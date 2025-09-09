После нескольких спокойных дней Земля продолжает находиться в зоне устойчивой геомагнитной обстановки. Серьезных возмущений не ожидается, хотя стоит учитывать, что даже при низкой активности полностью исключить риск бури нельзя. О том, чего ждать от магнитосферы 10 сентября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 10 сентября 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности сегодня составляет 4,2 балла из 10. За прошедшие сутки не зафиксировано вспышек класса C и выше, что указывает на относительно тихое состояние Солнца.
Тем не менее слабая активность не гарантирует отсутствия резких выбросов плазмы. Поэтому метеозависимым стоит продолжать следить за прогнозами.
Магнитная буря 10 сентября
Прогноз на завтрашний день благоприятный. Вероятность магнитной бури оценивается всего в 7%, слабые возмущения возможны с вероятностью 25%, а шанс стабильного состояния магнитосферы — 68%.
Схожая картина ожидается и в среду, 11 сентября. Вероятность спокойной магнитной обстановки возрастет до 82%, а риск возмущений снизится до минимума.
Прогноз магнитных бурь на месяц
В ближайшую неделю серьезных всплесков геомагнитной активности не ожидается. Серьезную бурю прогнозируют в середине месяца: 14–15 сентября ожидается шторм категории G2–G3, что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.
Далее, вплоть до конца сентября, обстановка вновь вернется к «зеленому» уровню. Следующий возможный шторм ученые прогнозируют в с 1 по 6 октября.
Что делать метеозависимым
Даже при слабых колебаниях магнитного поля часть людей может ощущать недомогание. Чаще всего это проявляется в виде усталости, головной боли, скачков давления и проблем с концентрацией. Особенно подвержены метеозависимости пожилые люди, а также страдающие хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- правильно питаться и избегать переедания;
- чаще бывать на свежем воздухе и заниматься физической активностью;
- отказаться от алкоголя и курения;
- пить больше воды.
Если же неприятные симптомы не проходят или усиливаются, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить другие возможные причины недомогания. Ведь метеозависимость может оказаться симптомом хронического заболевания.
