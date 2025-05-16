В Екатеринбурге будут судить четырех человек за кражу топлива на миллионы рублей

Свердловская прокуратура направила в суд дело о краже топлива на 3,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии обвинения, они украли 69 тонн топлива
По версии обвинения, они украли 69 тонн топлива Фото:

Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Свердловской области, обвиняемых в краже 69 тонн топлива. Эти действия принесли ущерб на 3,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, с апреля 2023 года по февраль 2024 года организованная группа похищала бензин «АИ-92-К5» и дизельное топливо «ДТ-Л-К5» из железнодорожных вагонов-цистерн. Организатор преступной группы, будучи машинистом тепловоза в транспортной компании, получал сведения о содержимом цистерн. После он направлял вагоны на железнодорожный путь, расположенный напротив земельного участка, принадлежащего одному из соучастников. Участники группы перекачивали нефтепродукты в емкости и канистры, после чего вывозили похищенное для дальнейшей реализации.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением и в крупном размере). Оно передано для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

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Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Свердловской области, обвиняемых в краже 69 тонн топлива. Эти действия принесли ущерб на 3,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, с апреля 2023 года по февраль 2024 года организованная группа похищала бензин «АИ-92-К5» и дизельное топливо «ДТ-Л-К5» из железнодорожных вагонов-цистерн. Организатор преступной группы, будучи машинистом тепловоза в транспортной компании, получал сведения о содержимом цистерн. После он направлял вагоны на железнодорожный путь, расположенный напротив земельного участка, принадлежащего одному из соучастников. Участники группы перекачивали нефтепродукты в емкости и канистры, после чего вывозили похищенное для дальнейшей реализации. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением и в крупном размере). Оно передано для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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