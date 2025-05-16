В Свердловской области остро не хватает работников сельского хозяйства

В сфере сельского хозяйства Свердловской области сохраняется проблема нехватки кадров. Об этом URA.RU рассказал председатель правления некоммерческого партнерства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергей Лацков.
«Дефицит кадров — одна из главных проблем агропромышленного комплекса, растет конкуренция на рынке труда. Для ранней профориентации в школах Свердловской области создаются агроклассы, на текущий момент их около 40. Растет целевой набор в Уральский аграрный университет», — отметил Лацков. Особенно сильно сфера нуждается в животноводах и механизаторах с высшим образованием.
Рабочий процесс усложняется высокими кредитными ставками на рынке минеральных удобрений, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов (ГСМ). «Уральские овощеводы опираются на семенной материал, созданный региональными селекционерами, ввоз семян из недружественных стран ограничен», — уточнил Лацков.
Ранее URA.RU сообщало, что посевная кампания в 2025 году задержалась из-за погодных условий. Это повлияло на производство картофеля и овощей открытого грунта.
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