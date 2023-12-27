Пермяков во время каникул ждут гадания и магический цирк

В городе пройдут бесплатные и платные мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на то что в ночь с 31 декабря на 1 января в Перми не запланированы развлекательные мероприятия, горожан ждет насыщенная праздничная неделя. Театры, концертные залы и даже торговые центры готовят разнообразную шоу-программу для детей и взрослых. Куда сходить в длинные выходные — в подборке URA.RU.

Эспланада

На Эспланаде 7 января пройдет большой концерт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гостей ледового городка «Лукоморье» на Эспланаде каждый день будут развлекать аниматоры. В Рождество, 7 января, здесь пройдет масштабный праздник с выступлениями пермских творческих коллективов. Будут работать интерактивные площадки. Также в городке установят рождественский вертеп, с которым можно сделать фотографию на память.

Место: городская Эспланада

Стоимость: бесплатно

Театры

В большинстве пермских театров все билеты давно распроданы. Но на некоторые спектакли еще можно попасть. Места есть в «Театре Театре» на спектакли «Вертинский» 2 января, «Урожай» 3 и 7 января, «Гостиница Центральная», 6 января и «Доктор Живаго» 7 января. Также в праздники театр устраивает экскурсии по закулисью 7 и 8 января. Стоимость билетов начинается от 350 рублей.

Место: Театр-Театр

Стоимость: от 350 рублей

Концерты

В филармонии «Триумф» пройдет концерт музыки из фильмов о Гарри Поттера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дворцах культуры на протяжении всех выходных будут идти концерты и спектакли. В Пермской краевой филармонии пройдет Международный музыкальный рождественский фестиваль. «Светлый праздник музыки ежегодно объединяет в одном творческом поле разные традиции и культуры. Это очень добрый фестиваль и все участвующие в нем коллективы создают особые праздничные проекты. В этом году будет представлено 16 программ фортепианной, камерной, органной, джазовой, вокальной, народной, хоровой музыки и детских проектов», — сказано на сайте филармонии. Стоимость билетов — от 400 рублей.

В частной филармонии «Триумф» афиша довольно разнообразная. Здесь 5 января выступит группа «Моя дорогая», 7 января — артисты Пермского театра оперы и балета, 6 и 7 января симфонический ансамбль исполнит музыку и песни из фильма про Гарри Поттера, 8 января устроят вечер немого кино, а 9 января состоится фестиваль йоги при свечах.

Место: Пермская краевая филармония, Органный зал, частная филармония «Триумф»

Стоимость: от 400 рублей

Музеи

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» зовет пермяков отметить Рождество. С 7 по 18 января здесь будет проходить фольклорная программа «Святки в Хохловке». Для гостей устроят представление с зимними народными играми и гаданиями. Стоимость билетов — 750 для взрослых и 450 рублей для детей.

Место: архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Стоимость: 750 рублей для взрослых и 450 рублей для детей

Торговые центры

В торговых центрах готовят бесплатные представления для детей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бесплатные праздники проведут пермские торговые центры. В ТРЦ «Планета» с 3 по 7 января пройдут новогодние шоу-программы для детей, а с 5 по 7 января Дед Мороз со Снегурочкой будут раздавать сладости в своей резиденции. Мероприятия будут проходить с 15:00 до 17:00.

В ТРК «Семья» 5 января покажут игровую сказку «Щелкунчик», 6 января шоу «Магический цирк», а 7 января проведут розыгрыш подарков. начало всех мероприятий в 15:00.

Место: ТРЦ «Планета», ТРК «Семья»

Стоимость: бесплатно