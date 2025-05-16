Пилот вертолета, рухнувшего под Первоуральском, выплатит миллионы пассажирке

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, нижний тагил, вертолет мчс
Авария произошла прошлым летом (архивное фото) Фото:

Пилот рухнувшего под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выплатит пять миллионов рублей пострадавшей пассажирке Эльнаре Дворниковой. Стороны договорились о мировом соглашении, сказал источник URA.RU.

Часть компенсации Чистовский уже выплатил. В судебном участке, где рассматривается уголовное дело, URA.RU добавили, что процесс отложили по просьбе Чистовского.

Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня 2024 года. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели сложнейшую экстренную операцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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Пилот рухнувшего под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выплатит пять миллионов рублей пострадавшей пассажирке Эльнаре Дворниковой. Стороны договорились о мировом соглашении, сказал источник URA.RU. Часть компенсации Чистовский уже выплатил. В судебном участке, где рассматривается уголовное дело, URA.RU добавили, что процесс отложили по просьбе Чистовского. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня 2024 года. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели сложнейшую экстренную операцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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