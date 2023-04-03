«Детей бьют, матерят и называют дебилоидами»

Глава благотворительного фонда обвинила свердловский детдом в издевательствах над сиротами

03 апреля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мнения благотворителей относительно атмосферы в детдоме разделились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая обвинила сотрудников детдома из свердловского поселка Заводоуспенское в издевательствах над детьми. Женщина рассказала URA.RU о том, что на воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) воспитатели поднимают руку, кроют их матом и называют «дебилоидами». Об этих фактах благотворитель сообщила в следственный комитет, прокуратуру и министерство соцполитики региона. У некоторых воспитанников прохудилась обувь Фото: предоставлено Еленой Веселой «В этом детском доме процветают рукоприкладство, нецензурная брань в речи сотрудников. Маленьких детей постоянно шлепают и дергают, одна из сотрудниц любит называть крошек дебилоидами. Как разговаривают с детьми — не поддается объяснению: посылают матом подростков во все интересные места, матерятся направо и налево. Это невозможно даже слушать, а дети живут в этой атмосфере», — написала Веселая в заявлениях на имя экс-главы регионального СКР Михаила Богинского и главного свердловского прокурора Бориса Крылова. Елена Веселая и ее коллеги из тюменского фонда опекают свердловский детдом уже шесть лет: от Тюмени до него в три раза ближе, чем от Екатеринбурга. Фонд закупает ребятам вещи, продукты, лекарства, организует экскурсии, праздники, выезды. По словам женщины, за время сотрудничества с центром дети ей стали как родные. «Они растут у меня на глазах, мне больно от того, что с ними происходит. Они воспринимают преступления сотрудников как образ жизни, матерную речь — как норму, вместе с воспитателями ходят в курилку. Мне известны факты, когда работники центра выменивали у ребят на пачку сигарет подарки, что мы им привозили», — описала атмосферу в детдоме Веселая. Она объясняет, что наблюдала такую картину несколько лет, но молчала, опасаясь, что ее разлучат с детьми. Между тем группа свердловчан, которая тоже шефствует над заводоуспенским центром, утверждает обратное. По их словам, у воспитателей и ребят добрые отношения. Фонд организует для ребят незабываемые дни рождения Фото: предоставлено Еленой Веселой «Никаких физических наказаний там нет, никто детей не называет грубыми и нецензурными словами. Там везде установлены видеокамеры, и все дети знают свои права. А со стороны Веселой некрасиво сначала помогать детскому дому, а потом говорить, как там все плохо. Если она якобы видела нарушения и молчала, то значит была соучастницей?» — прокомментировал ситуацию екатеринбуржец Роман Демин, который с товарищами помогает центру. За комментарием URA.RU обратилось в министерство социальной политики. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Ранее воспитанница этого детского дома стала жертвой анонимного преступника, который вынудил девочку отправлять ему интимные фото. Незнакомец шантажировал и запугивал ребенка. Елена Веселая обвинила руководство детдома и следствие в равнодушии. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией и поручил доложить ему о ходе уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая обвинила сотрудников детдома из свердловского поселка Заводоуспенское в издевательствах над детьми. Женщина рассказала URA.RU о том, что на воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) воспитатели поднимают руку, кроют их матом и называют «дебилоидами». Об этих фактах благотворитель сообщила в следственный комитет, прокуратуру и министерство соцполитики региона. «В этом детском доме процветают рукоприкладство, нецензурная брань в речи сотрудников. Маленьких детей постоянно шлепают и дергают, одна из сотрудниц любит называть крошек дебилоидами. Как разговаривают с детьми — не поддается объяснению: посылают матом подростков во все интересные места, матерятся направо и налево. Это невозможно даже слушать, а дети живут в этой атмосфере», — написала Веселая в заявлениях на имя экс-главы регионального СКР Михаила Богинского и главного свердловского прокурора Бориса Крылова. Елена Веселая и ее коллеги из тюменского фонда опекают свердловский детдом уже шесть лет: от Тюмени до него в три раза ближе, чем от Екатеринбурга. Фонд закупает ребятам вещи, продукты, лекарства, организует экскурсии, праздники, выезды. По словам женщины, за время сотрудничества с центром дети ей стали как родные. «Они растут у меня на глазах, мне больно от того, что с ними происходит. Они воспринимают преступления сотрудников как образ жизни, матерную речь — как норму, вместе с воспитателями ходят в курилку. Мне известны факты, когда работники центра выменивали у ребят на пачку сигарет подарки, что мы им привозили», — описала атмосферу в детдоме Веселая. Она объясняет, что наблюдала такую картину несколько лет, но молчала, опасаясь, что ее разлучат с детьми. Между тем группа свердловчан, которая тоже шефствует над заводоуспенским центром, утверждает обратное. По их словам, у воспитателей и ребят добрые отношения. «Никаких физических наказаний там нет, никто детей не называет грубыми и нецензурными словами. Там везде установлены видеокамеры, и все дети знают свои права. А со стороны Веселой некрасиво сначала помогать детскому дому, а потом говорить, как там все плохо. Если она якобы видела нарушения и молчала, то значит была соучастницей?» — прокомментировал ситуацию екатеринбуржец Роман Демин, который с товарищами помогает центру. За комментарием URA.RU обратилось в министерство социальной политики. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Ранее воспитанница этого детского дома стала жертвой анонимного преступника, который вынудил девочку отправлять ему интимные фото. Незнакомец шантажировал и запугивал ребенка. Елена Веселая обвинила руководство детдома и следствие в равнодушии. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией и поручил доложить ему о ходе уголовного дела.