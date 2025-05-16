Екатеринбуржца, выстрелившего у храма, выпустили из СИЗО

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Роману Штадлеру избрали домашний арест на один месяц
Роману Штадлеру избрали домашний арест на один месяц Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга отпустил из СИЗО 30-летнего Романа Штадлера, обвиненного в хулиганстве после выстрела у храма. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Наталья Волкова.

«Моему доверителю избрали домашний арест на 1 месяц», — сказала Волкова. Будет ли следствие обжаловать это решение, неясно.

О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором Роман танцует у храма и выстреливает вверх. Оказалось, что ролик был записан в октябре 2023 года. В интернет его могли выложить недоброжелатели Штадлера. 20 марта мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга отпустил из СИЗО 30-летнего Романа Штадлера, обвиненного в хулиганстве после выстрела у храма. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Наталья Волкова. «Моему доверителю избрали домашний арест на 1 месяц», — сказала Волкова. Будет ли следствие обжаловать это решение, неясно. О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором Роман танцует у храма и выстреливает вверх. Оказалось, что ролик был записан в октябре 2023 года. В интернет его могли выложить недоброжелатели Штадлера. 20 марта мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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