Власти узнали, чего хотят россияне в регионах

Ответы на главные запросы граждан Мишустин озвучит в Госдуме

16 марта 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Предстоящий отчет правительства перед Госдумой будет направлен на социальную поддержку граждан Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Депутаты Госдумы помогают правительству РФ получить обратную связь от простых россиян и понять, какие запросы есть у граждан, в том числе в регионах. Полученный «срез настроений» власти используют для формирования рабочей повести на ближайшие годы. Так эксперты URA.RU комментируют итоги рабочих встреч премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителями парламентских фракций, приуроченных к ежегодному отчету правительства перед Госдумой, который состоится 23 марта. Правительство готово к тесному взаимодействию с Государственной думой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин в ходе встреч с парламентариями пояснил, что общение с ними заслуживает особого внимания, поскольку через систему общественных приемных и активную работу депутаты в избирательных округах получают уникальную обратную связь от людей, а на основе оценок уже принятых решений готовят новые идеи и предложения. По мнению премьера, стратегическая задача сегодня — вывести экономику на новые рубежи. И это требует, в том числе от депутатского корпуса, ответственных, взвешенных решений. «В таких условиях, с учетом постоянного внешнего давления недружественных государств, поддержка законодателей, системная поддержка, крайне важна. Прежде всего — для защиты интересов России и ее граждан, а также для реализации всех стоящих перед нами социально-экономических задач — задач развития нашей страны, которые перед нами ставит глава государства», — сказал премьер. Парламентарии собрали предложения граждан со всей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В течение недели фракции «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» вместе с главой кабинета министров подводили промежуточные итоги и представляли новые законодательные инициативы, которые касались таких направлений, как помощь участникам СВО и их семьям, дополнительные меры социальной поддержки граждан на новых территориях, развитие системы образования и формирование молодежного предпринимательства, поддержка промышленности и многое другое. В части поддержки участников СВО звучали предложения по унификацией минимального пакета поддержки мобилизованных и добровольцев в каждом субъекте. Речь идет об ежемесячных выплатах в связи с получением ранения, гарантиях для детей при получении образования, социальное обслуживание членов семьи и оказание бесплатной юридической и психологической помощи. Сейчас они различаются в зависимости от региона. Также фракции подготовили рекомендации по улучшению условий реабилитации военнослужащих. Статья по теме Правительство пересмотрит стратегию развития экономики Большой блок вопросов касался демографии и поддержки семей с детьми. Партии предложили подумать над дальнейшим развитием госпрограммы ясельных групп для малышей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет. По мнению парламентариев этот механизм в стране распространен крайне мало. В рамках национального проекта «Демография» особое внимание предложили уделить работающим матерям, чтобы стремление реализоваться в профессии не мешало желанию иметь больше детей. Внимание премьера обратили и на необходимость пересмотра выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. А следующий год предложили сделать «Годом семьи». Отдельно прозвучало предложение выплачивать двукратный МРОТ семьям, в которых восемь и более детей. Всего таких насчитывается в России около шести тысяч. Одним из важных блоков отчета правительства станет образование Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сфере образования фракции единогласно поддержали решение президента по отказу от Болонской системы в России. По их мнению, данное решение давно назрело. Отдельное внимание было уделено подготовке новых школьных учебников, о которых сейчас ведется активная дискуссия на всех уровнях власти. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился с премьером впечатлением от украинских учебников. «Чудные дети, но изуродованы учебниками Сороса. Со второго класса воспитывали ненависть к нашей стране», — сказал парламентарий. Что касается экономики, то все фракции придерживаются одного мнения — политика была проведена правильно, но необходимо двигаться дальше. Для этого требуется новый бюджет и финансовая политика. Парламентарии заявили, что готовы принять участие в создании нового стратегического плана социально-экономического развития страны на ближайшие шесть лет. Встречи правительства и парламентских партий помогают кабмину сделать срез мнений граждан, а также понять, какие запросы есть у россиян и как выстраивать работу дальше, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Предложения фракций нужны, чтобы почувствовать общественные настроения, подправить точечно какие-то вопросы в регионах, обратить внимание на конкретную проблему граждан, ведь за фракциями стоят избиратели. Правительству важно почувствовать, что транслируют массы», — считает Макаркин. Отчет правительства в Госдуме 23 марта будет полностью направлен на удовлетворение запросов граждан Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Правительство и президент в ходе встреч с партиями получают «скан настроения» общества в регионах страны, уверен политолог Дмитрий Нечаев. «Эти встречи рассматриваются как система обратной связи, при которой партии выступают посредниками между людьми, бизнесом и правительством. В этом отношении канал обратной связи является важным, потому что уровень обобщений требований и просьб идет в рамках партии. Депутаты получают информацию, делают выводы, перекладывают в конкретные программы, которые потом находят отражение на встречах с правительством», — пояснил эксперт. По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, в Госдуме и Совете Федераций есть инструмент региональных недель, когда парламентарии встречаются с гражданами, делая некий срез мнений. Он также подчеркнул, что Госдума и правительство проводят «нулевые чтения» бюджета (предварительное рассмотрение бюджета), закладывая в него все запланированные идеи и предложения. И этот механизм уже стал нормой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы помогают правительству РФ получить обратную связь от простых россиян и понять, какие запросы есть у граждан, в том числе в регионах. Полученный «срез настроений» власти используют для формирования рабочей повести на ближайшие годы. Так эксперты URA.RU комментируют итоги рабочих встреч премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителями парламентских фракций, приуроченных к ежегодному отчету правительства перед Госдумой, который состоится 23 марта. Мишустин в ходе встреч с парламентариями пояснил, что общение с ними заслуживает особого внимания, поскольку через систему общественных приемных и активную работу депутаты в избирательных округах получают уникальную обратную связь от людей, а на основе оценок уже принятых решений готовят новые идеи и предложения. По мнению премьера, стратегическая задача сегодня — вывести экономику на новые рубежи. И это требует, в том числе от депутатского корпуса, ответственных, взвешенных решений. В течение недели фракции «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» вместе с главой кабинета министров подводили промежуточные итоги и представляли новые законодательные инициативы, которые касались таких направлений, как помощь участникам СВО и их семьям, дополнительные меры социальной поддержки граждан на новых территориях, развитие системы образования и формирование молодежного предпринимательства, поддержка промышленности и многое другое. В части поддержки участников СВО звучали предложения по унификацией минимального пакета поддержки мобилизованных и добровольцев в каждом субъекте. Речь идет об ежемесячных выплатах в связи с получением ранения, гарантиях для детей при получении образования, социальное обслуживание членов семьи и оказание бесплатной юридической и психологической помощи. Сейчас они различаются в зависимости от региона. Также фракции подготовили рекомендации по улучшению условий реабилитации военнослужащих. Большой блок вопросов касался демографии и поддержки семей с детьми. Партии предложили подумать над дальнейшим развитием госпрограммы ясельных групп для малышей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет. По мнению парламентариев этот механизм в стране распространен крайне мало. В рамках национального проекта «Демография» особое внимание предложили уделить работающим матерям, чтобы стремление реализоваться в профессии не мешало желанию иметь больше детей. Внимание премьера обратили и на необходимость пересмотра выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. А следующий год предложили сделать «Годом семьи». Отдельно прозвучало предложение выплачивать двукратный МРОТ семьям, в которых восемь и более детей. Всего таких насчитывается в России около шести тысяч. В сфере образования фракции единогласно поддержали решение президента по отказу от Болонской системы в России. По их мнению, данное решение давно назрело. Отдельное внимание было уделено подготовке новых школьных учебников, о которых сейчас ведется активная дискуссия на всех уровнях власти. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился с премьером впечатлением от украинских учебников. Что касается экономики, то все фракции придерживаются одного мнения — политика была проведена правильно, но необходимо двигаться дальше. Для этого требуется новый бюджет и финансовая политика. Парламентарии заявили, что готовы принять участие в создании нового стратегического плана социально-экономического развития страны на ближайшие шесть лет. Встречи правительства и парламентских партий помогают кабмину сделать срез мнений граждан, а также понять, какие запросы есть у россиян и как выстраивать работу дальше, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Предложения фракций нужны, чтобы почувствовать общественные настроения, подправить точечно какие-то вопросы в регионах, обратить внимание на конкретную проблему граждан, ведь за фракциями стоят избиратели. Правительству важно почувствовать, что транслируют массы», — считает Макаркин. Правительство и президент в ходе встреч с партиями получают «скан настроения» общества в регионах страны, уверен политолог Дмитрий Нечаев. По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, в Госдуме и Совете Федераций есть инструмент региональных недель, когда парламентарии встречаются с гражданами, делая некий срез мнений. Он также подчеркнул, что Госдума и правительство проводят «нулевые чтения» бюджета (предварительное рассмотрение бюджета), закладывая в него все запланированные идеи и предложения. И этот механизм уже стал нормой.