Экодом в Нижнем Тагиле станет одной из площадок «Ночи музеев»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гости смогут побывать на лектории осознанного потребителя
Гости смогут побывать на лектории осознанного потребителя Фото:

Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле Свердловской области станет одной из площадок общероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая. Для гостей экоцентра проведут лекторий осознанного потребителя, мастер-класс по изготовлению открыток и по росписи экологичных сумок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО на севере региона — компании «Рифей», которая реализовала проект экодома в городе.

В 10 часов 17 мая в экодоме начнется лекторий, в ходе которого эксперты расскажут, какие виды одноразовой упаковки опасны для экологии и чем такие емкости можно заменить. С 11 часов на площадке стартуют мастер-классы по переработке. Гости смогут сделать брелоки из измельченных пластиковых крышек и познакомиться с древней китайской технологией литья бумаги, которую в экодоме делают из макулатуры. В конце мероприятия уральцы изготовят уникальную семейную сумку для покупок.

Участие в общероссийской акции «Ночь музеев» является для регионального оператора и площадки в Нижнем Тагиле важным шагом в процессе популяризации идей осознанного потребления. «В данный момент на севере региона происходит перезапуск системы обращения с отходами. Сегодня наша общая задача — сформировать у жителей понимание и ценность происходящих процессов, которые благоприятны для экологии и экономики области», — поделился генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

С момента создания экодома в декабре 2023 года, который совмещает в себе пункт приема вторсырья и пространство для проведения мероприятий, в экопроектах под эгидой площадки поучаствовали более 25 тысяч уральцев. «Тагильский экодом становится реальным центром просвещения на севере области. Вклад компании в экологическое воспитание очень важен для региона, поскольку региональный оператор максимально близок к населению и имеет видение всего цикла обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

В экоцентре пройдет мастер-класс по изготовлению брелоков из вторсырья
В экоцентре пройдет мастер-класс по изготовлению брелоков из вторсырья
Фото:
В экопроектах экодома в Нижнем Тагиле уже поучаствовали более 25 тысяч уральцев
В экопроектах экодома в Нижнем Тагиле уже поучаствовали более 25 тысяч уральцев
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Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле Свердловской области станет одной из площадок общероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая. Для гостей экоцентра проведут лекторий осознанного потребителя, мастер-класс по изготовлению открыток и по росписи экологичных сумок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО на севере региона — компании «Рифей», которая реализовала проект экодома в городе. В 10 часов 17 мая в экодоме начнется лекторий, в ходе которого эксперты расскажут, какие виды одноразовой упаковки опасны для экологии и чем такие емкости можно заменить. С 11 часов на площадке стартуют мастер-классы по переработке. Гости смогут сделать брелоки из измельченных пластиковых крышек и познакомиться с древней китайской технологией литья бумаги, которую в экодоме делают из макулатуры. В конце мероприятия уральцы изготовят уникальную семейную сумку для покупок. Участие в общероссийской акции «Ночь музеев» является для регионального оператора и площадки в Нижнем Тагиле важным шагом в процессе популяризации идей осознанного потребления. «В данный момент на севере региона происходит перезапуск системы обращения с отходами. Сегодня наша общая задача — сформировать у жителей понимание и ценность происходящих процессов, которые благоприятны для экологии и экономики области», — поделился генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко. С момента создания экодома в декабре 2023 года, который совмещает в себе пункт приема вторсырья и пространство для проведения мероприятий, в экопроектах под эгидой площадки поучаствовали более 25 тысяч уральцев. «Тагильский экодом становится реальным центром просвещения на севере области. Вклад компании в экологическое воспитание очень важен для региона, поскольку региональный оператор максимально близок к населению и имеет видение всего цикла обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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