Что изменит транспортная реформа ХМАО

Правительство Югры анонсировало обновление рынка пассажирских перевозок

28 февраля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Автобусы малой вместимости и маршрутки Нижневартовска канут в прошлое Фото: Игорь Пантин © URA.RU Стройкомплекс Югры в официальном telegram-канале анонсировал перезагрузку пассажирских перевозок. Пилотной площадкой стал Нижневартовск, где жители новых районов давно жаловались на устаревшую маршрутную сеть. В городе уже началась транспортная реформа — закуплены новые экологичные автобусы на метане и развернута сеть АГЗС. Каким будет сценарий переформатирования перевозок по всей Югре, рассказал URA.RU первый заместитель департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрей Середнев. Транспортная реформа в Югре началась с того, что вы — и об этом URA.RU рассказывал вице-губернатор Азат Ислаев — стали «тайным пассажиром» и лично проехали по дорогам округа. Какие уязвимости удалось выявить, как этот опыт уже повлиял и еще повлияет на общественный транспорт в городах и межмуниципальные перевозки? Андрей Середнев объехал Югру на автобусе, став «тайным пассажиром» Фото: telegram-канал «Стройкомплекс Югры» На самом деле, приехав Югру и выйдя на работу в правительство, я еще не понимал, что вообще происходит в транспортной системе округа. По факту, я получил кучу документов и контрактов. Вычитав их, я осознал, что, к сожалению, из этого ничего понять нельзя — не было никаких требований, никаких подробностей. Что я сделал? Первым делом потратил несколько недель, чтобы прокатиться по межмуниципальным маршрутам и по городам. Посмотрел, позадавал вопросы, когда на остановках стоял. То есть, я выезжал без машины, как обычный житель Югры. Я взял крупные города: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск — и посмотрел, что происходит на рынке пассажирских перевозок. Итоги поездки оказались удручающе плачевными. Основной автобусный парк — это старые машины, средний возраст — 15 лет. Ну, ладно, не новый. Но ты заходишь в автобусы и видишь дыры в полу. Это страшно, это опасно! И когда ты начинаешь перевозчикам задавать вопрос, почему так произошло, когда предпринимаешь попытки наладить контроль, все отмахиваются. Мол, мы без тебя тут работали, и все нормально было — примерно такие отзывы мы получали. За коммерческими перевозчиками не было практически никакого контроля. И что произошло потом? Потом мы пошли в департамент информационных технологий, чтобы возобновить единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС) и доработать ее. Сейчас уже почти все перевозчики работают в этой системе, и мы всех их видим. Появилась возможность контролировать перевозки в режиме 24/7. И, если посмотреть на обращения граждан, даже число жалоб на опоздание автобусов начинает снижаться. Работы еще очень много, особенно по обновлению. Было много недовольства, что в автобусах холодно, что машины ходят не по расписанию, а по наполняемости. Еще мы получили обращения от граждан с ограничениями по здоровью. Для большинства таких жителей поездка на автобусе недоступна из-за отсутствия аппарелей, да и некуда зайти — машины переполнены, колясочнику в давке места нет. Были обращения и от мам маленьких детей, для которых загрузка коляски в автобус зачастую превращается в задачу повышенной сложности. И вот сейчас мы всю эту историю начинаем перебарывать. Понятно, что это не быстро, что затратно. Но это необходимо, и уже сейчас, на начальном этапе, мы видим улучшение. Когда правительство Югры объявило о транспортной реформе, поток жалоб от перевозчиков резко возрос. Позже власти сделали заявление, что были проблемы и с отчетностью у транспортных компаний, и с отслеживанием и фактическим подтверждением маршрутов, и так называемые «серые» схемы… Когда я выезжал посмотреть, что на самом деле происходит на маршрутах, то неоднократно наблюдал, как водители брали наличку, не выдавая чеки. То есть, это черный нал, который нигде не учитывался. И параллельно были жалобы на то, что якобы по системе навигации не оплачивалась работа транспорта. Все дело в том, что в системе в этой никто толком и не работал, никто не хотел показывать реальные цифры. И мы говорили перевозчикам: подтвердите поездки по маршруту, предоставьте чеки. А иначе на каком основании округ должен вам субсидировать расходы? Мы эту историю прервали — перевозчик должен работать как положено, и отчетность должна быть в порядке. Поэтому в ответ и получили поток негатива. Сейчас эта проблема решена благодаря РНИС — все доказывают выполнение транспортной работы, а округ оплачивает. Если есть претензии к расчетам — без проблем, перевозчик может прийти и доказать, что выполнил больше. И большинство перевозчиков спокойно согласились с новыми требованиями? Или были возмущения и попытки саботировать процесс? Так или иначе, да. И потом, все, кто представлял отчетность, получали деньги практически в срок. Мы всех уведомили, написали, что нужно для этого. Но одно из предприятий в Нижневартовске стало последним перевозчиком, согласившимся перейти на новый формат. Был нескончаемый поток жалоб в прокуратуру, угрозы идти в суд, заявления в прессе, что округ якобы уничтожает транспортное предприятие. При этом, большая часть автобусного парка у таких перевозчиков уже устаревшая. И если департамент дорожного хозяйства оговаривает в контрактах, что автобусы межмуниципального перевозчика должны быть новыми и безопасными, то на город с таким подходом оставалось старье. А перевозка должна быть безопасной, в первую очередь. Безопасной и качественной. На самом деле то, что называется транспортной реформой, это обычное приведение к стандартам, которые существуют в России. Новые автобусы Lotus на полигоне в Нижневартовске Фото: telegram-канал «Стройкомплекс Югры» В Нижневартовске до реформы уже предпринимались попытки обновить общественный транспорт, в сотрудничестве с корпорацией ВЭБ.РФ даже проводились исследования пассажирского трафика. Ставили датчики на входе в автобусы, специалисты ездили на маршрутках по городу. Эти данные будут учтены сейчас? При расчетах все они были заложены. Эта работа, разумеется, не прошла бесследно, и проделано было очень много. Но насколько качественно проводились расчеты, мы не можем утверждать, потому что я лично, например, не присутствовал при этом. Но в основу легла именно эта модель, позволяющая значительно улучшить качество перевозок. Сейчас у нас первый конкурс прошел, на линию в городе выходят 83 машины с 1 марта. Следующий транш планируется 1 мая, там будет еще порядка 70 машин. И если до обновления парка автобусов по Нижневартовску ездили 110 транспортных средств — а это не только большой класс вместимостью около ста пассажиров, это и средний (50-60 человек), и маршрутки, — то теперь этот транспорт малой вместимости заменят полноценные автобусы. Пока частично. Но в мае уже будет 150 машин на линии. И Нижневартовск станет уже городом социально ориентированными маршрутами. К уже существующим впоследствии добавится 12 новых. Главное, чтобы привычные маршруты не исчезли. Похожая история была в Сургуте, и это вызвало множество возмущений. Это вопрос к тем, кто проводил исследования. Здесь только практика покажет. Я не сторонник того, чтобы все сломать. Нам необходимо довнести и улучшить. В Нижневартовске мы не ломаем ничего, а добавляем. Мы действительно ничего не будем ломать. Жители увидят новые машины, измененный интервал, четкое расписание, автобусы будут чаще ходить. В итоге их число будет в два раза выше, планируем довести его до 250 единиц. Мы придем к тому, чтобы вместо 40-минутных интервалы ожидания стали 15-минутными. У нас планируется открытие двух новых маршрутов, перевод всех коммерческих маршрутов в социальные, на которых будут действовать все льготы. Несколько маршрутов изменятся — мы будем их продлевать. Накануне подвели итоги четырех краткосрочных аукционов в Нижневартовске. На три месяца законтрактовались муниципальные перевозчики. Когда планируется разыграть долгосрочный контракт на семь лет? Администрация Нижневартовска разыграла короткие контракты, чтобы не оставить город без транспорта Фото: telegram-канал «Стройкомплекс Югры» Администрация города приняла решение разыграть эти контракты, чтобы не оставить жителей без транспортного сообщения. Поэтому, пока идут конкурсные процедуры по долгосрочному соглашению, провели аукционы на короткий период — для подстраховки. Думаю, что к маю уже все окончательно должно разрешиться. Говоря об этом аукционе, невозможно не упомянуть о приходе на рынок нижневартовских перевозок нового поставщика — столичной компании «Домтрансавто». Почему федеральные игроки заинтересовались Нижневартовском? Если посмотреть на федеральный рынок перевозок в целом, то есть тренд на выход крупных игроков в регионы. У них есть опыт работы, возможности — это не только автобусы, но и технологии, связанные с контролем диспетчеризации, например, или с автоматизацией. В целом, это обычная история, когда приходит компетентная и более конкурентоспособная компания — аналогии можно провести и с крупными компаниями, АЗС или другими сетями. Вся конкурсная документация была разработана таким образом, чтобы на аукцион зашло максимальное количество игроков. Мы не можем ограничивать кого-то, потому что так написан закон. Что ждет местных перевозчиков Нижневартовска и их сотрудников в случае, если и новый долгосрочный контракт выиграет крупный игрок? Конкурировать с федеральными игроками, конечно, непросто. Но нас тоже заботит судьба местных предприятий. Наша задача — подтянуть их уровень на действующих перевозках, например, межмуниципальных. То есть, мы вводим дополнительные требования и совместно с ними работаем на повышение качества обслуживания. Касательно ПАТП-1 не могу ничего сказать. У них основная история — это межмуниципальные перевозки, и там есть определенный дефицит кадров. Как вариант, водителей с городских маршрутов переключат на междугородние, но это стоит уточнить у предприятия. Что же касается ПАТП-2, которое ранее полностью занималось внутригородскими перевозками, то всему персоналу уже предложено перейти в новую компанию. Вне зависимости от должности. Средняя заработная плата, которую новый перевозчик предлагает, выше — если ранее она составляла порядка 60 000 рублей, сейчас будет в районе 80 000 рублей. Нижневартовск — это пилотный проект. А как будут нововведения распространяться на другие города? Какие планы вообще на весь округ по муниципальным и межмуниципальным перевозкам? Я считаю, что этот пилот станет положительным опытом. Мы ничего не ломаем, мы добавляем и приумножаем. Естественно, в первые пару месяцев предстоит отладка, но все будет дорабатываться, если найдутся какие-то шероховатости. И уже исходя из этого мы будем ретранслировать на другие города — обновление системы общественного транспорта необходимо во всех муниципалитетах округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стройкомплекс Югры в официальном telegram-канале анонсировал перезагрузку пассажирских перевозок. Пилотной площадкой стал Нижневартовск, где жители новых районов давно жаловались на устаревшую маршрутную сеть. В городе уже началась транспортная реформа — закуплены новые экологичные автобусы на метане и развернута сеть АГЗС. Каким будет сценарий переформатирования перевозок по всей Югре, рассказал URA.RU первый заместитель департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрей Середнев. Транспортная реформа в Югре началась с того, что вы — и об этом URA.RU рассказывал вице-губернатор Азат Ислаев — стали «тайным пассажиром» и лично проехали по дорогам округа. Какие уязвимости удалось выявить, как этот опыт уже повлиял и еще повлияет на общественный транспорт в городах и межмуниципальные перевозки? На самом деле, приехав Югру и выйдя на работу в правительство, я еще не понимал, что вообще происходит в транспортной системе округа. По факту, я получил кучу документов и контрактов. Вычитав их, я осознал, что, к сожалению, из этого ничего понять нельзя — не было никаких требований, никаких подробностей. Что я сделал? Первым делом потратил несколько недель, чтобы прокатиться по межмуниципальным маршрутам и по городам. Посмотрел, позадавал вопросы, когда на остановках стоял. То есть, я выезжал без машины, как обычный житель Югры. Я взял крупные города: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск — и посмотрел, что происходит на рынке пассажирских перевозок. Итоги поездки оказались удручающе плачевными. Основной автобусный парк — это старые машины, средний возраст — 15 лет. Ну, ладно, не новый. Но ты заходишь в автобусы и видишь дыры в полу. Это страшно, это опасно! И когда ты начинаешь перевозчикам задавать вопрос, почему так произошло, когда предпринимаешь попытки наладить контроль, все отмахиваются. Мол, мы без тебя тут работали, и все нормально было — примерно такие отзывы мы получали. За коммерческими перевозчиками не было практически никакого контроля. И что произошло потом? Потом мы пошли в департамент информационных технологий, чтобы возобновить единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС) и доработать ее. Сейчас уже почти все перевозчики работают в этой системе, и мы всех их видим. Появилась возможность контролировать перевозки в режиме 24/7. И, если посмотреть на обращения граждан, даже число жалоб на опоздание автобусов начинает снижаться. Работы еще очень много, особенно по обновлению. Было много недовольства, что в автобусах холодно, что машины ходят не по расписанию, а по наполняемости. Еще мы получили обращения от граждан с ограничениями по здоровью. Для большинства таких жителей поездка на автобусе недоступна из-за отсутствия аппарелей, да и некуда зайти — машины переполнены, колясочнику в давке места нет. Были обращения и от мам маленьких детей, для которых загрузка коляски в автобус зачастую превращается в задачу повышенной сложности. И вот сейчас мы всю эту историю начинаем перебарывать. Понятно, что это не быстро, что затратно. Но это необходимо, и уже сейчас, на начальном этапе, мы видим улучшение. Когда правительство Югры объявило о транспортной реформе, поток жалоб от перевозчиков резко возрос. Позже власти сделали заявление, что были проблемы и с отчетностью у транспортных компаний, и с отслеживанием и фактическим подтверждением маршрутов, и так называемые «серые» схемы… Когда я выезжал посмотреть, что на самом деле происходит на маршрутах, то неоднократно наблюдал, как водители брали наличку, не выдавая чеки. То есть, это черный нал, который нигде не учитывался. И параллельно были жалобы на то, что якобы по системе навигации не оплачивалась работа транспорта. Мы эту историю прервали — перевозчик должен работать как положено, и отчетность должна быть в порядке. Поэтому в ответ и получили поток негатива. Сейчас эта проблема решена благодаря РНИС — все доказывают выполнение транспортной работы, а округ оплачивает. Если есть претензии к расчетам — без проблем, перевозчик может прийти и доказать, что выполнил больше. И большинство перевозчиков спокойно согласились с новыми требованиями? Или были возмущения и попытки саботировать процесс? Так или иначе, да. И потом, все, кто представлял отчетность, получали деньги практически в срок. Мы всех уведомили, написали, что нужно для этого. Но одно из предприятий в Нижневартовске стало последним перевозчиком, согласившимся перейти на новый формат. Был нескончаемый поток жалоб в прокуратуру, угрозы идти в суд, заявления в прессе, что округ якобы уничтожает транспортное предприятие. При этом, большая часть автобусного парка у таких перевозчиков уже устаревшая. И если департамент дорожного хозяйства оговаривает в контрактах, что автобусы межмуниципального перевозчика должны быть новыми и безопасными, то на город с таким подходом оставалось старье. А перевозка должна быть безопасной, в первую очередь. Безопасной и качественной. На самом деле то, что называется транспортной реформой, это обычное приведение к стандартам, которые существуют в России. В Нижневартовске до реформы уже предпринимались попытки обновить общественный транспорт, в сотрудничестве с корпорацией ВЭБ.РФ даже проводились исследования пассажирского трафика. Ставили датчики на входе в автобусы, специалисты ездили на маршрутках по городу. Эти данные будут учтены сейчас? При расчетах все они были заложены. Эта работа, разумеется, не прошла бесследно, и проделано было очень много. Но насколько качественно проводились расчеты, мы не можем утверждать, потому что я лично, например, не присутствовал при этом. Но в основу легла именно эта модель, позволяющая значительно улучшить качество перевозок. Сейчас у нас первый конкурс прошел, на линию в городе выходят 83 машины с 1 марта. Следующий транш планируется 1 мая, там будет еще порядка 70 машин. И если до обновления парка автобусов по Нижневартовску ездили 110 транспортных средств — а это не только большой класс вместимостью около ста пассажиров, это и средний (50-60 человек), и маршрутки, — то теперь этот транспорт малой вместимости заменят полноценные автобусы. Пока частично. Но в мае уже будет 150 машин на линии. И Нижневартовск станет уже городом социально ориентированными маршрутами. К уже существующим впоследствии добавится 12 новых. Главное, чтобы привычные маршруты не исчезли. Похожая история была в Сургуте, и это вызвало множество возмущений. Это вопрос к тем, кто проводил исследования. Здесь только практика покажет. Я не сторонник того, чтобы все сломать. Нам необходимо довнести и улучшить. В Нижневартовске мы не ломаем ничего, а добавляем. Мы действительно ничего не будем ломать. Жители увидят новые машины, измененный интервал, четкое расписание, автобусы будут чаще ходить. В итоге их число будет в два раза выше, планируем довести его до 250 единиц. У нас планируется открытие двух новых маршрутов, перевод всех коммерческих маршрутов в социальные, на которых будут действовать все льготы. Несколько маршрутов изменятся — мы будем их продлевать. Накануне подвели итоги четырех краткосрочных аукционов в Нижневартовске. На три месяца законтрактовались муниципальные перевозчики. Когда планируется разыграть долгосрочный контракт на семь лет? Администрация города приняла решение разыграть эти контракты, чтобы не оставить жителей без транспортного сообщения. Поэтому, пока идут конкурсные процедуры по долгосрочному соглашению, провели аукционы на короткий период — для подстраховки. Думаю, что к маю уже все окончательно должно разрешиться. Говоря об этом аукционе, невозможно не упомянуть о приходе на рынок нижневартовских перевозок нового поставщика — столичной компании «Домтрансавто». Почему федеральные игроки заинтересовались Нижневартовском? Если посмотреть на федеральный рынок перевозок в целом, то есть тренд на выход крупных игроков в регионы. У них есть опыт работы, возможности — это не только автобусы, но и технологии, связанные с контролем диспетчеризации, например, или с автоматизацией. В целом, это обычная история, когда приходит компетентная и более конкурентоспособная компания — аналогии можно провести и с крупными компаниями, АЗС или другими сетями. Вся конкурсная документация была разработана таким образом, чтобы на аукцион зашло максимальное количество игроков. Мы не можем ограничивать кого-то, потому что так написан закон. Что ждет местных перевозчиков Нижневартовска и их сотрудников в случае, если и новый долгосрочный контракт выиграет крупный игрок? Конкурировать с федеральными игроками, конечно, непросто. Но нас тоже заботит судьба местных предприятий. Наша задача — подтянуть их уровень на действующих перевозках, например, межмуниципальных. То есть, мы вводим дополнительные требования и совместно с ними работаем на повышение качества обслуживания. Касательно ПАТП-1 не могу ничего сказать. У них основная история — это межмуниципальные перевозки, и там есть определенный дефицит кадров. Как вариант, водителей с городских маршрутов переключат на междугородние, но это стоит уточнить у предприятия. Что же касается ПАТП-2, которое ранее полностью занималось внутригородскими перевозками, то всему персоналу уже предложено перейти в новую компанию. Вне зависимости от должности. Средняя заработная плата, которую новый перевозчик предлагает, выше — если ранее она составляла порядка 60 000 рублей, сейчас будет в районе 80 000 рублей. Нижневартовск — это пилотный проект. А как будут нововведения распространяться на другие города? Какие планы вообще на весь округ по муниципальным и межмуниципальным перевозкам? Я считаю, что этот пилот станет положительным опытом. Мы ничего не ломаем, мы добавляем и приумножаем. Естественно, в первые пару месяцев предстоит отладка, но все будет дорабатываться, если найдутся какие-то шероховатости. И уже исходя из этого мы будем ретранслировать на другие города — обновление системы общественного транспорта необходимо во всех муниципалитетах округа.