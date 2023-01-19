Тайный доклад мэру: что бесит екатеринбуржцев и кому они верят

Говорят, Алексея Орлова выводы социологов устроили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Екатеринбурга беспокоят сразу несколько проблем, в решении двух из них администрация бессильна. Такие выводы сделали социологи, перед Новым годом проводившие исследование по заказу властей. С докладом, по данным URA.RU, уже ознакомился мэр Алексей Орлов. Только после этого документ — значительно сокращенный — стал достоянием узкого круга сторонних экспертов. Один из них на условиях анонимности поделился им с агентством.

Масштабный уличный опрос проводился в декабре. С этого опроса начинается серия исследований, необходимых идеологам горадминистрации для подготовки к выборам в думу, намеченным на сентябрь.

На основании социологических данных вице-мэр Сергей Плахотин будет готовить выборы в думу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговорив с респондентами (в каждом районе выборка — около 600 человек), социологи зафиксировали «позитивный эмоциональный фон» и «удовлетворенность ситуацией в Екатеринбурге». Более половины опрошенных — 59% — заявили, что за последние 12 месяцев город «в целом изменился в лучшую сторону». Треть опрошенных не ощутила каких-либо перемен. Что в Екатеринбурге стало хуже, считает примерно каждый двадцатый горожанин.

Одной из самых упоминаемых проблем стала уборка от снега. Треть опрошенных заявила, что в 2022 году город убирался лучше, чем в 2021-м, и по пятибалльной шкале выставила «4» (27%) или «5» (3%). Самая популярная оценка — «3». Ее поставили 60% респондентов. Итоговый средний балл — 3,2.

Медицина оказалась в топе проблем горожан, но мэрия больше не контролирует больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Также людей волнуют качество медицинских услуг и рост цен. Эти болевые точки озвучили порядка 40% опрошенных», — добавил знакомый эксперт. С 2021 года мэрия не влияет на здравоохранение, все городские больницы перешли в подчинение регионального минздрава. Кроме того, выяснилось, что массовое жилищное строительство сформировало запрос на благоустройство общественных пространств, парковки и другую инфраструктуру.

Традиционным для подобных опросов является составление рейтингов ключевых политиков. Респондентам называли 12 фамилий и задавали два вопроса: кого из перечисленных деятелей вы знаете и кому из них вы доверяете в большей степени.

На первом месте по узнаваемости и поддержке — губернатор Евгений Куйвашев: 88% и 44% соответственно. На втором месте, если верить авторам отчета, — Орлов. О нем слышали 69% опрошенных и 20% ему доверяют. Самые популярные эмоции, которые Орлов вызывает у горожан, — уважение (30%), безразличие (19,4%), надежда (почти 16%) и удовлетворенность (10%). Третье место занимает бывший мэр (2013—2018 гг.) Евгений Ройзман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Узнаваемость политика, проходящего по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, — 67%, поддержка — 16%.

Четвертый — экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын. Его знает половина (49,7%) опрошенных. Доверяют миллиардеру 13%. Также респондентам называли фамилии главы «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина (узнаваемость — 34%, поддержка — 11%) и владельца компании «Сима-ленд» Андрея Симановского (33% и 7% соответственно). Козицын, Алтушкин и Симановский — учредители благотворительного «Фонда святой Екатерины», участвуют в различных общественно-политических проектах.

Евгения Куйвашева поддерживают 44% екатеринбуржцев — больше, чем кого либо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее популярная в Екатеринбурге компания — УГМК. О ней знают 83,8% респондентов. На втором месте — «Сима-ленд» (76,4%), третьем — «Кировский» (торговую сеть контролирует семья Ковпаков) с 70%. УГМК же является в глазах екатеринбуржцев «основным субъектом благотворительной помощи». Такую оценку компании дали 30% опрошенных. «Фонд святой Екатерины» основным партнером и помощником в развитии города видят 17,1%, «Сима-ленд» — 16%.

Про крупный бизнес, восприятие миллиардеров с горожанами говорили неспроста. По одной из версий, в общегородскую тройку «Единой России» на выборах может войти некий известный в городе предприниматель, меценат. По крайней мере, подобный сценарий ранее обсуждался на совещаниях.

В политблоке мэрии Екатеринбурга не стали ни подтверждать, ни опровергать подлинность опубликованных данных, воздержавшись от комментариев.