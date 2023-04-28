Путин показал, кто помог стране выстоять в первый год СВО

Важная для России сила была создана еще в дореволюционный период

28 апреля 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу законодателей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин показал, кто помог стране выстоять в сложное время. Благодаря эффективной работе депутатов и сенаторов Россия смогла преодолеть экономические санкции. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы выступления главы государства на пленарном заседании Совета законодателей РФ 28 апреля. Стремление депутатов донести до простых людей, что происходит и получение от них обратной связи позволило избежать кризиса и укрепить Россию. Ежегодная встреча президента с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ традиционно прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Путин поблагодарил сенаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов за создание прочного законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России, укрепление ее суверенитета и повышение качества жизни людей. Он напомнил, что парламентские традиции в стране имеют глубокие корни и закладывались еще в дореволюционные годы. Президент традиционно приветствует Совет законодателей России, подводит итоги и ставит задачи на будущий год Фото с сайта kremlin.ru «Многие ваши предшественники, первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради Отчизны. Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — подчеркнул российский лидер. Путин особо отметил, что в повестке прошлого и текущего года центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции (СВО), поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты военнослужащих. «В условиях экономической агрессии Запада парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда», — сказал глава государства. Статья по теме Путин укрепляет вертикаль власти в России Президент отметил, что власть успешно справляется с внешним давлением, которое обрушилось на Россию. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на макроэкономические показатели за прошлый год — все «более-менее стабильно», а также начали расти реальные доходы граждан. На этом Путин сделал особый акцент: «Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача», — подчеркнул он. В то же время в своем выступлении глава государства наметил вектор работы на предстоящий период. В числе приоритетных задач он назвал юридическое обеспечение интеграции новых регионов. Он призвал вести работу системно, чтобы жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей «чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству» России. Другая важная задача — должна заработать вся система трудовых, социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание. По словам Путина, нужно сделать все, чтобы отстоять и защитить выбор жителей Донбасса вернуться в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Это наши исторические земли и родные для нас люди! Многие из вас там бывали. Чем отличаются они от других частей нашего народа? Ничем! Это и есть часть нашего народа. И мы обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор — вернуться в Россию», — подчеркнул Путин под одобрительные аплодисменты зала. Президент также указал на возрастающую роль парламентской дипломатии в сложившихся условиях. По его словам, бывшие партнеры страны «маниакально разрушают каналы диалога» и пытаются навязать всем свои взгляды и правила, которые «пишут под одеялом», но Россия «к ним под одеяло лезть не буде» и следовать этим правилам не собирается. Несмотря на все старания Запада изолировать РФ, интенсивность международных контактов только нарастает. «На самоизоляцию Россия уходить не собирается. Наоборот, будем расширять равноправные, взаимовыгодные, партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке. В тех же Соединенных Штатах много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе. Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих народов. Им это еще аукнется», — пояснил президент, подчеркнув, что страна готова работать с теми зарубежными партнерами, которые хотят сотрудничать с Россией. Статья по теме Путин представил россиянам тех, кто спасет их в трудную минуту Встреча с членами Совета законодателей России проходит ежегодно и приурочена к празднованию Дня российского парламентаризма. Традиционно президент озвучивает ключевые направления работы и задачи, в решении которых ждет активности депутатов. Так, в прошлом году Путин призвал заксобрания усилить работу по антисанкционным мерам, проработать механизмы поддержки социально незащищенных слоев общества, оказывать помощь ключевым отраслям экономики. Муниципальных депутатов президент призвал быть на связи с людьми, уделять им «внимание и заботу». Законодатели с поставленными задачами справились, поэтому Путин высоко оценил вклад депутатов в успешное противостояние ограничениям Запада. Без эффективной работы законодательной ветви власти достичь имеющихся результатов вряд ли удалось бы, считает политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Понятие единства для российской власти стало ключевым, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Правительство формулировало решения, которые были необходимы для минимизации ущерба, нанесенного рестрикциями Запада, а законодательные органы оперативно принимали нормативно-правовые акты. В осенней сессии было принято больше законов, чем в обычный период. Также парламент оперативно реагировали на необходимость ускорить интеграцию новых регионов, например, внесли законопроект по особым экономическим зонам. Мы наблюдаем консолидацию, объединение вокруг лидера», — сказал политолог. С коллегой согласился руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он подчеркнул, что для российской власти понятие единства сегодня стало ключевым. «Каждый депутат играет роль в разъяснении народу того, что происходит, и в обратном донесении мнения людей до исполнительной власти. Наши законодатели люди дисциплинированные, противоречий с исполнительной властью нет. Законотворчество поставлено на конвейер, все делается четко, быстро», — пояснил он. Муниципальные депутаты также не подвели и со своей ролью справились, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, их главным достижением стала эффективная коммуникация с населением. «Муниципальные депутаты сыграли важную роль в укреплении страны. Потому что это те люди, которые работают с гражданами России на местах, на земле. Они фактически олицетворяют власть. Они способны слышать чаяния, ожидания, боль и проблемы россиян, выносить их на обсуждение, при необходимости обращаться в вышестоящие органы», — подытожил Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, кто помог стране выстоять в сложное время. Благодаря эффективной работе депутатов и сенаторов Россия смогла преодолеть экономические санкции. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы выступления главы государства на пленарном заседании Совета законодателей РФ 28 апреля. Стремление депутатов донести до простых людей, что происходит и получение от них обратной связи позволило избежать кризиса и укрепить Россию. Ежегодная встреча президента с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ традиционно прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Путин поблагодарил сенаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов за создание прочного законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России, укрепление ее суверенитета и повышение качества жизни людей. Он напомнил, что парламентские традиции в стране имеют глубокие корни и закладывались еще в дореволюционные годы. «Многие ваши предшественники, первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради Отчизны. Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — подчеркнул российский лидер. Путин особо отметил, что в повестке прошлого и текущего года центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции (СВО), поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты военнослужащих. «В условиях экономической агрессии Запада парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда», — сказал глава государства. Президент отметил, что власть успешно справляется с внешним давлением, которое обрушилось на Россию. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на макроэкономические показатели за прошлый год — все «более-менее стабильно», а также начали расти реальные доходы граждан. На этом Путин сделал особый акцент: В то же время в своем выступлении глава государства наметил вектор работы на предстоящий период. В числе приоритетных задач он назвал юридическое обеспечение интеграции новых регионов. Он призвал вести работу системно, чтобы жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей «чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству» России. Другая важная задача — должна заработать вся система трудовых, социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание. «Это наши исторические земли и родные для нас люди! Многие из вас там бывали. Чем отличаются они от других частей нашего народа? Ничем! Это и есть часть нашего народа. И мы обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор — вернуться в Россию», — подчеркнул Путин под одобрительные аплодисменты зала. Президент также указал на возрастающую роль парламентской дипломатии в сложившихся условиях. По его словам, бывшие партнеры страны «маниакально разрушают каналы диалога» и пытаются навязать всем свои взгляды и правила, которые «пишут под одеялом», но Россия «к ним под одеяло лезть не буде» и следовать этим правилам не собирается. Несмотря на все старания Запада изолировать РФ, интенсивность международных контактов только нарастает. Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих народов. Им это еще аукнется», — пояснил президент, подчеркнув, что страна готова работать с теми зарубежными партнерами, которые хотят сотрудничать с Россией. Встреча с членами Совета законодателей России проходит ежегодно и приурочена к празднованию Дня российского парламентаризма. Традиционно президент озвучивает ключевые направления работы и задачи, в решении которых ждет активности депутатов. Так, в прошлом году Путин призвал заксобрания усилить работу по антисанкционным мерам, проработать механизмы поддержки социально незащищенных слоев общества, оказывать помощь ключевым отраслям экономики. Муниципальных депутатов президент призвал быть на связи с людьми, уделять им «внимание и заботу». Законодатели с поставленными задачами справились, поэтому Путин высоко оценил вклад депутатов в успешное противостояние ограничениям Запада. Без эффективной работы законодательной ветви власти достичь имеющихся результатов вряд ли удалось бы, считает политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Правительство формулировало решения, которые были необходимы для минимизации ущерба, нанесенного рестрикциями Запада, а законодательные органы оперативно принимали нормативно-правовые акты. В осенней сессии было принято больше законов, чем в обычный период. Также парламент оперативно реагировали на необходимость ускорить интеграцию новых регионов, например, внесли законопроект по особым экономическим зонам. Мы наблюдаем консолидацию, объединение вокруг лидера», — сказал политолог. С коллегой согласился руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он подчеркнул, что для российской власти понятие единства сегодня стало ключевым. Муниципальные депутаты также не подвели и со своей ролью справились, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, их главным достижением стала эффективная коммуникация с населением. «Муниципальные депутаты сыграли важную роль в укреплении страны. Потому что это те люди, которые работают с гражданами России на местах, на земле. Они фактически олицетворяют власть. Они способны слышать чаяния, ожидания, боль и проблемы россиян, выносить их на обсуждение, при необходимости обращаться в вышестоящие органы», — подытожил Орлов.