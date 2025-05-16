В Екатеринбурге от памятника архитектуры отвалился кусок. Фото

В Доме офицеров ЦВО произошло обрушение отделочного слоя

16 мая 2025 в 17:05 Размер текста - 17 +

В ОДО пострадала входная группа Фото: Размик Закарян © URA.RU От фасада Дома офицеров Центрального военного округа, который является объектом культурного наследия федерального значения, отвалился фрагмент входной группы. Об этом сообщил читатель URA.RU. В самом ОДО информацию подтвердили и уверили, что делают все, чтобы вернуть прежний облик уникальному зданию. Как видно на фото, значительный кусок штукатурки отпал с левой части ОДО. Сейчас это место огорожено лентой, чтобы прохожие случайно не пострадали. Отвалившиеся фрагменты остаются лежать на земле. «У нас произошло частичное обрушение отделочного слоя. Требуется определенное согласование с управлением государственной охраны, на данный момент нами получено задание на проведение данных работ. Эта процедура небыстрая, мы организация бюджетная, требуется соблюдение других правил. В данный момент мы предпринимаем все возможные меры, чтобы сохранить здание», — уверил представитель ОДО. Дом офицеров ранее уже попадал в поле зрения СМИ из-за своего плачевного состояния. Ремонт здесь проводился в 2022—2023 годах, но как выяснилось, он был незаконным. Красивейшее здание, которому почти 100 лет, реставрировали без согласования с управлением госохраны. По данным инсайдера, тогда фасад и скульптурную группу на главном фронтоне штукатурили и реставрировали якобы гастарбайтеры. От топорной работы Дому офицеров был причинен ущерб, суд наложил на руководство штраф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От фасада Дома офицеров Центрального военного округа, который является объектом культурного наследия федерального значения, отвалился фрагмент входной группы. Об этом сообщил читатель URA.RU. В самом ОДО информацию подтвердили и уверили, что делают все, чтобы вернуть прежний облик уникальному зданию. Как видно на фото, значительный кусок штукатурки отпал с левой части ОДО. Сейчас это место огорожено лентой, чтобы прохожие случайно не пострадали. Отвалившиеся фрагменты остаются лежать на земле. «У нас произошло частичное обрушение отделочного слоя. Требуется определенное согласование с управлением государственной охраны, на данный момент нами получено задание на проведение данных работ. Эта процедура небыстрая, мы организация бюджетная, требуется соблюдение других правил. В данный момент мы предпринимаем все возможные меры, чтобы сохранить здание», — уверил представитель ОДО. Дом офицеров ранее уже попадал в поле зрения СМИ из-за своего плачевного состояния. Ремонт здесь проводился в 2022—2023 годах, но как выяснилось, он был незаконным. Красивейшее здание, которому почти 100 лет, реставрировали без согласования с управлением госохраны. По данным инсайдера, тогда фасад и скульптурную группу на главном фронтоне штукатурили и реставрировали якобы гастарбайтеры. От топорной работы Дому офицеров был причинен ущерб, суд наложил на руководство штраф.