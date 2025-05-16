Пилот вертолета, рухнувшего под Первоуральском, выплатит миллионы пассажирке

16 мая 2025 в 16:57 Размер текста - 17 +

Авария произошла прошлым летом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пилот рухнувшего под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выплатит пять миллионов рублей пострадавшей пассажирке Эльнаре Дворниковой. Стороны договорились о мировом соглашении, сказал источник URA.RU. Часть компенсации Чистовский уже выплатил. В судебном участке, где рассматривается уголовное дело, URA.RU добавили, что процесс отложили по просьбе Чистовского. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня 2024 года. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели сложнейшую экстренную операцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилот рухнувшего под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выплатит пять миллионов рублей пострадавшей пассажирке Эльнаре Дворниковой. Стороны договорились о мировом соглашении, сказал источник URA.RU. Часть компенсации Чистовский уже выплатил. В судебном участке, где рассматривается уголовное дело, URA.RU добавили, что процесс отложили по просьбе Чистовского. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня 2024 года. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели сложнейшую экстренную операцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.