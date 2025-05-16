Мэр Екатеринбурга поблагодарил Фонд святой Екатерины за День Победы. Фото

Фонду святой Екатерины вручили благодарственное письмо от мэрии Екатеринбурга

16 мая 2025 в 16:02 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов отметил заслуги организаторов Дня Победы Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр столицы Урала Алексей Орлов поблагодарил Фонд святой Екатерины за помощь в организации и проведении в городе юбилейного 9 мая. Благодарственное письмо глава вручил директору организации Александру Андрееву на заседании оргкомитета, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Хочу всем сказать огромное спасибо: правоохранительным органам, заместителям, главам районов, руководителям коммунальных служб. День Победы — это результат нашей совместной работы. Нам удалось подарить прекрасный праздник всем жителям Екатеринбурга и его гостям. Мы в очередной раз подтвердили свой высокий столичный статус!» — процитировали слова Орлова в telegram-канале Фонда. Благодарственное письмо мэр вручил от лица ветеранов, тружеников тыла и в целом жителей города. Орлов оценил высокий вклад Фонда святой Екатерины в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны. Благодарственное письмо в ходе заседания мэр также вручил благотворительному фонду РМК. Русская медная компания доставила из Волгограда с Мамаева кургана на Урал частичку Вечного огня. Инициатором этого выступила команда «РМК-Поиск». Праздничные мероприятия в День Победы в Екатеринбурге посетили 170 тысяч человек. В городе прошел парад с участием военной техники, впервые за несколько лет не в онлайн-формате, а оффлайн акция «Бессмертный полк». По проспекту Ленина прошли 80 тысяч человек с портретами своих фронтовиков. Закончился День Победы гала-концертом в Историческом сквере и традиционным праздничным салютом. Хедлайнером вечера стали Стас Пьеха, Юлия Паршута и группа «Рондо». Александру Андрееву Алексей Орлов вручил благодарственное письмо Фото: администрация Екатеринбурга Заседание оргкомитета Фото: администрация Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил за работу правоохранительные органы, замов, главам районов, коммунальных служб Фото: администрация Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр столицы Урала Алексей Орлов поблагодарил Фонд святой Екатерины за помощь в организации и проведении в городе юбилейного 9 мая. Благодарственное письмо глава вручил директору организации Александру Андрееву на заседании оргкомитета, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Хочу всем сказать огромное спасибо: правоохранительным органам, заместителям, главам районов, руководителям коммунальных служб. День Победы — это результат нашей совместной работы. Нам удалось подарить прекрасный праздник всем жителям Екатеринбурга и его гостям. Мы в очередной раз подтвердили свой высокий столичный статус!» — процитировали слова Орлова в telegram-канале Фонда. Благодарственное письмо мэр вручил от лица ветеранов, тружеников тыла и в целом жителей города. Орлов оценил высокий вклад Фонда святой Екатерины в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны. Благодарственное письмо в ходе заседания мэр также вручил благотворительному фонду РМК. Русская медная компания доставила из Волгограда с Мамаева кургана на Урал частичку Вечного огня. Инициатором этого выступила команда «РМК-Поиск». Праздничные мероприятия в День Победы в Екатеринбурге посетили 170 тысяч человек. В городе прошел парад с участием военной техники, впервые за несколько лет не в онлайн-формате, а оффлайн акция «Бессмертный полк». По проспекту Ленина прошли 80 тысяч человек с портретами своих фронтовиков. Закончился День Победы гала-концертом в Историческом сквере и традиционным праздничным салютом. Хедлайнером вечера стали Стас Пьеха, Юлия Паршута и группа «Рондо».