатора Евгения Куйвашева в Екатеринбурге, подставив тем самым мэра Алексея Орлова, пытается спасти бизнес. Говорят, на днях он приезжал в администрацию, чтобы заверить чиновников в договороспособности. А перед этим выкупил оставшиеся квартиры в доме на улице Вилонова 86/1, жильцы которого жаловались вице-мэру Рустаму Галямову на беспредел от застройщика. Собственно, срыв Ананьевым обещания урегулировать скандал и стал причиной заморозки всех его перспективных проектов в городе. Чем закончился поход бизнесмена по кабинетам, пока не известно. Депутата, обматерившего вице-мэра Екатеринбурга, решили приструнить Мэрия впервые за четыре года решила приструнить, пожалуй, самого экстравагантного депутата Екатеринбурга Александра Колесникова (представляет крупный коммунальный холдинг). Поводом стала его перепалка c замглавы города Дмитрием Ноженко на заседании 20 сентября, в которой Колесников использовал ненормативную лексику. «Коллеги Дмитрия Юрьевича настоятельно рекомендовали Колесникову извиниться — причем публично. От того, сделает ли он это, зависят дальнейшие шаги», — поделился собеседник в муниципальной власти, не раскрывая фамилий. Свердловские топ-менеджеры разозлили военкомов… Военкомы Свердловской области недовольны, как ведут себя руководители крупных предприятий. Дело в том, что топ-менеджеры стараются забронировать от частичной мобилизации как можно больше сотрудников — чуть ли не всех. «Комиссариаты с этим не согласны и пожаловались первому замгубернатора [Алексею] Шмыкову», — поделился участник одного из совещаний в Белом доме. …но попали под защиту зама Куйвашева Шмыков, говорят, в ответ дал понять представителям Минобороны, что есть ключевые специалисты, без которых все посыпется. И попросил мэров еще теснее общаться с военкоматами. «Чтобы нужные кадры не забирали в армию. Это относится конкретно к предприятиям военно-промышленного комплекса, их прямым подрядчикам (но не в когорте ВПК), а также к тем, кто отвечает за жизнеобеспечение городов — энергетики, ЖКХ, дорожные службы», — рассказал собеседник в областном кабмине. Два депутата свердловского города срывают выборы мэра По словам источника, депутаты думы Белоярского городского округа Александр Слепухин и Игорь Полуяктов срывают выборы главы, обязанности которого сейчас выполняет Людмила Туманова. «Эти два интригана пытаются выторговать новые условия и финансовые преимущества у команды, которая теперь во главе думы и администрации», — уверяет слухач. Вотчину Силина прикроют По информации инсайдеров, власти Екатеринбурга взяли курс на постепенно сворачивание деятельности городской Общественной палаты, которую возглавляет ректор УрГЭУ Яков Силин. В кулуарах объясняют, что мэру Алексею Орлову интереснее работать с Советом неравнодушных, а на две общественные структуры его времени не хватает. Научную среду ждет большая чистка Знающие люди говорят, что смена руководства Уральского отделения РАН — начало большой кампании по смене действующих директоров академических институтов. Отдельно инсайдеры указывают, что впервые за долгие десятилетия во главе уральских ученых встал гуманитарий — философ и правовед Виктор Руденко. Он, говорят, тесно связан с советником губернатора Анатолием Гайдой, который тоже может приложить руку к кадровым перестановкам. Свердловский силовик уехал в Херсон за хорошей пенсией Главный кадровик свердловского ГУ МВД Владимир Теряев, про которого говорили, что он вышел на пенсию, в действительности находится в Херсонской области Украины, готовящейся войти в состав РФ. И у полковника, по слухам, особая мотивация. «Теряев решил схитрить. Уехал в командировку, чтобы быстро заработать там генеральскую звезду и красиво уйти на пенсию — со всеми генеральскими привилегиями», — обсуждают полицейские. В каком качестве Теряев трудится в Херсоне, пока не известно. Пиарщикам свердловской полиции велели замолчать По слухам, сотрудникам пресс-службы свердловской полиции пришли новые установки, касающиеся распространения информации о деятельности сотрудников. Предположительно, это связано с появлением в соцсетях информации о деталях раскрытия громких преступлений, которая невыгодна руководству ГУ МВД. Сотрудников настоятельно попросили внимательнее относиться к информации, преподносимой как официально, так и неофициально, говорят инсайдеры. У ключевого отдела полицейского главка резко прибавилось работы… В оперативно-разыскной части управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в последние недели работа идет в разы активнее, чем раньше. Дело в том, считают слухачи, что у некоторых сотрудников прибавилось срочных задач. Якобы специальное поручение им дало высшее руководство, которому отказать так же невозможно, как найти причину не выполнять задачу. …из-за высокопоставленных силовиков По одной из версий, авральный режим работы ОРЧ СБ свердловской полиции связан с проверкой одновременно нескольких силовиков, занимающих высокие посты в ведомстве. Якобы к делу подключены сотрудники и других ведомств, однако никаких доказательств вины ни одного начальника не было найдено. Силовики отложили несколько спецопераций Поговаривают, из-за срочной бумажной работы силовики из ГУ МВД и УФСБ по Свердловской области приняли решение отложить несколько операций как в Екатеринбурге, так и в городах региона. Приготовления к некоторым из операций длились несколько месяцев, но силовики приняли решение подождать более подходящего момента и дать старт ряду уголовных дел. Свердловские авторитеты залегли на дно Инсайдеры отмечают, что спортсмены, считавшиеся в некоторых кругах криминальными авторитетами, перестали появляться на людях и ушли в уединение. Слухачи допускают, что они могли поссориться с окружением и на время холодов в России уехать в более теплые страны. Однако у инсайдеров есть и другие версии, касающиеся исхода авторитетов. Дипломат со связями в спецслужбах собирает сторонников Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, по версии инсайдеров связанный со службами иностранной разведки, продуктивно провел визит в Екатеринбург, считают слухачи. По их словам, дипломат договорился со сторонниками о взаимодействии в будущем. Во время визита в Ельцин Центр он переговорил с британским послом в Екатеринбурге Ричардом Дьюэллом, а затем провел несколько объемных разговоров с людьми, связанными с политикой. Строительные компании срывают сроки работы Слухачи говорят, что некоторые строительные компании в Свердловской области столкнулись с проблемами при выполнении заказов. В первую очередь, это якобы связано с нехваткой сотрудников, которые должны были работать на объектах вахтовым методом. Многие из кандидатов, с которыми наемщики нашли общий язык и шли на соглашения, отказались от работы в последний момент. Крупного застройщика ждут суды и многомиллионные убытки Говорят, что петербургскую Группу ЛСР (в Екатеринбурге она реализует проекты под знаком «ЛСР. Недвижимость-Урал») ждут многочисленные судебные разбирательства. «ЛСР начали жестко экономить на материалах. Последние несколько домов, которые сдал застройщик, оставляют желать лучшего: крыши домов протекают, стеклопакеты хилые и пропускают воздух. Владельцы квартир на Широкой речке готовят иски. Для ЛСР это может обернуться многомиллионными убытками», — говорят слухачи. Пиарщица митрополита затеяла опасную игру Поговаривают, все большее недовольство вызывает работа пресс-секретаря Екатеринбургской епархии Анжелы Тамбовой. На фоне явного улучшения отношений между губернатором Куйвашевым и митрополитом Евгением пиарщица продолжает борьбу с нелояльными лично к ней СМИ. «Это может поставить под удар позитивные тенденции», — намекают источники. Рабочие свердловского завода пытаются получить бронь Работники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) на фоне объявления частичной мобилизации массово пытаются перевестись на работу в один из цехов. «На сотрудников этого цеха распространяется бронь, которая освобождает от призыва», — объясняет источник. Военкомат Екатеринбурга не справляется с медкомиссией Слухачи уверяют, что в военном комиссариате по Чкаловскому району Екатеринбурга легкомысленно относятся к проведению медкомиссии при частичной мобилизации. По словам источника, у призывников не собирают анализы крови и мочи, а обследования отправляют проходить в платные клиники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.